Экспресс на Суперкубок и Лигу Чемпионов: берём коэффициент 3.38 на матчи 7 августа

«Зенит» и «Локомотив» начнут осторожно, «Манчестер Сити» и «Реал» устроят голевую феерию, а «Ювентус» и Роналду избегут от позора.

7 августа пройдёт Суперкубок России и два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В 19:00 мск стартуют «Зенит» и «Локомотив», а начиная с 22:00 мск состоятся встречи «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» и «Ювентус» — «Лион». Прогноз и ставки на главные встречи дня — в экспрессе с коэффициентом 3.38.

«Зенит» — «Локомотив»: прогноз на матч 7 августа 2020 года

В последние годы «Локомотив» стал самым неудобным соперником для «Зенита». В четырёх предыдущих очных поединках у «железнодорожников» две победы при паре ничьих. В Москве эти команды обычно проводят низовые матчи. Исключением стал прошлый Суперкубок, в котором красно-зелёные выиграли со счётом 3:2.

В девяти других дуэлях в столице, начиная с 2012 года, забивалось от одного до двух мячей. Ни разу в упомянутых встречах к перерыву не было больше гола. Поэтому за коэффициент 1.40 поставим на тотал первого тайма меньше 1.5.

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При Марко Николиче «Локомотив» сыграл в РПЛ восемь матчей. Лишь в двух поединках красно-зелёных на этом отрезке к перерыву забивалось больше гола. «Зенит» за весь чемпионат пропустил семь мячей в первых таймах, при этом четыре из них уже после завоевания титула.

У команды Сергея Семака могут возникнуть проблемы в обороне из-за ухода Ивановича, но «Локомотив» вряд ли сразу пойдёт вперёд большими силами. «Железнодорожники» предпочтут действовать на контратаках, а «Зенит» постарается сохранить баланс. В первом тайме есть все предпосылки для закрытого футбола.

Ставка на матч «Зенит» — «Локомотив»: тотал первого тайма меньше 1.5 за коэффициент 1.40

«Зенит» до чемпионства пропустил три гола за 26 первых таймов в РПЛ. При Марко Николиче «Локомотив» играет в основном низовые матчи. С сильнейшей командой страны «железнодорожники» не будут рисковать. Сергей Семак учтёт тот факт, что красно-зелёные — это самый сложный соперник в России. В первом тайме ожидаем нули или один мяч.

«Ювентус» — «Лион»: прогноз на матч 7 августа 2020 года

В первом матче во Франции «Лион» сенсационно выиграл со счётом 1:0. С того поединка прошло больше пяти месяцев. «Ювентус» остаётся фаворитом ответной встречи и всего противостояния. На итоговый проход «старой синьоры» дают коэффициент 1.70, что нас вполне устраивает.

Главная проблема «Лиона» — недостаток игровой практики. «Львы» провели несколько товарищеских матчей, а в Суперкубке лишь по пенальти уступили «ПСЖ». Этого мало, чтобы подготовиться к столь мощному противнику в Лиге чемпионов. У французов восстановился от травмы Мемфис Депай. Талантливый форвард может заставить понервничать оборону хозяев.

Но «Ювентус» на порядок сильнее по глубине состава, мастерству отдельных исполнителей и опыту решающих матчей. Возможный вылет станет для «старой синьоры» катастрофой. Итальянский гранд купил Криштиану Роналду и нанял Маурицио Сарри не для бесконечных побед в Серии А.

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У «Ювентуса» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов дома три победы, включая 1:0 над «Атлетико». «Лион» на выезде проиграл «Бенфике» и «Зениту». «Старая синьора» сейчас находится в хорошем тонусе и имела возможность отдохнуть. «Львам» остаётся верить в мастерство Депая и проблемы итальянцев в позиционном нападении.

Ставка на матч «Ювентус» — «Лион»: проход хозяев за коэффициент 1.70

После 0:1 во Франции «Ювентус» оказался на краю пропасти. Вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Лиона», который в группе проигрывал «Бенфике» и «Зениту», станет позором для чемпиона Серии А. «Старая синьора» должна собраться и преодолеть этот барьер. Возьмём итоговый проход хозяев.

«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз на матч 7 августа 2020 года

В центральном матче дня «Реал» постарается отыграться после домашних 1:2 от «Манчестер Сити». Букмекеры недооценивают «сливочных». Даже Х2 на гостей идёт за коэффициент выше «двойки», но мы сосредоточимся на более очевидном варианте.

В Примере «Реал» спокойно переигрывал оппонентов на классе и заслуженно взял титул. В Манчестере такой расклад не пройдёт. «Сливочным» нужно забивать не меньше двух мячей против одной из сильнейших команд мира. Встреча должна быть открытой и с обилием опасных моментов. Тотал больше 2.5 за 1.42 смотрится надёжно.

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У «Манчестер Сити» дома шесть побед подряд. В каждом из указанных матчей проходил тотал больше 2.5. Три предыдущих поединка с участием «Реала» также получились верховыми. В Лиге чемпионов Зинедин Зидан любит играть вторым номером, но в предстоящей встрече «сливочные» не смогут отсиживаться в обороне.

Пеп Гвардиола стал более гибким. «Манчестер Сити» на определённых отрезках может отдать инициативу «Реалу», чтобы получить свободное пространство на чужой половине поля. Рано или поздно гости пойдут ва-банк, и тогда останутся два варианта: «сливочные» сотворят чудо или получат по полной программе.

Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Реал»: тотал больше 2.5 за коэффициент 1.42

«Реалу» нужно забить хотя бы два гола. «Манчестер Сити» в шести предыдущих домашних матчах наколотил 24 мяча. «Сливочные» полетят в атаку, а «горожане» с радостью ответят своими выпадами. Тотал больше 2.5 должен проходить с запасом.

Общий коэффициент экспресса: 1.40 х 1.70 х 1.42 = 3.38.

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