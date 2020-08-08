«Наполи» опозорит «Барселону», «Бавария» раздавит «Челси»: экспресс на Лигу чемпионов

8 августа в 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдут матчи «Барселона» — «Наполи» и «Бавария» — «Челси». Обе встречи начнутся в 22:00. Прямой эфир игры из Барселоны бесплатно покажет «Матч ТВ». Посмотреть онлайн видеотрансляцию поединка из Мюнхена можно на «Матч! Футбол 1». Букмекеры прогнозируют победы хозяев, но автор лишь частично согласен с мнением аналитиков.

«Бавария» — «Челси»: прогноз на матч 8 августа 2020 года

«Бавария» набрала фантастическую форму и готова сделать требл. У мюнхенцев 25 побед в 26 последних официальных матчах: семь с преимуществом в один мяч, а ещё 18 с более солидным гандикапом. Напрашивается фора (-1.5) на хозяев за коэффициент 1.95.



«Челси» показывает неплохой футбол, но сейчас — это не гранд мирового футбола. Синие довольны попаданием в топ-4 АПЛ и остались без трофеев в текущем сезоне. В Лондоне при поддержке своих трибун команда Фрэнка Лэмпарда получила 0:3 в первой встрече с «Баварией».



В июле у «Челси» были 0:3 от «Шеффилда» и 3:5 от «Ливерпуля». В АПЛ у синих 54 пропущенных мяча за сезон — это худший показатель среди всех клубов в верхней половине таблицы. «Бавария» в Бундеслиге наколотила сотню и ещё 27 голов в семи матчах Лиги чемпионов.

«Бавария» — «Челси». Прогноз: Левандовски, Нойер и Мюллер обнулят старания Фрэнка Лэмпарда Лондонцы после паузы выглядят хорошо, но мюнхенцы — гораздо лучше.

В главном клубном турнире Старого Света у мюнхенцев только победы, и лишь один из выигрышей был с минимальным преимуществом. Кто-то скажет, что после гостевых 3:0 «Бавария» расслабится, но это не в традициях немецкого гранда.



Например, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Тоттенхэм» со счётом 3:1, а в последнем матче завершившейся Бундеслиги мюнхенцы разгромили «Вольфсбург» — 4:0. В обоих случаях коллектив Ханса-Дитера Флика мог валять дурака, однако предпочёл работать по максимуму.

Ставка на матч «Бавария» — «Челси»: победа хозяев с форой (-1.5) за коэффициент 1.95.



«Бавария» выиграла все семь матчей в текущем сезоне Лиги чемпионов. У мюнхенцев 25 побед в 26 последних поединках, и большинство из них было с запасом. «Челси» получил 0:3 в первой встрече в Лондоне и не сможет ничего противопоставить хозяевам на «Альянц-Арене».

«Барселона» — «Наполи»: прогноз на матч 8 августа 2020 года

«Барселона» не сумела взять Кубок Испании, в Примере постелила красную ковровую дорожку «Реалу», а теперь близка к позору — вылету в 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцы идут фаворитом в домашнем матче с «Наполи», но в этой встрече возможны варианты.



У «Барселоны» хватает проблем: Энрике Сетьен не может найти баланс, в атаке всё зависит от Лионеля Месси, да и в самом клубе идёт борьба за власть. На этом фоне можно проверить итоговый проход «Наполи» в четвертьфинал за коэффициент 3.20.



Неаполитанцы выиграли Кубок Италии и неплохо выступали в Серии А. Да, команда Дженнаро Гаттузо заняла лишь седьмое место, но тому виной неудачное начало сезона и набравшие сумасшедший ход конкуренты.

«Барселона» — «Наполи». Прогноз: только Месси может спасти Бартомеу и Сетьена от позора Накануне матча с неаполитанцами у «Барсы» серьёзные кадровые проблемы.

После 1:1 в первом матче соперники по предстоящему поединку выступают практически одинаково. У сине-гранатовых на этом отрезке восемь побед, четыре ничьих и два поражения. Каталонцы не выиграли ни у кого из серьёзных соперников: 0:2 с «Реалом», 0:0 с «Севильей» и 2:2 с «Атлетико».



У неаполитанцев восемь выигрышей, четыре мирных исхода и три поражения. Но после ничьей в основное время с «Ювентусом» парни Гаттузо взяли верх по пенальти. Отметим, что на данном промежутке «Наполи» ещё играл с «Лацио», «Ромой», «Миланом», «Аталантой» и дважды с «Интером».

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов у «Наполи» ни одного поражения. Любая не нулевая ничья приведёт к дополнительному времени или проходу гостей. Учитывая негатив вокруг «Барселоны», у неаполитанцев есть реальные шансы на успех.



Ставка на матч «Барселона» — «Наполи»: итоговый проход гостей за коэффициент 3.20.



В первом матче в Неаполе команды сыграли вничью 1:1 и с тех пор демонстрируют примерно одинаковые результаты. По статусу соперников график «Барселоны» был легче. «Наполи» умеет на равных тягаться с грандами и готов сотворить сенсацию.



Общий коэффициент экспресса: 1.95 х 3.20 = 6.24.



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