«Гуанчжоу Эвергранд» — «Шаньдун». Прогноз: Феллайни и Пелле не смогут остановить Каннаваро

9 августа «Гуанчжоу Эвергранд» сыграет с «Шаньдун Лунэн» в матче четвёртого тура чемпионата Китая. Начало встречи — в 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу «Гуанчжоу» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех «Шаньдуна» оценён букмекерами коэффициентом 5.85.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Китая «Гуанчжоу Эвергранд» — «Шаньдун Лунэн»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Китая «Гуанчжоу Эвергранд» — «Шаньдун Лунэн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.49, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.55. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.45.

Анализ и прогноз матча «Гуанчжоу Эвергранд» — «Шаньдун Лунэн» (09.08.2020)

Чемпионат Китая постепенно набирает ход. Изначально начало сезона было намечено на февраль, но из-за пандемии коронавируса запланированную дату неоднократно сдвигали. Первый тур стартовал только 25 июля, играть решено в двух городах — Сучжоу и Даляни.

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Формат следующий: 16 клубов поделены на две группы, внутри каждой из них будет сыгран один полный круг. По четыре лучших коллектива выйдут в плей-офф и разыграют чемпионство, а оставшиеся команды сойдутся в утешительном турнире за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В Даляни сразятся «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шаньдун Лунэн», это определённо центральная игра всего четвёртого тура Суперлиги. Ещё бы, ведь действующий чемпион страны будет выяснять отношения с представителем топ-5 по итогам минувшего сезона. Правда, старт нынешнего первенства сложился по-разному.

Подопечные Фабио Каннаваро в полнейшем порядке: три победы в трёх турах, девять очков из девяти возможных, общий счёт пугает — 10:1. Справедливости ради, уровень оппозиции был не особенно сильным, предстоящий соперник гораздо серьёзнее. Для начала досталось «Шанхай Шэньхуа» (2:0), который стал 13-м год назад.

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В следующем туре полную авоську получил «Гуанчжоу Фули» (5:0), занявший тогда 12-ю строчку. А в минувший вторник досталось «Шэньчженю» (3:1), тот вообще оказался на 15-й позиции. Вот и получается, что «Гуанчжоу Эвергранд» убрал с пути тех, кого и должен был — аутсайдеров.

С уровнем состава и результативностью тут полный порядок: Паулиньо, Андерсон Талиска, Элкесон (выступает в Поднебесной с 2013 года, натурализован), а также огромное количество игроков сборной Китая. Один из них — нападающий Вэй Ши-Хао — уже успел забить четыре мяча.

«Шаньдун Лунэн» зацепил в трёх турах лишь четыре очка. Обыграл крепкий «Далянь Ифан» (3:2) благодаря хет-трику Маруана Феллайни за семи минут, скатал ничью с четвёртой командой минувшего сезона «Цзянсу Сунин» (0:0), а затем довольно неожиданно уступил скромному «Шанхай Шэньхуа» (0:1).

«Тамбов» — «Ростов». Прогноз: Карпин, Шомуродов, Ерёменко и Ионов не успеют оклематься В концовке прошлого сезона тамбовцы забивали практически в каждом матче.

Игра выдалась равной с минимальным преимуществом «Шаньдуна», а единственный гол он пропустил на 91-й минуте. Времени отыграться уже не осталось. Зацепиться с «Гуанчжоу» будет сложно: состав у соперника интереснее, а статистика очных встреч пугающая. Пять поражений в чемпионате Китая подряд.

Общий счёт — 12:3. Линия букмекеров на исход выглядит вполне логично. Стоит учитывать, что в пяти предыдущих очных встречах забивалось как минимум три гола. От этого вполне можно оттолкнуться. 1Х + тотал больше 2.5 мяча идёт за крепкий коэффициент 1.81, а П1 + тотал больше 2.5 мяча — за 2.10.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Китая «Гуанчжоу Эвергранд» — «Шаньдун Лунэн»

Действующий чемпион Китая сразится с пятой команды страны по итогам минувшего сезона. Состав у «Гуанчжоу» мощнее, а главное — статистика очных встреч впечатляет. Пять побед подряд в национальном первенстве с общим счётом 12:3. Возьмём 1Х через общий верх. Пять предыдущих очных встреч выдались результативными.

Ставка: «Гуанчжоу» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 1.81.

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