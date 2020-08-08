«Спартак» потеряет очки с «Сочи», «Уфа» опять получит от «Краснодара»: экспресс на РПЛ

9 августа в первом туре РПЛ «Уфа» примет «Краснодар», а «Спартак» сыграет с «Сочи». Матч в Уфе начнётся в 17:00 мск, смотреть видеотрансляцию встречи можно на канале «Матч Премьер». Поединок в Москве стартует в 20:00 мск, прямой эфир бесплатно покажет «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз на обе игры.

«Уфа» — «Краснодар»: прогноз на матч 9 августа 2020 года

«Уфа» продолжает оставаться одним из самых эффективных клубов в РПЛ. Сразу 16 игроков команды выросли в стоимости, Фомин и Урунов отправились в Москву, а тренерский штаб работает над созданием новых будущих звёзд лиги.



«Краснодар» во время короткой паузы между сезонами обошёлся без резких движений, хотя Вандерсон может покинут клуб в любой момент. «Быки» постараются преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, а пока у них есть возможность набрать форму во внутреннем первенстве.



«Уфа» обычно неплохо смотрится с грандами. Своими оборонительными построениями Евсеев готов помучить любой топ-клуб. Вот только с «Краснодаром» всё это не работает. Победа «быков» в предстоящем поединке идёт за «двойку», что нас полностью устраивает.

«Уфа» — «Краснодар». Прогноз: Евсеев свяжет Вандерсона и Газинского по рукам и ногам За весь второй круг только в двух матчах с участием «Уфы» было забито больше двух мячей.

За два предыдущих сезона «Уфа» один раз чудом сумела отстоять ничью, а в трёх других встречах победил «Краснодар». Отметим, что на этом отрезке «быки» оба раза выиграли на выезде: 1:0 и 3:2. Любой гранд РПЛ заранее знает, к чему готовиться в поединке с командой Вадима Евсеева, но многие всё равно теряют очки.



Философия «Краснодара» заточена на мелкий пас, комбинационный футбол и быстрое движение мяча. «Быки» готовятся именно к таким соперникам, это их специализация — вскрывать консервные банки. Разумеется, «Уфа» будет упираться и снова впечатлит самоотдачей, но всё будет зависеть от гостей.



Ставка на матч «Уфа» — «Краснодар»: победа гостей за коэффициент 2.00



В РПЛ «Уфа» умеет играть со всеми грандами, кроме «Краснодара». «Быки» выиграли три из четырёх предыдущих очных поединков. За коэффициент 2.00 стоит присмотреться к победе гостей. Коллектив Мурада Мусаева готов снова взломать эшелонированную оборону соперника.

«Спартак» — «Сочи»: прогноз на матч 9 августа 2020 года

«Спартак» в короткое межсезонье подписал Кокорина и Урунова. Красно-белые хотят снова бороться за Лигу чемпионов. У «Сочи» амбиции куда скромнее. «Барсы» только закрепились в РПЛ и вряд ли пока мечтают о большем.



В прошлом сезоне встречи между «Спартаком» и «Сочи» получились невероятно упорными. В обоих случаях хозяева победили со счётом 1:0, хотя и в Москве, и на юге России гости имели реальные шансы на успех. Дома красно-белые идут фаворитом, но букмекеры переоценивают команду Доменико Тедеско. За 1.95 проверим Х2 на гостей.



У «Сочи» целый набор опытных футболистов, зарекомендовавший себя тренер и повышенная мотивация на «Спартак». Если не считать технические поражения на финише прошлого сезона, «барсы» проиграли лишь в одном из девяти последних матчей — на выезде «Зениту».

«Спартак» — «Сочи». Прогноз: триумфальный дебют бесценного Кокорина за народную команду «Спартак» укрепил атаку, а «Сочи» лишился игровой практики в конце прошлого сезона.

«Спартак» на своём поле выступает отвратительно. В 15 домашних поединках в прошлой РПЛ у красно-белых 16 очков — это 11-е место в лиге. В 2020 году команда Тедеско провела пять встреч в чемпионате на родном стадионе: одна победа, две ничьих и пара поражений.



С момента последнего официального матча для обеих команд прошло меньше трёх недель. Сильно изменить что-то за такой короткий срок практически нереально. На чаше весов лишь одна значимая перестановка: Кокорин теперь не в «Сочи», а в «Спартаке». Однако даже действий Александра красно-белым может не хватить для победы.



Ставка на матч «Спартак» — «Сочи»: гости не проиграют за коэффициент 1.95



«Спартак» в 2020 году победил лишь один раз за пять домашних матчей в РПЛ. У «Сочи» в девяти последних проведённых встречах пять выигрышей, три ничьих и одно поражение. За коэффициент 1.95 возьмём Х2 на гостей. Кокорин не сможет моментально дать результат.



Общий коэффициент экспресса: 2.00 х 1.95 = 3.90.



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