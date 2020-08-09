«Шанхай Шэньхуа» — «Далянь». Прогноз: Рафаэль Бенитес остановит Эль-Шаарави и Мартинса

10 августа «Шанхай Шэньхуа» сыграет с «Далянь Ифан» в матче четвёртого тура чемпионата Китая. Начало встречи — в 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу «Шанхая» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех «Шаньдуна» оценён букмекерами коэффициентом 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» — «Далянь Ифан»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» — «Далянь Ифан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.77, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.28. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.95.

Анализ и прогноз матча «Шанхай Шэньхуа» — «Далянь Ифан» (10.08.2020)

Чемпионат Китая постепенно набирает ход. Изначально начало сезона было намечено на февраль, но из-за пандемии коронавируса запланированную дату неоднократно сдвигали. Первый тур стартовал только 25 июля, играть решено в двух городах — Сучжоу и Даляни.

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Формат следующий: 16 клубов поделены на две группы, внутри каждой из них будет сыгран один полный круг. По четыре лучших коллектива выйдут в плей-офф и разыграют чемпионство, а оставшиеся команды сойдутся в утешительном турнире за сохранение прописки в элитном дивизионе

В Даляни сразятся «Шанхай Шэньхуа» и «Далянь Ифан». Формально хозяевами будут «синие дьяволы», но на деле для «синих ястребов» все матчи первого раунда являются домашними, так как проводятся на родном стадионе «Цзиньджоу». Но, разумеется, без зрителей, чтобы избежать дополнительных проблем с коронавирусом.

Пока, правда, этот фактор совсем не помогает. В минувшем сезоне «Далянь» полностью соответствовал статусу крепкого середняка, а вот теперь результаты оставляют желать лучшего. В трёх турах набрано всего одно очко, хотя ничего страшного пока не произошло. Дело в неприятном календаре.

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Оба поражения состоялись от представителей топ-5 минувшего розыгрыша чемпионата Китая, а главное — получились близкими. 2:3 от «Шаньдун Лунэн» (Маруан Феллайни оформил хет-трик на семь минут и принёс своей команде волевую победу), а также 1:2 с «Цзянсу Сунин» (вплоть до 81-й минуты счёт оставался ничейным, пропустили с пенальти).

В единственной игре с оппонентом попроще удалось зацепить ничью. Речь про «Хэнань Цзянье», который занял год назад восьмое место. «Далянь Ифан» открыл счёт и долгое время удерживал преимущество, однако на 84-й минуте получил красную карточку и пенальти в свои ворота (1:1).

«Шанхай Шэньхуа» в минувшем первенстве оказался 13-м, зато теперь добавил и имеет хорошие шансы пробиться в плей-офф. В трёх турах набрано шесть очков: поражение от действующего чемпиона «Гуанчжоу Эвергранд» (0:2), а также два успеха на тоненького с разницей в один мяч.

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Пострадали аутсайдер «Шэньчжень» (3:2) и «Шанхай Шэньхуа» (1:0). Во втором случае игра получилась абсолютно равной, но на 91-й минуте «синие ястребы» отличились, практически не оставив времени оппоненту на спасение. В принципе, соперники сопоставимы по уровню исполнителей, а перевес в котировках связан в первую очередь с результатами.

На наш взгляд, букмекеры недооценивают «Далянь». Подопечные Рафаэля Бенитеса достойно сопротивлялись фаворитам и будут иметь шансы в матче с середняком. Классические Х2 доступны за коэффициент 1.84, вариант попроще — ИТБ 1 мяча «Далянь Ифан» за 1.66.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» — «Далянь Ифан» 10 августа

Команды сопоставимы по уровню исполнителей, перевес в котировках объясняется результатами команд: «Шанхай» выиграл две ничейных игры благодаря голам в концовке, а «Далянь» — проиграл. В прошлом сезоне «синие ястребы» финишировали даже выше, кроме того — матч они проведут на родном стадионе. Возьмём Х2 за 1.84.

Ставка: «Далянь Ифан» не проиграет за 1.84.

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