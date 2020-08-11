«Факел» — «Балтика». Прогноз: Бесчастных, Брызгалов и Яковлев не справятся с Кашчеланом

12 августа «Факел» и «Балтика» сыграют в матче третьего тура ФНЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Факела» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех «Балтики» оценён букмекерами коэффициентом 2.93.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Факел» — «Балтика» 12 августа 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Факел» — «Балтика» 12 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.23, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.71. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.28.

Анализ и прогноз матча ФНЛ «Факел» — «Балтика» (12.08.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» попал в РПЛ, «Химки» после мхатовской паузы последовали его примеру.

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По старой традиции вылететь из ФНЛ оказалось практически невозможно, а стыковые матчи с клубами элитного дивизиона отменили. И вот 1 августа лучшая лига мира наконец-то вернулась. Программа третье тура упакована в один день — все 11 матчей состоятся в среду, 12 августа.

В Воронеже местный «Факел» на Центральном стадионе профсоюзов сразится с «Балтикой». Калининградцы великолепно вкатились в сезон. Для начала остановили в гостях «Крылья Советов», которые ещё три недели назад выступали в РПЛ и сохранили целый ряд исполнителей основы (0:0).

А в минувшую субботу одолели на своём поле крепкий «Волгарь» (2:0). Смотрелись здорово, но не пропустили чудом. Клуб из Астрахани не забил пенальти в концовке первого тайма (выручил вратарь Максим Бориско) и упустил ещё несколько хороших моментов, включая выход один на один.

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У «Факела» дела идут хуже. В двух турах набрано три очка. На своём поле с горем пополам обыгран новичок ФНЛ «Акрон» (1:0) — моменты имелись у обеих сторон, голов могло быть заметно больше, но реализация оказалась скромной. А затем воронежцы уступили в гостях «Краснодару-2» (1:3).

Шансы зацепиться имелись. Подопечные Владимира Бесчастных открыли счёт с пенальти, ушли на перерыв лидерами. А на 49-й минуте остались в меньшинстве (удаление по делу, вопросов к судье не было), прижались к воротам и пропустили три гола. Обидно, но винить можно только себя.

Букмекеры отдают предпочтение «Факелу», что в первую очередь объясняется местом проведения встречи. В прошлом сезоне команда показывала ужасные результаты (хотя на бумаге состав смотрелся как минимум неплохо), набрав всего 19 очков в 27 турах. Это предпоследнее место в турнирной таблице.

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«Балтика» стабильнее. Здесь полный порядок в обороне (23 пропущенных мяча в прошлом сезоне, четвёртый показатель в ФНЛ), а главное — после назначения Евгения Калешина на пост главного тренера калининградцы ещё не проигрывали «Факелу». Три матча — семь очков, в каждом случае удавалось забить. 1:1, 2:1 и 3:0.

От этого и будем отталкиваться. Проверять лобовую победу гостей не рискнём, а вот П2 с нулевой форой за отличный коэффициент 2.14 смотрится довольно надёжно. Вариант попроще — ИТБ 1 гола «Балтики» за 1.92.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Факел» — «Балтика» 12 августа

«Балтика» отлично начала сезон: не пропустила в Самаре и одолела крепкий «Волгарь». «Факел» провалил прошлый год, а главное — в трёх очных встречах после прихода Евгения Калешина калининградцы набрались семь очков из девяти возможных. Возьмём П2 с нулевой форой, коэффициент отличный.

Ставка: победа «Балтики» с нулевой форой за 2.14.