«Сент-Луис» — «Ванкувер». Прогноз: сложный старт Кубка Стэнли для Тарасенко и Барбашева

В шести предыдущих очных встречах «Блюз» ни разу не победили в основное время.

13 августа в матче первого раунда плей-офф НХЛ «Сент-Луис Блюз» встретится с «Ванкувер Кэнакс». Начало игры — в 05:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Сент-Луиса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13, успех «Ванкувера» идёт у букмекеров за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» 13 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.20, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.82. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» (13.08.2020)

На дворе середина августа — самое время для крутого хоккея! НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

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Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом аперитив можно считать завершённым, дальше начинается основное блюдо. 12 августа стартовал плей-офф НХЛ.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно, все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

Позже всех первый раунд Кубка Стэнли начнут «Сент-Луис Блюз» и «Ванкувер Кэнакс». Команды выйдут на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне в 05:30 мск 13 августа. Естественно, действующий обладатель Кубка Стэнли считается явным фаворитом пары, но не всё так очевидно.

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Переоценивать «Ванкувер» определённо не стоит. Это крепкая команда со своими плюсами и минусами, не более того. Уверенное большинство, интересный подбор молодых исполнителей, хороший вратарь Якоб Маркстрём. Дальше начинаются вопросы — оборона довольно скромная по меркам плей-офф, нижние звенья также не самые сильные.

В раунде плей-ин канадский клуб разобрался с «Миннесотой» в четырёх матчах. Соперник, будем откровенны, довольно скромный. Три стартовые игры прошли более-менее ровно, а вот в четвёртой «Кэнакс» показали характер. Они проигрывали 0:1, 1:3 и 3:4, но смогли сравнять счёт и решить все вопросы за 11 секунд овертайма (5:4 ОТ).

«Сент-Луис» откровенно валял дурака в круговом раунде. Проиграл все три встречи, хотя везде имел шансы. С «Колорадо» пропустили решающую шайбу за секунду до сирены (1:2), с «Вегасом» вели 4:3 и встали в заключительном периоде (4:6), а затем позволили отыграться «Далласу» за 31 секунду до конца основного времени и уступили по буллитам (1:2 Б).

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В принципе, ни к чему плохому это не привело. Соперник всё равно достался более чем посильный. Если «Блюз» сыграют на своём уровне, то пройдут дальше в пяти-шести встречах. Главный тренер Крэйг Берюбе, например, прямым текстом заявил, что круговой турнир не имел никакого значения и плей-офф для его подопечных стартует только теперь.

Действующий обладатель Кубка Стэнли имеет полное право на подобный ход мыслей. В то же время определённые вопросы остаются, поскольку история противостояния с «Накс» довольно печальная. В шести предыдущих очных встречах «Сент-Луис» ни разу не победил в основное время. А это уже напрягает.

Классический Х2 идёт за 1.85, но нам больше нравится ставка «гости откроют счёт» за 2.11. Логика простая: когда «Блюз» открывают счёт, то редко упускают своё. По крайней мере в плей-офф. Если они забьют первыми, то наверняка доведут дело до победы. Варианты появятся, если аутсайдер раньше подберёт ключи к Биннингтону.

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То есть шансы на проход у этих ставок примерно одинаков, но разница в коэффициентах заметная. Потому проверим ту, на которую дают больше.

Прогноз и ставки на матч «Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» 13 августа 2020 года

Понятно, что состав у «Сент-Луиса» ровнее и интереснее, но в круговом турнире действующий чемпион не впечатлил. Тарасенко с партнёрами непременно добавят, вопрос один — случится ли это сразу. В шести предыдущих очных встречах «музыканты» ни разу не победили в основное время. Так что сюрприз тут вполне возможен.

Ставка: «Ванкувер» откроет счёт за 2.11.

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