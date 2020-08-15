«Чайка» — «Крылья Советов». Прогноз: Комбаров, Зиньковский и Митришев удивят букмекеров

16 августа «Чайка» и «Крылья Советов» сыграют в матче четвёртого тура ФНЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Крыльев» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех «Чайки» оценён букмекерами коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Чайка» — «Крылья Советов» 16 августа

Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Чайка» — «Крылья Советов» 16 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.25, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60.

Анализ и прогноз матча ФНЛ «Чайка» — «Крылья Советов» (16.08.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» и «Химки» напрямую попали в РПЛ.

«Краснодар-2» — «Торпедо». Прогноз: ещё одна головная боль для Игнашевича и Рязанцева «Автозаводцы» провалили старт сезона, а болельщики призывают Игнашевича подать в отставку.

По старой традиции вылететь из ФНЛ оказалось практически невозможно, а стыковые матчи с клубами элитного дивизиона отменили. И вот 1 августа лучшая лига мира наконец-то вернулась. Программа четвёртого тура упакована в один день — все 11 матчей состоятся в воскресенье, 16 августа.

В Песчанокопском местная «Чайка» сразится с «Крыльями Советов». Соперники начали сезон не то чтобы провально, но всё же явно ниже ожиданий. Хозяева зацепили в трёх турах всего два очка, хотя имели все основания рассчитывать на большее. Пока категорически не везёт в завершении, в результате чего команда недобрала очков.

Для начала сыграла вничью в гостях с крепким «Нефтехимиком» (1:1), имея в концовке несколько хороших моментов. Затем в родных стенах получила 0:3 от новичка ФНЛ «Алании» (0:3). Имела территориальное преимущество, а после перерыва пропустила в первой же контратаке. Пришлось раскрываться, за что владикавказцы наказали в концовке ещё двумя мячами.

«Спартак-2» — «Акрон». Прогноз: Дьяков, Игнатов, Баду и Нимели порадуют Пилипчука голами В трёх турах ФНЛ красно-белые забили пять голов.

Наконец, в среду случилась ничья с «Текстильщиком» (1:1). Клуб из Иваново забил на первой же минуте. Дальше «Чайка» имела большой перевес и огромное количество подходов, нагружала штрафную площадь соперника подачами и прострелами. Однако забить сумела только однажды.

Как итог — два очка в трёх турах и 20-е место в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» дела идут чуть лучше, хотя с таким составом и амбициями радоваться тоже особенно нечему. Четыре балла и 14-я строчка. Всему виной бледная игра при слабой реализации против «Балтики» (0:0), а также гостевое поражение от «Велеса» (1:3).

Приход Игоря Осинькина и целого ряда футболистов из «Чертаново» ожидаемо потребовал времени на адаптацию. С составом постепенно разбираются — Тарас Бурлак ушёл в «Арсенал», зато появился лучший бомбардир минувшего сезона ФНЛ Иван Сергеев, который ранее выступал за «Торпедо». Да и первая победа наконец состоялась.

«Енисей» — «Алания». Прогноз: Спартак Гогниев и Хосонов удивят Александра Тарханова Обновлённый «Енисей» хорош, но красно-жёлтые становятся увереннее с каждой игрой.

В среду самарцы одолели «СКА-Хабаровск» (2:0), а это весьма крепкий соперник. Самое главное, что сделать это удалось без серьёзных хлопот. Уже к 34-й минуте преимущество достигло двух мячей. Пока команда действует неровно, но определённая структура эпизодами уже просматривается. Нет сомнений, что по ходу сезона «Крылья» будут добавлять.

Линия букмекеров выглядит более чем логично. Состав у гостей, разумеется, сильнее, но вообще «Чайка» тоже показывает довольно симпатичный футбол: контроль мяча, мелкий пас, давление. На своём поле она вполне способна удивить, так что брать П2 за коэффициент меньше двойки смысла нет.

Мы бы выбирали между классической ставкой «обе забьют» за 2.00 и тотал больше 2 гола за 1.66. Две играющие команды, которым есть что доказывать после слабого старта. Они не склонны парковать автобусы, так что моменты наверняка появятся. А там уж зависит от реализации. В принципе, можно даже взять ТБ 2.5 мяча за 2.25.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Чайка» — «Крылья Советов» 16 августа

Сезон у обеих команд начался ниже ожиданий: хозяева набрали в трёх турах всего два очка, гости — четыре. В то же время по качеству футбола «Чайка» вполне хороша, не хватает только везения и реализация. Две играющие команды, высокая мотивация после неудачного старта сезона — на наш взгляд, проблем с голами не возникнет.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.25.