«Аризона» — «Колорадо». Прогноз: Ничушкин, Задоров и Маккиннон усмирят Дарси Кемпера

В прошлом матче «лавины» перебросали соперника в два раза, но всё же уступили.

18 августа в четвёртом матче первого раунда плей-офф НХЛ «Аризона Койотс» встретится с «Колорадо Эвеланш». Начало игры — в 0:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Колорадо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16, успех «Аризоны» идёт у букмекеров за 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Аризона Койотс» — «Колорадо Эвеланш»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Аризона Койотс» — «Колорадо Эвеланш» 18 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.27, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.78. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ и прогноз 4-го матча серии НХЛ «Аризона» — «Колорадо» (18.08.2020)

На дворе середина августа, начинается настоящий хоккей! НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

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Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом аперитив можно считать завершённым, дальше начинается основное блюдо. 12 августа стартовал плей-офф НХЛ.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно, все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

Нас ожидает четвёртая битва между «Аризоной Койотс» и «Колорадо Эвеланш», соперники выйдут на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне в 0:30 мск 18 августа. После трёх матчей серии впереди «лавины» — две победы против одной. Надо сказать, что рисунок игры практически не меняется.

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Всякий раз мы видим плотный боевой хоккей с обилием единоборств и нервной концовкой. Голов немного, зато последние минуты исправно получаются бодрыми. Разумеется, подопечные Джареда Беднара имеют полное территориальное преимущество. Действуют первым номером, давят, нагружают вратаря.

Это вполне логично, ведь состав у них заметно ровнее и глубже. «Псы» терпят в обороне, стараются обходиться без лишних удалений и караулят быстрые атаки. Всё остальное решают детали. В первом матче счёт открыли только на 54-й минуте в большинстве, зато уже спустя 83 секунды интрига умерла (3:0).

Во втором дело катилось к овертайму, пока Андре Бураковски не вернул своей команде лидерство. «Аризона» сняла вратаря и честно пыталась отыграться, но не вышло (2:3). Зато в субботу аутсайдер сумел размочить счёт в серии, одержав трудовую победу со счётом 4:2. Так что тут пока ничего не ясно.

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Смотреть на итоговый счёт смысла нет, поскольку три шайбы из шести уместились в заключительные 80 секунд: две — в пустые ворота и одна — в формате «6-на-5». В остальное время «Эвеланш» доминировали, вот только Дарси Кемпер поймал кураж и очень много выручал. Достаточно просто взглянуть на статистику бросков (51:23).

Нагрузка сумасшедшая, 50+ бросков по своим воротам в основное время обычно получают только безнадёжные андердоги вроде нынешнего «Детройта». Кемпер справился и заслуженно был признан первой звездой встречи. Удивляет другое: за 180 минут чистого времени соперники сподобились лишь на один гол в большинстве.

Собственно, это была первая шайба в серии. Дальше удаления вроде бы имеются, а вот с реализацией лишнего не клеится. Предпосылок для изменения рисунка игры нет, поскольку «Койотс» банально не имеют ресурсов, чтобы состязаться с соперником в открытом хоккее и скорости. От этого и оттолкнёмся.

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ИТБ 33.5 броска «Колорадо» в створ за 2.00 смотрится замечательно. В первом матче их оказалось 40, в третьем — 51. Пробить планку не удалось только во втором поединке (28), однако там четыре раза пришлось действовать в меньшинстве, да и соперник ни разу не вёл в счёте. Шансы на проход кажутся солидными.

Также проверим лобовую победу «Эвеланш» за 2.16. Букмекеры подняли коэффициент, прежде на успех фаворита в основное время предлагали меньше двойки. «Аризона», конечно, очень старается и делает всё возможное, но потенциал команд несравним.

Прогноз и ставки на матч «Аризона Койотс» — «Колорадо Эвеланш» 18 августа 2020 года

«Колорадо» проиграл третий матч, но тут нужно отметить Дарси Кемпера, пропустившего всего две шайбы с 51 броска. Игровое преимущество фаворита сомнений не вызывает. «Аризона» не может тягаться в скорости и открытом хоккее, разница в уровне составов слишком заметна. Если с реализацией всё будет в порядке, «лавины» одержат третью победу.

Ставка №1: победа «Колорадо» за 2.16.

Ставка №2: ИТБ 33.5 броска «Колорадо» в створ за 2.00.