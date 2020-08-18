«Уфа» — «Спартак». Прогноз: Соболев, Зобнин и Джикия накидают бывшему клубу Газизова

19 августа «Уфа» примет «Спартак» в матче 3-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.42.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Уфа» — «Спартак»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Уфа» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.76. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

Анализ и прогноз матча 3-го тура РПЛ «Уфа» — «Спартак» (19.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, времени на отдых в ближайшие месяцы не будут. 8 августа благополучно стартовал первый тур. РПЛ стремительно набирает ход, на носу уже третий тур.

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Завершится программа 19-го числа сразу пятью парами, среди которых затесались «Уфа» и московский «Спартак». Старт поединка запланирован на 16:00 мск, он пройдёт на уфимском стадионе «Нефтяник», который заполнится на 25%.



Уфимцы в прошлом матче набрали первые очки в новом сезоне. В гостях получилось переиграть тульский «Арсенал» (3:2). Матч получился крайне результативным и насыщенным на события. Тут и пять голов, и пенальти, и два удаления. А заодно целая гора «горчичников». Стоит также отметить, что гости даже первыми пропустили, но сумели вовремя собраться.



Любопытно здесь и то, что туляки сейчас ярким футболом не отличаются. К тому же играли они без основного голкипера Михаила Левашова, получившего травму. С соперником покрепче «Уфа» чувствует себя менее уверенно. К слову, в первом туре она на своём поле разгромно проиграла «Краснодару» (0:3). Результат оказался справедливым.

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Московский «Спартак» на старте сезона хорош. За два тура он добыл четыре из шести возможных очков и сейчас находится неподалёку от группы лидеров в турнирной таблице. Видно, что москвичи по спортивному разозлились, так что мотивации им не занимать. Масло в огонь подливают неоднозначные судейские решения.



В первом туре красно-белые упустили победу на своём поле. Они принимали «Сочи», который остался в высшем дивизионе страны ещё на один год, и скатали с ним ничью (2:2). Но тут, разумеется, стоит вспомнить два пенальти в ворота хозяев. Один из них официально признан ошибочным, да и по другому сомнения имелись.



В последней же игре подопечные Доменико Тедеско оставили не у дел грозненский «Ахмат». Матч снова проходил в Москве на «Открытие Арене» и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев. И тут нет никаких вопросов к москвичам: они имели солидное преимущество по ходу встречи и победили абсолютно по делу.

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Против такого «Спартака» скромной «Уфе», которая пока далековата от своей прошлогодней версии, будет крайне непросто. После ухода нескольких исполнителей основы сыгранности явно не хватает, число ошибок возросло. При желании можно даже подумать над лобовой победой гостей за крепкий коэффициент 2.03. К слову, в прошлом сезоне красно-белые входили в топ-5 РПЛ по набранным очкам на выезде.

Также интересным вариантом выглядит индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча. Букмекеры дают на него привлекательные 2.48. Уфимцы за два тура умудрились достать из сетки своих ворот пять мячей, а подопечные Доменико Тедеско показывают впечатляющий футбол в атаке.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Уфа» — «Спартак» 19 августа

«Уфа» на старте сезона не впечатляет. Конечно, она добыла три очка в прошлом матче, но пять пропущенных мячей за две игры для образцовой обороны уфимцев — нонсенс. «Спартак» сейчас крайне мотивирован и по-спортивному зол. Под руководством Доменико Тедеско он показывает симпатичную игру в атаке. На наш взгляд, у москвичей есть серьёзные шансы на победу.



Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча за коэффициент 2.48.



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