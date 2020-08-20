«Лилль» — «Ренн». Прогноз: Ньянг, Ренату Саншеш и Нзонзи подтвердят статистический тренд

22 августа «Лилль» и «Ренн» сыграют в матче первого тура чемпионата Франции. Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Лилля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех «Ренна» оценён букмекерами коэффициентом 3.62.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «Лилль» — «Ренн» 22 августа

Букмекеры уверены, что матч Лиги 1 22 августа «Лилль» — «Ренн» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.43, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.69. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.35.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги 1 «Лилль» — «Ренн» (22.08.2020)

Французский футбол отсутствовал невероятно долго. Боссы Лиги 1 капитулировали перед пандемией коронавируса, решив не доигрывать чемпионат страны и досрочно подвести итоги. Предыдущие матчи были сыграны ещё 8 марта, целых 10 туров ушли в небытие. Разумеется, титул всё равно достался «ПСЖ».

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В конце июля состоялись финалы Кубка Франции и Кубка французской лиги (разумеется, оба трофея достались «ПСЖ»). Дальше парижане напару с «Лионом» отправились бороздить просторы Лиги чемпионов. А вот клубы попроще возвращаются в дело только сейчас, за неделю до окончания лета.

Собственно, минувшее первенство сложилось для «Лилля» и «Ренна» замечательно, ведь они дружно попали в топ-4 французской Лиги 1. «Марсель» Андре Виллаша-Боаша оказался слишком хорош и заслуженно забрал серебро, а вот красно-чёрные оказались третьими. 50 очков в 28 турах.

Главным козырем подопечных молодого тренера Жюльена Стефана стала оборона. Команда пропустила всего 24 гола — ровно столько же раз мяч из сетки ворот выгребал «ПСЖ». Начало осени «Ренн» провалил, зато дальше набрал очень хороший ход. И за счёт стабильности вырвал бронзу.

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«Лилль» отстал всего на одно очко. Сезон получился непростым: пришлось играть на три фронта, вот только выступление в Лиге чемпионов совсем не задалось. В группе с «Челси», «Валенсией» и «Аяксом» удалось набрать всего одно очко. Разумеется, ни о какой евровесне при таких результатах речи не шло.

Начиная с февраля ситуация резко улучшилась — шесть побед в семи турах чемпионата Франции при одном-единственном поражении. От того самого «Марселя», причём на тоненького (1:2). Гости действовали вторым номером, нанесли пять ударов в сторону ворот и всего два — в створ. Но этого хватило.

Соперники сопоставимы по уровню, костяк с прошлого сезона им также удалось сохранить. Знакомых имён тут достаточно. У «Ренна», например, есть опытный Стивен Н’Зонзи (ранее выступал за «Севилью» и «Рому») и экс-форвард «Милана» Мбайе Ньянг, у «Лилля» — возрастной центральный защитник Жозе Фонте и не потянувший уровень «Баварии» Ренату Саншеш.

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Делать ставки на исход в начале сезона слишком сложно, поскольку информации о состоянии соперников практически нет, а опираться на результаты контрольных матчей опасно. Возьмём тотал больше 2 гола за 1.73. Логика простая: забивают обе команды исправно, а статистика очных встреч на нашей стороне.

Выбранная планка достигалась в пяти предыдущих случаях из шести, а в четырёх из них команды забивали как минимум трижды. Больше того — в пяти из шести поединков отличиться сумели обе стороны. То есть «обе забьют» за крепкий коэффициент 1.98 также имеет право на жизнь.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Лилль» — «Ренн» 22 августа

Соперники прекрасно провели минувший сезон: «Ренн» финишировал третьим, «Лилль» — четвёртым. Проблема одна — предыдущие официальные матчи команды отыграли аж в начале марта. Лезть в исход не рискнём, возьмём ТБ 2 гола за 1.73. Все наверняка соскучились по футболу, а в пяти из шести предыдущих очных встреч забивалось не менее двух голов.

Ставка: тотал больше 2 гола за 1.73.