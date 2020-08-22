«Нижний Новгород» — «Алания». Прогноз: Сапета, Ставпец, Хосонов и Засеев порадуют зрителей

22 августа «Нижний Новгород» и «Алания» сыграют в матче пятого тура ФНЛ. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Нижнего Новгорода» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.91. Успех «Алании» оценён букмекерами коэффициентом 3.88.
Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Нижний Новгород» — «Алания» 22 августа
Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Нижний Новгород» — «Алания» 22 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.94, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.94. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.64.
Анализ и прогноз матча 5-го тура ФНЛ «Нижний Новгород» — «Алания» (22.08.2020)
Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» и «Химки» напрямую попали в РПЛ.
1 августа лучшая лига мира наконец-то вернулась. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. Программа пятого тура упакована в один день — все 11 матчей состоятся в субботу, 22 августа.
В Нижнем Новгороде местный клуб под названием «Нижний Новгород» (разумеется, стадион также называется «Нижний Новгород») будет принимать «Аланию». Старт сезона у обеих команд получился непростым. Подопечные Роберта Евдокимова начали с двух сухих побед над аутсайдерами.
Сперва досталось «Томи» (1:0), которая долго сидела на карантине и не имела возможности пройти полноценную предсезонку. Затем — «Иртышу» (2:0). Дальше случилось обиднейшее поражение от брянского «Динамо» (0:1): имели преимущество, владели мячом, создали достаточно, но реализация подвела.
А в воскресенье уступили в родных стенах крепкому «Нефтехимику», причём тоже со счётом 0:1. Главный тренер не скрывал, что после игры поговорил с футболистами на повышенных тонах. Сразу после перерыва они пропустили со стандарта, затем владели преимуществом, но вновь растранжирили большое количество возможностей. Особенно на последних минутах.
В результате нижегородцы расположились в самой серединке турнирной таблице ФНЛ, набрав шесть очков в четырёх турах. У «Алании» результат скромнее — три поражения при одной победе, три балла. Но это вполне нормально, ведь о включении клуба в число участников стало известно за неделю до старта.
С учётом всех трудностей, пока владикавказцы справляются нормально. Недурно контролируют мяч, стараются использовать прессинг. С «Енисеем» вполне могли бы зацепиться за очки, однако на 56-й минуте при счёте 1:1 вторую жёлтую карточку получил Алан Багаев. Выстоять не получилось (2:3).
Обе команды довольно играющие, на старте сезона они скорее недобрали очков. Шансы хозяев действительно кажутся выше, но просто так «Алания» никого не отпустит. Возьмём «обе забьют» за 1.80. Вариант посмелее — 1Х + обе забьют, на него букмекеры дают отличный коэффициент 2.22.
Пока владикавказцы с большим отрывом удерживают звание самой весёлой команды ФНЛ. В четырёх поединках с их участием было забито аж 16 голов: семь в чужие и девять в свои ворота. Многообещающие цифры.
Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Нижний Новгород» — «Алания» 22 августа
Обе команды стараются владеть мячом и играть в атаку. На старте сезона они скорее недобрали очков из-за реализации и невезения. Шансы хозяев действительно выше, однако «Алания» добавляет с каждым матчем и вполне способна зацепиться за ничью. Возьмём «обе забьют» за 1.80.
Ставка: обе забьют за 1.80.
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