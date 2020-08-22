«Нижний Новгород» — «Алания». Прогноз: Сапета, Ставпец, Хосонов и Засеев порадуют зрителей

22 августа «Нижний Новгород» и «Алания» сыграют в матче пятого тура ФНЛ. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Нижнего Новгорода» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.91. Успех «Алании» оценён букмекерами коэффициентом 3.88.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Нижний Новгород» — «Алания» 22 августа

Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Нижний Новгород» — «Алания» 22 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.94, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.94. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.64.

Анализ и прогноз матча 5-го тура ФНЛ «Нижний Новгород» — «Алания» (22.08.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» и «Химки» напрямую попали в РПЛ.

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1 августа лучшая лига мира наконец-то вернулась. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. Программа пятого тура упакована в один день — все 11 матчей состоятся в субботу, 22 августа.



В Нижнем Новгороде местный клуб под названием «Нижний Новгород» (разумеется, стадион также называется «Нижний Новгород») будет принимать «Аланию». Старт сезона у обеих команд получился непростым. Подопечные Роберта Евдокимова начали с двух сухих побед над аутсайдерами.

Сперва досталось «Томи» (1:0), которая долго сидела на карантине и не имела возможности пройти полноценную предсезонку. Затем — «Иртышу» (2:0). Дальше случилось обиднейшее поражение от брянского «Динамо» (0:1): имели преимущество, владели мячом, создали достаточно, но реализация подвела.

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А в воскресенье уступили в родных стенах крепкому «Нефтехимику», причём тоже со счётом 0:1. Главный тренер не скрывал, что после игры поговорил с футболистами на повышенных тонах. Сразу после перерыва они пропустили со стандарта, затем владели преимуществом, но вновь растранжирили большое количество возможностей. Особенно на последних минутах.

В результате нижегородцы расположились в самой серединке турнирной таблице ФНЛ, набрав шесть очков в четырёх турах. У «Алании» результат скромнее — три поражения при одной победе, три балла. Но это вполне нормально, ведь о включении клуба в число участников стало известно за неделю до старта.

С учётом всех трудностей, пока владикавказцы справляются нормально. Недурно контролируют мяч, стараются использовать прессинг. С «Енисеем» вполне могли бы зацепиться за очки, однако на 56-й минуте при счёте 1:1 вторую жёлтую карточку получил Алан Багаев. Выстоять не получилось (2:3).

«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз: прекрасное «зелёное дерби» на Кубке чемпионов КХЛ Казанцы обеспечили себе выход в финал, а уфимцы будут играть за третье место. Результат не имеет значения.

Обе команды довольно играющие, на старте сезона они скорее недобрали очков. Шансы хозяев действительно кажутся выше, но просто так «Алания» никого не отпустит. Возьмём «обе забьют» за 1.80. Вариант посмелее — 1Х + обе забьют, на него букмекеры дают отличный коэффициент 2.22.

Пока владикавказцы с большим отрывом удерживают звание самой весёлой команды ФНЛ. В четырёх поединках с их участием было забито аж 16 голов: семь в чужие и девять в свои ворота. Многообещающие цифры.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Нижний Новгород» — «Алания» 22 августа

Обе команды стараются владеть мячом и играть в атаку. На старте сезона они скорее недобрали очков из-за реализации и невезения. Шансы хозяев действительно выше, однако «Алания» добавляет с каждым матчем и вполне способна зацепиться за ничью. Возьмём «обе забьют» за 1.80.

Ставка: обе забьют за 1.80.