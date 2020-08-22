«Монако» — «Реймс». Прогноз: Головин и Нико Ковач бодро стартуют в чемпионате Франции

23 августа «Монако» примет «Реймс» в матче 4-го тура чемпионата Франции, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 14:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.66.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Франции «Монако» — «Реймс»

Букмекеры считают, что матч Лиги 1 «Монако» — «Реймс» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги 1 «Монако» — «Реймс» (23.08.2020)

Под шум ожидания финала Лиги чемпионов в чемпионате Франции стартует новый сезон. Прошлый розыгрыш Лиги 1 завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. Случилось это 8 марта, то есть более пяти месяцев назад, а потому простой получился гигантским.

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С первого тура в регламенте турнира будет действовать новый протокол. Во-первых, если в команде более трёх положительных тестов на COVID-19, то её могут отправить на карантин, то есть матчи будут переносить. Во-вторых, появление фанатов на трибунах разрешено, но пока что не более 5000, хотя цифру со временем могут увеличить.



«Монако» провел прошлый сезон неоднозначно. По итогам 28 сыгранных туров клуб занял девятую строчку. Отставание от топ-4 составило девять баллов, так что фактически шансы улучшить свои позиции оставались, если бы не вмешался коронавирус.



За 28 игр у команды Александра Головина получилось забить 44 гола, что для низового чемпионата Франции весьма неплохо (больше было только у «ПСЖ»). Правда, к обороне вопросов предостаточно. 44 пропущенных мяча — результат крайне слабый, чтобы бороться за топ-4.

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Новый сезон «монегаски» начнут под руководством Нико Ковача. В «Баварии» у него не задалось, но считать провальной тренерскую карьеру немца трудно. Также стоит отметить, что клуб из Монако сумел сохранить ключевого игрока группы атаки Бен Йеддера. При этом восстанавливаются после травм Сеск Фабрегас и Стефан Йоветич. Однако, какой футбол будет демонстрировать команда, пока неясно.



«Реймс» в прошлом сезоне финишировал на пятой строчке по итогам досрочно завершенного чемпионата. За 28 туров у него получилось набрать 41 баллов. Теперь клуб примет участие в квалификационных раундах Лиги Европы.



Забить у красно-белых за все время получилось немного, всего 26 голов. Зато оборона стала лучшей в лиге. Они пропустили только 21 раз, даже у гегемона «ПСЖ» больше пропущенных мячей! Крен на защиту в нынешнем первенстве не пропадёт.

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В межсезонье клуб из Реймса усилил полузащиту Валоном Беришей и Фрейзером Хорнби. Также в команде остался голкипер Райкович, который стоял стеной на воротах в прошлом сезоне. Так что шансы поживиться очками в первом туре у «Реймса» наверняка будут.

При желании можно проверить лобовую ничью за коэффициент 3.66. Согласно статистике личных встреч в четырёх из пяти последних поединков соперники не выявляли сильнейшего. Альтернативный вариант — 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.04.



«Монако» на своём поле справедливо выступит фаворитом, но ждать много голов мы бы не стали. Всё-таки перерыв был затяжным, командам наверняка потребуется время, чтобы притереться друг к другу.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Монако» — «Реймс» 23 августа

У «Монако» новый тренер, пока непонятно, в какой футбол будет играть команда Нико Ковача, которая прежде показывала яркий футбол с обилием голов в обе стороны. Зато у «Реймса» костяк сохранен, а с обороной дела обстоят хорошо — меньше всех пропущенных мячей в минувшем сезоне Лиги 1. Перерыв был затяжным, так что много голов не ждём.



Ставка: «Монако» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.04.



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