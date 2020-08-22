«ПСЖ» — «Бавария». Прогноз: здесь вам не «Лига фермеров». Без шансов для Неймара и Мбаппе

23 августа «ПСЖ» сыграет с «Баварией» в матче финала Лиги чемпионов, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех «ПСЖ» оценён букмекерами коэффициентом 3.32. Поставить на ничью предлагают за 4.33.

Букмекерские коэффициенты на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария»

Букмекеры считают, что финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 23 августа 2020 года

Лига чемпионов вернулась в строй 7 августа. Управились на две с половиной недели. 23 августа в португальском «Лиссабоне» на стадионе «Да Луш» сойдутся два выживших. Обошлось без сюрпризов, в финале сразятся гегемоны своих стран. Французский «ПСЖ» и немецкая «Бавария».

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Обе команды в полуфинале разобрались с уступающими в классе конкурентами со счётом 3:0. Парижане не испытали серьёзных проблем с «РБ Лейпциг»: давили с самого начала, попали в штангу, а на 13-й минуте реализовали стандарт. Неймара сбили на левом фланге, Ди Мария подал, а Маркиньос головой сыграл на опережение.



Отсутствие травмированного Кейлора Наваса добавило бдительности. «Быки» практически не имели по-настоящему опасных моментов, а дальние удары серьёзной угрозы не представляли. В конце первого тайма Ди Мария наказал Петера Гулачи за неточную передачу и забил второй мяч, а к исхода часа все вопросы окончательно отпали.



А вот «Бавария» могла создать себе дополнительные трудности, но обошлось. Видимо, эмоциональное похмелье после легендарных 8:2 с «Барселоной» дало о себе знать. В дебюте «Лион» получил два замечательных момента. Однако французский клуб их не использовал и тут же пропустил от Сержа Гнабри.

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Дальнейшее оказалось делом техники. Подопечные Ханса-Дитера Флика через контроль мяча успокоили соперника, на 33-й минуте Серж Гнабри оформил дубль и фактически убил интригу. Во втором тайме мюнхенцы продолжили владеть инициативой, а Роберт Левандовски под конец установил итоговый счёт.



Строго говоря, обе команды накануне победили малой кровью и сэкономили силы. Включаться на полные обороты не потребовалось, так что фактор усталости сказаться не должен. А вот угадать стартовые составы достаточно затруднительно, поскольку сразу несколько значимых футболистов находятся в подвешенном состоянии.



Томас Тухель выставил на полуфинал состав без чистой «девятки». Потерявшийся в игре с «Аталантой» Мауро Икарди остался на лавке, а ход себя оправдал. Скорее всего, аргентинец вновь начнёт на скамейке. «Бавария» почти наверняка будет владеть территорией, при таком футболе полезнее будет нахождение ещё одного скоростного игрока, а не чистого завершителя.

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Дальше начинаются вопросы. В «ПСЖ» надеются на возвращение Кейлора Наваса, что вполне логично: Мануэль Нойер вернулся на былой уровень, а вот выходить на финал Лиги чемпионов с Серхио Рико на последнем рубеже довольно опасно. Также небольшое повреждение у опорника Идриссы Гуйе и флангового защитника Лейвина Курзава.

Марко Верратти вернулся в строй и даже получил несколько минут в полуфинале, однако его физическое состояние вряд ли позволит провести на поле 90 минут. Всё же темп ожидается высокий, объём беговой работы предстоит большой. У «Баварии» расклад попроще — здоровы все, кроме Джерома Боатенга.



Центральный защитник получил ушиб в полуфинале и был заменён в перерыве. Будет ли он готов к финальному поединку — неясно. В таком случае придётся довериться Никласу Зюле, который очень давно не выходил с первых минут. Поставить в центр обороны Хави Мартинеса тренер вряд ли рискнёт.

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Зато вернулся Бенжамен Павар. В принципе, Флик может вернуть его на фланг обороны и передвинуть Йозуа Киммиха в опорную зону, однако для этого придётся убрать в запас Леона Горецку. Нет особого смысла мудрить и ломать то, что работает. Пример Хосепа Гвардиолы в четвертьфинале это доказал. На наш взгляд, Павар начнёт на скамейке, а Киммих вновь выйдет на фланге.



«Бавария» действительно выглядит мощнее, так что котировки букмекеров кажутся логичными. Однако команде нужно усвоить урок полуфинала. Неймар и Мбаппе превосходят уровнем форвардов «Лиона», за ошибку они будут спрашивать в два раза строже. Ханс-Дитер Флик об этом уже сказал, заметив, что постарается улучшить игру в обороне к финалу.



Иными словами, мюнхенцы планируют добавить баланса и действовать осмотрительнее, чтобы не оставлять свободных зон. Один-в-один центральные защитники действуют не лучшим образом, на пространстве лидеры парижан смогут их проходить. Потому необходимо сохранять компактность и не терять концентрацию.

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На наш взгляд, планка тотала слишком завышена. Цена ошибки невероятно велика, лишний раз рисковать никто не станет. Нам нравится ставка «гол в первые 23 минуты — нет» за 1.96. Вариант попроще — тотал меньше 1.5 гола в первом тайме за 1.83. Вряд ли игра пойдёт без центра поля.



Брать ли П2 за 2.13 — вопрос вкуса. Нам больше нравится комбинированная ставка Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.90. В принципе, линия даже позволяет заиграть П2 с нулевой форой за нестыдный коэффициент 1.64. «Бавария» выглядит мощнее и сбалансированнее, с таким соперником парижане после возобновления сезона ещё не сталкивались.

Прогноз и ставки на финальный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» 23 августа 2020 года

Ханс-Дитер Флик наверняка сделал выводы после полуфинала, где «Лион» в дебюте имел два великолепных момента. Сам тренер заметил, что намерен улучшить оборону к финальному матчу. Скорее всего, мюнхенцы станут действовать осторожнее и добавят баланса. Потому огненного начала не ждём, первый гол может заставить себя ждать.

Ставка №1: гол в первые 23 минуты — нет за 1.96.

Ставка №2: победа «Баварии» с нулевой форой за 1.64.