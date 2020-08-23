«Тампа» — «Бостон». Прогноз: Кучеров, Сергачёв и Василевский разберутся с Харой и Маршаном

Две лучшие команды Востока по итогам регулярного чемпионата сойдутся уже во втором раунде.

24 августа в первом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Бостон Брюинз». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.61, успех «Бостона» идёт у букмекеров за 2.56.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч серии матч НХЛ «Тампа» — «Бостон»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа» — «Бостон» 24 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.22, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.81. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.35.

Анализ и прогноз 1-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Тампа» — «Бостон» (24.08.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли уже подошёл к логическому завершению. Абсолютно во всех парах для выявления сильнейшего хватило пяти-шести поединков. 23 августа стартовали полуфиналы конференций.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

24 августа стартует противостояние «Тампы-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз», команды выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто в 3:00 мск. Вывеска просто замечательная: действующий финалист Кубка Стэнли сразится с лучшим клубом регулярного чемпионата-2018/2019. Да и по итогам минувшей регулярки соперники заняли первое и второе место на Востоке соответственно.

В первом раунде они синхронно управились за пять матчей. «Мишки» оставили не у дел крепкую «Каролину». Тут, впрочем, нужно сделать сразу несколько поправок. Первая — в стартовых поединках серии судьи приняли достаточно сомнительных решений, причём в основном в пользу подопечных Брюса Кэссиди.

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И вторая — в третьей встрече травму получил Андрей Свечников, после этого на лёд он уже не вышел. Россиянин смотрелся очень здорово, неслучайно «Бостон» использовал против него персональную опеку. После вылета ключевого форварда пришлось перетряхивать звенья, а атакующий потенциал заметно снизился.

Дальше «Брюинз» дожали поникшего оппонента (2:1 и 4:3). Любопытно, что обе победы оказались волевыми. Также нужно учесть, что команда осталась без основного вратаря Туукки Раска — опытный финн отправился к дочери, у которой серьёзные проблемы со здоровьем. Также по ходу первого раунда повреждения получали лидеры — Пастрняк, Маршан и Бержерон. Впрочем, в пятой игре они участвовали, так что всё должно быть в порядке.

«Тампа» тем временем спокойно заборола «Коламбус», пройдя тест на зрелость. В прошлом розыгрыше Кубка Стэнли «мундиры» оказались сильнее в четырёх матчах. Сейчас они вновь сделали всё возможное и заставили фаворита выкладываться в каждой игре. Однако «молнии» справились.

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Виктор Хедман отделался лёгким испугом: швед избежал серьёзной травмы, сыграл во всех пяти встречах и был хорош. Не хватает только Стивена Стэмкоса, но это не новость. Пока подопечные Джона Купера здорово справляются и без капитана. Хотя понятно, что с «Бостоном» будет гораздо сложнее.

Букмекеры не видят фаворита в первом матче, выдавая практически равные котировки. Проверим итоговую победу «Лайтнинг» за 2.00. На самом деле оппоненты стоят друг друга, а опыта у «Брюинз» гораздо больше. Зато на стороне номинальных хозяев молодость — у соперника возрастной состав, а потому пройти длинную серию при плотном календаре без потери качества будет сложно.

Второй момент — отсутствие Раска. Опытнейший Ярослав Галак тоже в порядке, но он всё же довольно куражный вратарь и финну уступает. Плюс обладает скромными габаритами (179 см), а у «Тампы» предостаточно исполнителей с мощным и резким броском. На наш взгляд, шансы 55 на 45 в пользу «молний».

Прогноз и ставки на 1-й матч серии «Тампа» — «Бостон» 23 августа 2020 года

Соперники стоят друг друга. На стороне «Бостона» опыт, но состав слишком возрастной. Календарь будет плотным, а хоккей — интенсивным. Есть вероятность, что преимущество «Тампы» в движении станет проявляться. Второй момент — Туукка Раск покинул расположение команды из-за болезни дочери, «Брюинз» придётся обходиться Ярославом Галаком. Тот хорош, но не особенно стабилен. Всё это повышает шансы «молний».

Ставка: итоговая победа «Тампы» за 2.00.