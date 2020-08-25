«Спартак-2» — «Краснодар-2». Прогноз: Пилипчук, Игнатов, Баду и Дьяков прервут яркую серию

26 августа «Спартак-2» и «Краснодар-2» сыграют в матче шестого тура ФНЛ. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Спартака-2» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех «Краснодара-2» оценён букмекерами коэффициентом 4.06.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Спартак-2» — «Краснодар-2» 26 августа

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Спартак-2» — «Краснодар-2» 26 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.87, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.11. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.88.

Анализ и прогноз матча 6-го тура ФНЛ «Спартак-2» — «Краснодар-2» (26.08.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» и «Химки» напрямую попали в РПЛ.

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1 августа лучшая лига мира наконец-то вернулась. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. В подавляющем большинстве случаев все матчи тура играются в ФНЛ в один день.

Однако на этот раз всё будет не так. Дело в том, что на середину недели запланированы матчи 3-го раунда Кубка России, с которого как раз начинают борьбу клубы второго дивизиона. Но «Спартака-2» и «Краснодара-2» это не касается — они не участвуют в Кубке России, поскольку официально оформлены как фарм-команды.

Соответственно на среду в ФНЛ запланирована одна игра. Команды начали сезон диаметрально противоположным образом. Красно-белые в минувшем первенстве никак не могли выбраться из зоны вылета, зато теперь штампуют победу за победой. В пяти турах набрано 13 очков.

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Единственная осечка состоялась в поединке с «Торпедо» (1:1), во всех остальных случаях подопечные Романа Пилипчука оказались сильнее. Досталось «Чертаново» (2:1), «Томи» (2:1), «Акрону» (1:0) и «Иртышу» (5:0). Подобный темп в ФНЛ сумел выдержать только «Оренбург», на пару с которым москвичи сейчас лидируют в турнирной таблице.

В минувшем туре «Спартак-2» разгромил «Иртыш», однако переоценивать этот результат не стоит. Во-первых, игра состоялась не в Омске, а в Домодедово, то есть считать её выездной можно лишь формально. Во-вторых, на 40-й минуте номинальные хозяева остались в меньшинстве. Четыре из пяти голов красно-белые забили при численном преимуществе.

«Краснодар-2» в пяти турах разжился лишь четырьмя очками, сейчас он располагается на 16-й строчке в турнирной таблице ФНЛ. Самое обидное, что качество футбола вполне достойное. Ошибки в обороне имеются (для молодого коллектива это нормально), однако проблема в другом — катастрофическая реализация.

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«Быки» смогли забить лишь в одном матче из пяти, при этом показывая довольно скоростную игру и исправно создавая моменты. В минувшем туре, например, уступили «Акрону» (0:1), хотя смотрелись лучше на протяжении всего поединка. Впрочем, на дистанции при таком уровне созидательной активности результаты должны прийти в норму.

От этого и оттолкнёмся. «Спартак» скорее перебрал очков на старте сезона, а «Краснодар» — явно недобрал. Х2 за 2.12 смотрится интересно. Вариант попроще — обе забьют. У подопечных Романа Пилипчука полный порядок с голами, но в защите всё не столь радужно.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Спартак-2» — «Краснодар-2» 26 августа

«Спартак-2» набрал 13 очков из 15 возможных, хотя довольно часто ошибался в обороне. «Краснодар-2», напротив, сумел забить всего в одном матче сезона из пяти, но с созиданием всё было в порядке. На дистанции реализация должна прийти в норму, так что рискнём проверить Х2 за 2.12.

Ставка: «Краснодар» не проиграет за 2.12.