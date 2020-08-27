«Айлендерс» — «Филадельфия». Прогноз: Семён Варламов и Тротц снова обойдут Ивана Проворова

Накануне российский вратарь был заменён в первом периоде, хотя до этого проводил великолепный плей-офф

28 августа в третьем матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Филадельфией Флайерз». Начало игры — в 2:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Филадельфии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 2.72.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч серии матч НХЛ «Айлендерс» — «Филадельфия»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Айлендерс» — «Филадельфия» 28 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.61, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.53. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25.

Анализ и прогноз 3-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Айлендерс» — «Филадельфия» (28.08.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли уже подошёл к логическому завершению. Абсолютно во всех парах для выявления сильнейшего хватило пяти-шести поединков. 23 августа стартовали полуфиналы конференций.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

28 августа состоится третий раунд противостояния между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфией Флайерз», команды выйдут на лёд «Скотиабанк-арены» в Торонто в 2:00 мск. Пока серия оправдывает ожидания: много борьбы и нервов, крепкие защиты с обеих сторон, равенство после двух матчей.

Первую игру «островитяне» забрали без особых хлопот. Полностью доминировали в стартовом периоде (15:6 по броскам на этом отрезке), быстро открыли счёт, после чего отдали шайбу сопернику и отошли в оборону. «Флайерз» лезли из кожи вон, но по-настоящему опасные моменты создавали редко.

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А если до них всё же доходило, выручал Семён Варламов. К середине третьего периода подопечные Барри Тротца вели со счётом 3:0, уже на 53-й минуте тренерский штаб «лётчиков» пошёл ва-банк и заменил вратаря на шестого полевого. Крайне неудачно — спустя 11 секунд в пустые ворота влетела четвёртая шайба. Так и закончили.

Спустя сутки ситуация перевернулась. Номинальные хозяева великолепно провели дебют: заметно добавили в форчеке, были очень конкретны в чужой зоне. В результате Кевин Хэйз оформил дубль к 10-й минуте, а к 16-й Семён Варламов оказался заменён, поскольку его команда горела с разницей в три гола.

Вешать всех собак на россиянина определённо не стоит, однако он мог действовать лучше — три шайбы после десяти бросков. Последний рубеж занял Томас Грайсс, в середине второго периода «Айлс» забили в большинстве. Но глобально у них мало что получалось — Картеру Харту редко приходилось вступать в игру.

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А примерно с 45-й минуты у «Филадельфии» закончилось топливо. Вообще, речь о молодой команде, которая способна перебегать кого угодно. Однако чрезмерно агрессивный хоккей и большое количество беговой работы сказались. Пошёл натуральный откат, соперник почувствовал слабость и добрался до овертайма.

Там, правда, всё закончилось за две с небольшим минуты, редко забивающий защитник Филипп Майерс выстрелил в самый важный момент и сравнял счёт в серии (4:3 ОТ). Любопытно, что букмекеры отдают в третьем матче предпочтение подопечным Алена Виньо, хотя играть придётся на второй день подряд.

«Островитяне» великолепно готовы физически, что уже не раз доказывали по ходу нынешнего плей-офф. Они добавляли в концовках в случае необходимости, часто выигрывали конёк в третьих периодах. А вот «Филадельфия» накануне ближе к концу основного времени смотрелась выдохшейся.

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Потому рискнём сыграть против линии. П1 с нулевой форой идёт за крепкий коэффициент 2.07, а итоговая победа «Нью-Йорка» — за 2.05. Также можно рассмотреть комбинированный вариант 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.92. В этой серии мы вряд ли увидим два верховых матча подряд.

Прогноз и ставки на 3-й матч серии «Айлендерс» — «Филадельфия» 29 августа 2020 года

После двух матчей в серии равенство. Накануне «Филадельфия» победила в овертайме, придумав себе приключения на ровном месте. Она вела со счётом 3:0, а затем подсела, прижалась к воротам и едва не проиграла. Играть придётся второй день подряд, а «островитяне» уже не раз доказывали, что прекрасно готовы физически. Возьмём П1 с нулевой форой за 2.07.

Ставка: победа «Айлендерс» с нулевой форой за 2.07.