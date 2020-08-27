Джокович — Баутиста-Агут. Прогноз: обидчик Медведева и Хачанова утомит первую ракетку мира

28 августа Новак Джокович и Роберто Баутиста-Агут сыграют в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Нью-Йорке. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Джоковича, ставки на победу серба принимаются с коэффициентом 1.20. Успех Баутиста-Агута оценён коэффициентом 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Нью-Йорке Джокович — Баутиста-Агут

Аналитики считают, что матч турнира в Нью-Йорке Джокович — Баутиста-Агут не получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 2.07, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 1.77. Поставить на третий сет можно за 3.36.

Анализ матча Masters в Нью-Йорке Джокович — Баутиста-Агут (28.08.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве отменены, зато в самом конце августа стартует US Open.

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У женщин полноценные турниры начались ещё три недели назад, а вот возобновление мужского тура заставило себя подождать. Впрочем, оно того стоило. Потому что никакого времени на раскачку не будет: сразу же состоится «мастерс» в Нью-Йорке, а после его завершения начнётся US Open. Красота.

Состав участников с учётом всех факторов собрался более чем представительный, откровенных пассажиров практически не было. Наступает пора решающих матчей: осталось всего четыре теннисиста, 28 августа состоятся полуфиналы. В первом из них Новак Джокович сразится с Роберто Баутиста-Агутом.

Понятно, что серб идёт явным фаворитом, что абсолютно логично. По общему уровню он превосходит оппонента, а главное — чувствует себя невероятно уверенно. Учитывая долгий перерыв, физическая форма вызывает восхищение. С каждым кругом в Нью-Йорке Ноле играет всё лучше.

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Это видно даже по счёту. В стартовом раунде пришлось повозиться со средненьким Ричардасом Беранкисом. Джокович никак не мог наладить подачу (55% попаданий первым мячом, семь двойных ошибок) и позволил квалифаю совершить три брейка. Правда, ни одного сета всё же не отдал — 7:6, 6:4.

Дальше пошло веселее. 6:2, 6:4 с Теннисом Сандгреном, управился за полтора часа. Подача снова не шла, но двойных оказалось поменьше, а всё остальное сделал приём. Американец практически не выигрывал розыгрыши после попадания вторым мячом. А накануне Новак не заметил крепкого Яна-Леннарда Штруффа (6:3, 6:1).

Немец сопротивлялся всего 64 минуты и тоже постоянно проигрывал вторую подачу. Однако с Роберто Баутиста-Агутом будет непросто. Испанец — сверстник Ноле, но дело совсем не в этом. Он действует в похожем стиле: хорош на задней линии и очень здорово контратакует. А потому регулярно доставляет фавориту проблемы.

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Скажем, в шести предыдущих очных встречах соперники одержали по три победы. А серб лишь однажды уложился в минимальное количество сетов — 6:4, 6:4 в третьем круге Рима-2017, на грунте. На харде Баутиста-Агут вообще забрал три последних поединка: два в 2019 году, один — в 2016-м.

Испанец умеет делать выводы и добавлять по ходу матчей. В первом круге он разобрался с Ришаром Гаске, а затем прошёл двух российских теннистов в трёх партиях. Оба раза проигрывал первый сет, но находил возможность переломить ситуацию. Сперва пострадал Карен Хачанов (4:6, 6:3, 6:2), затем — Даниил Медведев (1:6, 6:4, 6:3).

Потому будем играть против линии, коэффициент 1.20 кажется слишком несерьёзным. Мы бы выбирали между классическим тоталом больше 20.5 гейма за 1.81 и ставкой “Баутиста-Агут выиграет как минимум один сет” за 2.45. Также стоит рассмотреть комбинированный вариант П1 + 20.5 гейма за 2.31. Шансы Ноле, конечно, выше, но опытный испанец его просто так не отпустит.

Ставки на матч полуфинала в Нью-Йорке Новак Джокович — Роберто Баутиста-Агут 28 августа

Джокович, разумеется, выше классом, но испанец играет в похожей манере: тоже хорош на задней линии, тоже классно контратакует. Потому фаворит часто испытывает с ним проблемы. Достаточно сказать, что три предыдущие очные встречи на харде остались за Баутиста-Агутом. Потому возьмём тотал больше 20.5 гейма за 1.81. Лёгкой прогулки у серба не будет.

Ставка: тотал больше 20.5 гейма за 1.81.