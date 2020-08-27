СКА — «Авангард». Прогноз: Хохлачёв, Шумаков, Зернов и Толчинский удивят Брагина

28 августа в матче турнира имени Николая Пучкова СКА сыграет с «Авангардом». Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты отдают явное предпочтение петербуржцам: поставить на победу СКА можно с коэффициентом 1.72, успех «Авангарда» идёт за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира имени Пучкова СКА — «Авангард» 28 августа

Букмекеры уверены, что матч турнира имени Пучкова СКА — «Авангард» 28 августа будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.44, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.66. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ предсезонного матча КХЛ СКА — «Авангард» (28.08.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ намечен на 2 сентября, хотя пандемия коронавируса может вновь сказать своё слово. А пока в Санкт-Петербурге стартует традиционный турнир имени Николая Пучкова. Матчи будут проходить ежедневно с 24 по 28 августа: 26 числа состоится одна игра, во все остальные — две.

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Формат следующий: участие принимают шесть клубов, каждый проводит по три матча. По их результатам и определится победитель. Никаких финалов не предусмотрено. Все игры состоятся в Ледовом дворце. За победу поборются СКА, «Куньлунь», «Авангард», «Торпедо», «Северсталь» и «Сочи».

Программа турнира продолжится 28 августа. Фактически ещё пару дней назад стало понятно, что на пятницу запланирован финал. Обошлось без сюрпризов: победу на турнире имени Николая Пучкова разыграют питерский СКА и омский «Авангард», которые изначально смотрелись на голову выше всех остальных участников.

Обе команды одержали по две победы и набрали максимально возможные четыре очка, а все остальные клубы допустили как минимум одну осечку уже к концу среды. Следовательно победитель очной встречи наберёт шесть баллов и станет недосягаемым для всех остальных. Интрига вырисовывается классная.

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«Авангард» привычно не смог обойтись без приключений, оба раза действуя по похожему сценарию. Слабый дебют, соперник получает преимущество в две шайбы, затем команда добавляет и начинает штамповать гол за голом. «Торпедо» вело 2:0 к середине первого периода, в итоге получило 2:4. Дважды «ястребы» отличились в большинстве.

С «Северсталью» вышло ещё веселее: 0:2 после 17 минут, 2:3 к исходу второго периода. И четыре гола в заключительном отрезке. Вновь два очка набрал Корбан Найт, а юный Егор Чинахов отметился тремя баллами. К двум передачам во втором периоде он добавил гол в пустые ворота (6:3).

СКА забивает поменьше. С «Куньлунем» вообще ограничились двумя шайбами (2:0), хотя тут нужно отметить Дмитрия Шикина, который совершил 48 сейвов. С «Сочи» тоже очень долго запрягали — пропустили первыми, отыграться смогли только на 34-й минуте. Зато в концовке забили трижды менее чем за шесть минут (4:1).

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С точки зрения календаря преимущество имеют омичи. Они провели предыдущий матч на сутки раньше. Валерий Брагин неспроста жаловался на тяжёлый график: первую игру в Казани его подопечные провели 19 августа, то есть за девять суток это будет аж седьмой поединок. Колоссальная нагрузка даже с учётом длинной «скамейки» и ротации.

У «Авангарда» календарь заметно приятнее, да и проблем с ротацией тоже не наблюдается. Потому коэффициент 1.72 на П1 кажется нелепицей. Петербужцы, конечно, хороши, но Х2 за 2.08 всё же проверим. Вариант попроще — ИТБ 2 гола «Авангарда» за 1.76. У омичей с созиданием сейчас полный порядок.

Ставки на матч турнира имени Пучкова СКА — «Авангард» 28 августа 2020 года

Букмекеры дают на победу СКА в основное время смешной коэффициент 1.72, хотя соперник достался серьёзный. У «Авангарда» хороший состав и глубокая скамейка, а главное — должно быть преимущество в свежести. Омичи провели предыдущую игру на сутки раньше, а вот петербуржцев ожидает седьмая встреча за девять дней. Сил может не хватить.

Ставка: «Авангард» не проиграет за 2.08.