«СКА-Хабаровск» — «Шинник». Прогноз: Побегалов и Самодин не справятся с Базелюком в ФНЛ

Ярославцы 26 августа провели тяжелейший кубковый матч с «Торпедо», после чего долго летели в Хабаровск.

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30 августа «СКА-Хабаровск» и «Шинник» сыграют в матче шестого тура ФНЛ. Начало встречи — в 8:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «СКА-Хабаровск» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех «Шинника» оценён букмекерами коэффициентом 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «СКА-Хабаровск» — «Шинник» 30 августа

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «СКА-Хабаровск» — «Шинник» 30 августа не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.38, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.63. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.18.

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Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» и «Химки» напрямую попали в РПЛ.

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1 августа лучшая лига мира наконец-то вернулась. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. В подавляющем большинстве случаев все матчи тура играются в ФНЛ в один день.

Однако на этот раз мы имеем дело с исключением. Дело в том, что на середину недели выпали матчи 3-го раунда Кубка России, с которого как раз начинают борьбу клубы второго дивизиона. Потому «Спартак-2» и «Краснодар-2» (не участвуют в Кубке России, поскольку официально оформлены как фарм-команды) сыграли в четверг.

А все остальные будут выяснять отношения в воскресенье. Самый ранний поединок стартует в 8:00 мск в Хабаровске, где местный СКА на стадионе имени Владимира Ленина сразится с «Шинником». Для обеих команд 1/64 финала Кубка России стала натуральным испытанием, хотя в итоге всё завершилось успешно.

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Ярославцы в гостях пересилили «Торпедо» (2:1). В первом тайме Денис Кутин оформил дубль, а на 51-й минуте Равиль Нетфуллин получил вторую жёлтую карточку и оставил хозяев в меньшинстве. Те продолжили давить и даже смогли отыграть один гол, но не более того. Сергею Игнашевичу пришлось проводить неприятный разговор с фанатами.

А «СКА-Хабаровск» выдал напару с воронежским «Факелом» настоящую драму. Команды доигрались до серии пенальти, которая растянулась аж на 20 ударов. Первые четыре попытки результата не принесли, зато 14 последующих достигли цели. Героем стал вратарь хозяев Владимир Сугробов: 23-летний футболист потащил удар Дмитрия Кортнева, а затем забил сам.

Букмекеры отдают заметное преимущество дальневосточникам, что вполне логично. Во-первых, «Шинник» на старте сезона смотрится совсем тускло. Созидание даётся с огромными проблемами, а потому в пяти турах набрано всего четыре очка. Это 19-е место, то есть зона вылета.

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У подопечных Алексея Поддубского дела складываются симпатичнее. Две победы кряду, девять баллов, восьмая строчка. До идущей третьей «Балтики» не хватает всего двух очков. Но главное заключается в другом. Дело в том, что СКА играл в Кубке России на своём поле, а теперь будет принимать «Шинник».

А вот ярославцы провели тяжелейший поединок в Москве с «Торпедо», после чего совершили долгий перелёт в Хабаровск. На отдых было около трёх суток, да ещё и выходить на поле придётся слишком рано из-за часовых поясов. Брать ли П1 за 2.06 — дело вкуса. В принципе, гости вполне могут зацепить ничью.

Потому подстрахуемся и предпочтём комбинированный вариант. 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 1.99 смотрится здорово. Подопечные Александра Побегалова мало забивают, а «СКА-Хабаровск» в родных стенах традиционно хорош.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «СКА-Хабаровск» — «Шинник» 30 августа

«Шинник» слабо начал сезон, созидание даётся с большим трудом. Хабаровчане традиционно хороши на своём поле, а главное — они никуда не летали. А вот ярославцы в среду играли с «Торпедо» на Кубок России, после чего были вынуждены лететь на Дальний Восток. Думается, после такого даже ничья станет для них большой удачей.

Ставка: «СКА-Хабаровск» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.99.