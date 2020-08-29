«Енисей» — «Крылья Советов». Прогноз: Фролов, Комбаров и Гацкан справятся с Тархановым

30 августа «Енисей» и «Крылья Советов» сыграют в матче шестого тура ФНЛ. Начало встречи — в 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Енисея» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.78. Успех «Крыльев» оценён букмекерами коэффициентом 2.57.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Енисей» — «Крылья Советов» 30 августа

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Енисей» — «Крылья Советов» 30 августа не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.01, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.24.

Анализ и прогноз матча 6-го тура ФНЛ «Енисей» — «Крылья Советов» (30.08.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» и «Химки» напрямую попали в РПЛ.

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1 августа лучшая лига мира наконец-то вернулась. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. В подавляющем большинстве случаев все матчи тура играются в ФНЛ в один день.

Однако на этот раз мы имеем дело с исключением. Дело в том, что на середину недели выпали матчи 3-го раунда Кубка России, с которого как раз начинают борьбу клубы второго дивизиона. Потому «Спартак-2» и «Краснодар-2» (не участвуют в Кубке России, поскольку официально оформлены как фарм-команды) сыграли в четверг.

А все остальные сразятся в воскресенье. В 13:00 в Красноярске местный «Енисей» начнёт выяснять отношения с «Крыльями Советов». Обе команды преодолели барьер 1/64 финала Кубка России, но сделали это абсолютно по-разному. Самарцы в родных стенах выпотрошили несчастный «Иртыш» (5:0).

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Аутсайдер ФНЛ и без того имеет слабый состав, а тут ещё и дал возможность проявить себя футболистам, которые редко получали игровую практику на старте сезона. Конец немного предсказуем: по сути интрига умерла уже к 14-й минуте, когда подопечные Игоря Осинькина повели 2:0.

К концу первого тайма преимущество достигло трёх мячей, к 54-й минуте — четырёх, а в компенсированное время состоялся и пятый. Тут надо сказать, что «Крылья Советов» тоже выставили экспериментальный состав. Фролов, Гацкан и Зиньковский остались в запасе, Комбаров и ряд новичков из «Чертаново» появились только во втором тайме.

То есть никаких проблем с запасом сил в связи с кубковой игрой и перелётом в Красноярск возникнуть не должно. А вот «Енисею» пришлось натурально рвать жилы, дабы в родных стенах сломить сопротивление «Волгаря». Астраханцы открыли счёт, однако в конце первого тайма остались в меньшинстве.

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Подопечные Александра Тарханова завладели инициативой, вот только созидание давалось с трудом. Ответить удалось только на 75-й минуте, а уже в компенсированное время могучий Фёдор Дворников принёс хозяевам победу (2:1). На восстановление было всего трое суток, так что красноярцам будет непросто.

Уровень состава у «Крыльев» определённо лучше, лидеры накануне отдохнули. Самый очевидный вариант — П2 с нулевой форой, на него предлагают крепкий коэффициент 1.85. Нам также нравится ставка «обе забьют — нет» за 2.03. Она доезжала во всех шести предыдущих очных встречах.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Енисей» — «Крылья Советов» 30 августа

«Енисей» в среду провёл тяжелейший матч в Кубке России, а самарцы на своём поле быстро разобрались с «Иртышом», да ещё и поберегли лидеров. На таком фоне шансы гостей кажутся солиднее, ведь состав у них определённо посильнее. Но мы проверим «обе забьют — нет» за 2.03. Эта ставка доезжала во всех шести предыдущих очных встречах, а в шести матчах сезона с участием «Крыльев» зашла пять раз.

Ставка: обе забьют — нет за 2.03.