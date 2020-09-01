«Филадельфия» — «Айлендерс». Прогноз: Проворов и Кутюрье найдут ответ для Семёна Варламова

«Лётчики» проигрывают в серии со счётом 1-3, права на ошибку больше нет.

2 сентября в пятом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Филадельфия Флайерз» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало игры — в 2:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Филадельфии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.61, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 2.57.

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч серии матч НХЛ «Филадельфия» — «Айлендерс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Филадельфия» — «Айлендерс» 2 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.40, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.61. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33.

Анализ и прогноз 5-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Филадельфия» — «Айлендерс» (2.09.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли уже подошёл к логическому завершению. Абсолютно во всех парах для выявления сильнейшего хватило пяти-шести поединков. 23 августа стартовали полуфиналы конференций.

Федерико Дельбонис — Даниил Медведев. Прогноз: уверенный старт россиянина на US Open-2020 Медведев не будет включаться на полные обороты, но всё равно должен уложиться в три партии.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. То есть все клубы находятся в абсолютно равных условиях.

2 сентября продолжится битва между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс», команды появятся на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто в 2:00 мск. Серия выходит на финишную прямую, ведь теперь каждый матч может оказаться последним. «Лётчики» проигрывают со счётом 1-3 и больше не имеют права на ошибку.

Строго говоря, результат абсолютно справедлив. Подопечные Барри Тротца делают ровно то, чего от них ждали. И делают хорошо. Они вяжут соперника в средней зоне, не дают тому набрать ход и раскатиться, выжимают нападающих к бортам, смело (и корректно) играют в тело. А ещё — караулят ошибки и убегают в контратаки.

Андрей Кузнецов — Сэм Куэрри. Прогноз: экс первая ракетка России даст бой американцу Кузнецов пропустил более двух лет из-за проблем со здоровьем, но попал в основную сетку US Open.

Подопечные Алена Виньо не могли не знать, что их ждёт именно это. Но упорно ничего не могут сделать. Лидеры дружно не могут обрести себя: кто-то просто не блещет, кто-то растворился, а сразу несколько заметных исполнителей натурально проваливают серию. Клод Жиру, например, не забивает уже 14 матчей в плей-офф.

Отчасти «островитянам», конечно, повезло. Во втором периоде четвёртого матча оппонент имел полнейшее преимущество. Достаточно взглянуть на статистику бросков (17:3). И это без каких-либо удалений. Но Томас Грайсс не потерял тонус, хотя долго не выходил на лёд. Немецкий голкипер подтащил, а в середине третьего периода «Нью-Йорк» выстрелил дуплетом (3:2).

Сам факт выхода Грайсса вовсе не означает, что с Семёном Варламовым что-то не так. Просто пришлось играть без пауз второй день подряд из-за бойкота хоккеистов, а потому тренерский штаб решил не перегружать россиянина. Это абсолютно нормально. У «Филадельфии» последний рубеж тоже доверили Брайану Эллиоту, а не Картеру Харту.

Жереми Шарди — Андрей Рублёв. Прогноз: француз заставит вторую ракетку России понервничать Рублёв проиграл в первом же круге в Нью-Йорке, плохо подавал и двигался хуже обычного.

Вроде бы состав у «Флайерз» крепкий, но команда оставляет гнетущее впечатление и будто бы сама не верит в итоговый успех. Одержать три победы подряд над такими «Айлендерс» будет невероятно сложно, вот только вариантов не осталось. Скорее всего, номинальные хозяева постараются повторить сценарий второго матча.

А именно — агрессивно проведут дебют и включат давление по всей площадке в надежде на быстрый гол и дальнейшую игру по счёту. Перебегать подопечных Барри Тротца у них никак не получается, а дожидаться ошибок можно очень долго. Мы бы выбирали между двух вариантов — П1 с нулевой форой в первом периоде за 1.90 и «гости не забьют в первом периоде» за 2.10.

Прогноз и ставки на 5-й матч серии «Филадельфия» — «Айлендерс» 2 сентября 2020 года

«Филадельфия» оказалась на краю пропасти: счёт в серии 1-3, лидеры никак не могут найти себя, а соперник продолжает носиться как заведённый и обходится минимальным количеством ошибок. В атаке у «лётчиков» что-то получается строго на непродолжительных отрезках, так что основные надежды должны быть связаны с обороной.

Ставка: «Айлендерс» не забьют в первом периоде за 2.10.