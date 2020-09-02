Турция — Венгрия. Прогноз: Ундер и Чалханоглу возглавят группу сборной России в Лиге Наций

3 сентября сборная Турции примет сборную Венгрии в матче 1-го тура Лиги Наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.78.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Турция — Венгрия
Букмекеры считают, что матч Лиги В Турция — Венгрия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.
Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги Наций Турция — Венгрия (03.09.2020)
Пандемия коронавируса — не помеха футболу. Большинство топ-лиг мира успешно доиграли свои чемпионаты, а некоторые даже успели начать новый сезон. Еврокубки тоже позади. Настал черёд сборных. Осенью нас ждёт шесть первых туров нового турнира УЕФА Лиги наций.
Формат выглядит довольно интересно. Сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных. Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в Лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они, соответственно, опустятся лигой ниже.
3 сентября стартует первый тур группового этапа сразу десятью матчами, среди которых затесалась встреча Турции и Венгрии. Начнётся игра в 21:45 мск и пройдёт на турецком стадионе «Новый 4 Эйлюл». К слову, все сентябрьские поединки было решено провести без зрителей на трибунах, так что дополнительного преимущества хозяева не получат.
Сборная Турции в прошлом розыгрыше Лиги наций выступила неубедительно. Третье место из трёх возможных, выше оказались сборные России и Швеции. Однако свое место в Лиге В сохранить всё же удалось, но это скорее заслуга УЕФА, которая решила расширить турнир.
Зато турки могут с уверенностью занести себе в актив отборочный раунд на Евро-2020. В группе с действующими чемпионами мира французами и неуступчивыми исландцами они заняли второе место и обеспечили себе выход в финальный раунд. При этом, надо сказать, за 10 поединков состоялись всего одно поражение и две ничьи.
Венгерская сборная в последнее время сбавила обороты. В Лиге наций заняла второе место в Лиге С и заслужила повышение до Лиги В. Хотя, конечно, подбор соперников был весьма скромным: финны, греки и эстонцы. Ничего особенного.
А в отборочной группе чемпионата Европы — 2020 Венгрия до какого-то момента всерьёз претендовала на финиш в топ-2 и попадание в финальную часть, однако в концовке потеряла слишком много очков. В итоге получилось финишировать лишь четвёртой.
Вообще, букмекеры справедливо считают венгров андердогами в данном противостоянии. Разумеется, на стороне турок домашнее поле, а это даже без зрителей на трибунах серьёзный фактор. Гораздо важнее, что турки действительно смотрятся предпочтительнее на данный момент.
Они показали привлекательную игру на отборе к Евро-2020. К слову, за 10 поединков они пропустили всего три гола, что говорит о довольно крепкой обороне. Такое же количество пропущенных из всех команд имеет только одна Бельгия.
Венгры же за время отбора сумели наковырять за восемь игр только восемь мячей. А ведь соперники были вполне играбельные. На наш взгляд, при таких раскладах есть смысл подумать над ставкой «обе забьют — нет» за коэффициент 1.70. Вариант посмелее — П1 всухую за 2.50.
Прогноз и ставки на матч Лиги наций Турция — Венгрия 3 сентября 2020 года
Турки в последнее время заметно поправили дела в обороне. За 10 игр на отборочном раунде к Евро-2020 было пропущено только три мяча. А вот у Венгрии все не так хорошо: они в восьми играх сумели забить лишь восемь штук, а пропустили — 11. На наш взгляд, букмекеры справедливо считают фаворитом хозяев.
Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за коэффициент 1.70.
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