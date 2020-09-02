Турция — Венгрия. Прогноз: Ундер и Чалханоглу возглавят группу сборной России в Лиге Наций

3 сентября сборная Турции примет сборную Венгрии в матче 1-го тура Лиги Наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.78.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Турция — Венгрия

Букмекеры считают, что матч Лиги В Турция — Венгрия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги Наций Турция — Венгрия (03.09.2020)

Пандемия коронавируса — не помеха футболу. Большинство топ-лиг мира успешно доиграли свои чемпионаты, а некоторые даже успели начать новый сезон. Еврокубки тоже позади. Настал черёд сборных. Осенью нас ждёт шесть первых туров нового турнира УЕФА Лиги наций.

«Торпедо» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд, Метсола и Кадейкин начнут сезон с победы Нижегородцы полностью изменили бригаду легионеров и входят в сезон без сильного первого номера.

Формат выглядит довольно интересно. Сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных. Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в Лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они, соответственно, опустятся лигой ниже.



3 сентября стартует первый тур группового этапа сразу десятью матчами, среди которых затесалась встреча Турции и Венгрии. Начнётся игра в 21:45 мск и пройдёт на турецком стадионе «Новый 4 Эйлюл». К слову, все сентябрьские поединки было решено провести без зрителей на трибунах, так что дополнительного преимущества хозяева не получат.



Сборная Турции в прошлом розыгрыше Лиги наций выступила неубедительно. Третье место из трёх возможных, выше оказались сборные России и Швеции. Однако свое место в Лиге В сохранить всё же удалось, но это скорее заслуга УЕФА, которая решила расширить турнир.

Россия — Сербия. Прогноз: Черчесов и Дзюба в ударе! Коларову, Тадичу и Йовичу будет тяжко В РПЛ уже вовсю рубятся, а сербские игроки не имеют игровой практики около месяца.

Зато турки могут с уверенностью занести себе в актив отборочный раунд на Евро-2020. В группе с действующими чемпионами мира французами и неуступчивыми исландцами они заняли второе место и обеспечили себе выход в финальный раунд. При этом, надо сказать, за 10 поединков состоялись всего одно поражение и две ничьи.



Венгерская сборная в последнее время сбавила обороты. В Лиге наций заняла второе место в Лиге С и заслужила повышение до Лиги В. Хотя, конечно, подбор соперников был весьма скромным: финны, греки и эстонцы. Ничего особенного.



А в отборочной группе чемпионата Европы — 2020 Венгрия до какого-то момента всерьёз претендовала на финиш в топ-2 и попадание в финальную часть, однако в концовке потеряла слишком много очков. В итоге получилось финишировать лишь четвёртой.

Германия — Испания. Прогноз: грандиозный футбол в Штутгарте. Даже без игроков «Баварии» У обеих сборных довольно экспериментальные составы на первый тур Лиги наций.

Вообще, букмекеры справедливо считают венгров андердогами в данном противостоянии. Разумеется, на стороне турок домашнее поле, а это даже без зрителей на трибунах серьёзный фактор. Гораздо важнее, что турки действительно смотрятся предпочтительнее на данный момент.



Они показали привлекательную игру на отборе к Евро-2020. К слову, за 10 поединков они пропустили всего три гола, что говорит о довольно крепкой обороне. Такое же количество пропущенных из всех команд имеет только одна Бельгия.



Венгры же за время отбора сумели наковырять за восемь игр только восемь мячей. А ведь соперники были вполне играбельные. На наш взгляд, при таких раскладах есть смысл подумать над ставкой «обе забьют — нет» за коэффициент 1.70. Вариант посмелее — П1 всухую за 2.50.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Турция — Венгрия 3 сентября 2020 года

Турки в последнее время заметно поправили дела в обороне. За 10 игр на отборочном раунде к Евро-2020 было пропущено только три мяча. А вот у Венгрии все не так хорошо: они в восьми играх сумели забить лишь восемь штук, а пропустили — 11. На наш взгляд, букмекеры справедливо считают фаворитом хозяев.



Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за коэффициент 1.70.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.