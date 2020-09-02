Болгария — Ирландия. Прогноз на матч: «автобус» ирландцев даст результат в Софии

За восемь туров на отборе к Евро-2020 «парни в зелёном» пропустили только пять голов.

3 сентября сборная Болгарии примет сборную Ирландии в матче 1-го тура Лиги Наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Победа хозяев доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30. Если игра закончится ничью, сыграет коэффициент 3.20.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Наций Болгария — Ирландия

Букмекеры считают, что матч Лиги В Болгария — Ирландия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги наций Болгария — Ирландия (03.09.2020)

Пандемия коронавируса — не помеха футболу. Большинство топ-лиг мира успешно доиграли свои чемпионаты, а некоторые даже успели начать новый сезон. Еврокубки тоже позади. Настал черёд сборных. Осенью нас ждёт шесть первых туров нового турнира УЕФА Лиги наций.

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Формат выглядит следующим образом. Сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА для сборных. Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в Лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они, соответственно, опустятся ниже.



3 сентября десятью матчами стартует первый тур группового этапа, среди которых затесалась встреча Болгарии и Ирландии. Начнётся игра в 21:45 мск и пройдёт на болгарском стадионе «Василь Левски» в Софии. К слову, все сентябрьские поединки было решено провести без зрителей на трибунах во избежание дополнительного риска с распространением коронавируса.



Болгария в прошлом розыгрыше Лиги наций заняла второе место, набрав 11 очков, и заслужила повышение. Конечно, соперники были так себе: реальным конкурентом числилась разве что Норвегия, а Кипр и Словения особых помех не создали. Однако должное болгарам всё же отдать стоит, одно поражение в шести играх — результат неплохой.

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Зато в отборочной группе на Евро-2020 сборная Болгарии мало что показала. С шестью очками заняла четвертое место, пропустив вперёд Англию, Чехию и Косово. При этом за восемь игр добыла одну победу и пропустила аж 17 голов.



Ирландцы же тоже едва ли могут чем-то похвастаться. Третье место в группе с Даней и Уэльсом в Лиге наций (сохранить прописку в Лиге В удалось лишь благодаря добавлению ещё одного участника). При этом добыть ни одной победы за четыре игры так и не удалось.



Ну а в финальный раунд Евро-2020 Ирландия тоже не попала. В группе пропустила вперёд Швейцарию и Данию, набрав 13 баллов за восемь игр. Хотя отметить неплохую игру в обороне тоже нужно. «Парни в зелёном» пропустили только лишь пять голов. А теперь проведут дебютный поединок под руководством нового тренера.

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Надо сказать, «автобус» ирландцев всегда славился своей надёжностью. Конечно, более мастеровитые соперники нередко находили подход к их воротам, но речь точно не об атаке сборной Болгарии. Дело в том, что за восемь отборочных туров болгары сподобились только на шесть голов, а это меньше мяча в среднем за игру.



Ирландская защита вместе с вратарём продолжает держать марку, так что есть смысл рассмотреть комбинированную ставку Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.04. Другой вариант — тотал меньше 2 мяча за 1.97. Всё-таки голы ирландцам тоже даются с трудом.

Прогноз и ставки на матч Лиги Наций Болгария — Ирландия 3 сентября 2020 года

Ирландцы славятся своей крепкой обороной. Для скромнейшей атаки Болгарии, забившей всего шесть голов за восемь отборочных туров к Евро-2020, предстоящий поединок станет серьёзной задачей. На наш взгляд, шансы Ирландии на очки ничуть не ниже, однако ждать много голов тоже не стоит. Всё-таки в созидании гости тоже не блещут.



Ставка: Ирландия не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.04.



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