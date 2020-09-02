Болгария — Ирландия. Прогноз на матч: «автобус» ирландцев даст результат в Софии

3 сентября сборная Болгарии примет сборную Ирландии в матче 1-го тура Лиги Наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Победа хозяев доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30. Если игра закончится ничью, сыграет коэффициент 3.20.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Наций Болгария — Ирландия
Букмекеры считают, что матч Лиги В Болгария — Ирландия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35.
Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги наций Болгария — Ирландия (03.09.2020)
Пандемия коронавируса — не помеха футболу. Большинство топ-лиг мира успешно доиграли свои чемпионаты, а некоторые даже успели начать новый сезон. Еврокубки тоже позади. Настал черёд сборных. Осенью нас ждёт шесть первых туров нового турнира УЕФА Лиги наций.
Формат выглядит следующим образом. Сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА для сборных. Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в Лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они, соответственно, опустятся ниже.
3 сентября десятью матчами стартует первый тур группового этапа, среди которых затесалась встреча Болгарии и Ирландии. Начнётся игра в 21:45 мск и пройдёт на болгарском стадионе «Василь Левски» в Софии. К слову, все сентябрьские поединки было решено провести без зрителей на трибунах во избежание дополнительного риска с распространением коронавируса.
Болгария в прошлом розыгрыше Лиги наций заняла второе место, набрав 11 очков, и заслужила повышение. Конечно, соперники были так себе: реальным конкурентом числилась разве что Норвегия, а Кипр и Словения особых помех не создали. Однако должное болгарам всё же отдать стоит, одно поражение в шести играх — результат неплохой.
Зато в отборочной группе на Евро-2020 сборная Болгарии мало что показала. С шестью очками заняла четвертое место, пропустив вперёд Англию, Чехию и Косово. При этом за восемь игр добыла одну победу и пропустила аж 17 голов.
Ирландцы же тоже едва ли могут чем-то похвастаться. Третье место в группе с Даней и Уэльсом в Лиге наций (сохранить прописку в Лиге В удалось лишь благодаря добавлению ещё одного участника). При этом добыть ни одной победы за четыре игры так и не удалось.
Ну а в финальный раунд Евро-2020 Ирландия тоже не попала. В группе пропустила вперёд Швейцарию и Данию, набрав 13 баллов за восемь игр. Хотя отметить неплохую игру в обороне тоже нужно. «Парни в зелёном» пропустили только лишь пять голов. А теперь проведут дебютный поединок под руководством нового тренера.
Надо сказать, «автобус» ирландцев всегда славился своей надёжностью. Конечно, более мастеровитые соперники нередко находили подход к их воротам, но речь точно не об атаке сборной Болгарии. Дело в том, что за восемь отборочных туров болгары сподобились только на шесть голов, а это меньше мяча в среднем за игру.
Ирландская защита вместе с вратарём продолжает держать марку, так что есть смысл рассмотреть комбинированную ставку Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.04. Другой вариант — тотал меньше 2 мяча за 1.97. Всё-таки голы ирландцам тоже даются с трудом.
Прогноз и ставки на матч Лиги Наций Болгария — Ирландия 3 сентября 2020 года
Ирландцы славятся своей крепкой обороной. Для скромнейшей атаки Болгарии, забившей всего шесть голов за восемь отборочных туров к Евро-2020, предстоящий поединок станет серьёзной задачей. На наш взгляд, шансы Ирландии на очки ничуть не ниже, однако ждать много голов тоже не стоит. Всё-таки в созидании гости тоже не блещут.
Ставка: Ирландия не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.04.
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