«Авангард» — «Динамо». Прогноз: Хартли, Зернов и Емелин остановят Яшкина с Шипачёвым

5 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Динамо». Начало встречи — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.20, успех «Динамо» идёт за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Динамо» 5 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Динамо» 5 сентября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.04, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.81. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.90.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» — «Динамо» Москва (05.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся проходить тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а с четверга регулярный чемпионат вошёл в привычную колею. На 5 сентября запланированы сразу семь матчей. Самый поздний из них стартует в 18:00 мск в Балашихе, где «Авангард» будет выяснять отношения с московским «Динамо».

Разумеется, это центральная игра дня в КХЛ. Омичи уже успели добыть первую победу в сезоне, на своём льду одолев «Сибирь» (1:0). Результат стоил огромных усилий, даже без трёх ключевых легионеров новосибирцы здорово действовали в защите и создали фавориту массу проблем.

В то же время следует признать, что подопечные Боба Хартли взяли два очка по делу. Они смотрелись интереснее и создали заметно больше, особенно после первого периода. Достаточно взглянуть на статистику бросков — 41:20. Антон Красоткин очень много выручал, но Эмиля Гарипова тоже нельзя не выделить. Он сохранил тонус, несмотря на малое количество работы. И в концовке в нужный момент подтащил.

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Единственный гол состоялся в середине третьего периода в большинстве: прекрасный перевод Корбана Найта, быстрый бросок Рида Буше, Красоткин не успел переместиться. Шайбу целиком и полностью сделали новички, ведь ещё одним ассистентом оказался Сергей Толчинский.

Теперь сражаться предстоит с «Динамо», которое в регулярном чемпионате на лёд ещё не выходило. Букмекеры отдают заметное предпочтение «ястребам», и дело тут не только в месте проведения встречи. У бело-голубых травмированы два легионера — Теему Пулккинен и Оскар Линдберг, они вернутся в середине сентября.

В результате второе звено, на которое возлагались серьёзные ожидания, превращается в тыкву: Тарасов и Брюквин на флангах, а в центре в последнем контрольном матче вообще вышел Илья Шипов, предыдущие два сезона отбегавший в ВХЛ. У Владимира Крикунова всё ещё есть лучшая тройка в КХЛ, но хватит ли этого — большой вопрос.

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Фактически всё созидание на старте регулярного чемпионата окончательно сведётся к Шипачёву, Яшкину и Кагарлицкому. Боб Хартли явно сделает всё возможное, чтобы закрыть убойное трио. Глубина атаки даёт заметное преимущество «Авангарду», но и «Динамо» без пары шайб вряд ли останется.

Во-первых, Шипачёву с Яшкиным достаточно мгновения, чтобы на ровном месте создать момент. Во-вторых, они великолепны в большинстве. И третье — Хартли после победы над «Сибирью» заявил, что в его команде два первых номера, каждый из которых будет играть. То есть вполне вероятно, что место в воротах займёт Игорь Бобков.

А он стабильностью не отличается. Потому мы бы выбирали между 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за прекрасный коэффициент 2.04 и ставкой 1Х + обе забьют за 1.71. Свой гол-два гости наверняка найдут, но одним звеном завалить мощных омичей будет сложно.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Динамо» М 5 сентября 2020 года

Гости лишились рабочего второго звена из-за травм Пулккинена и Линдберга. Яшкин с Шипачёвым свой гол-два наверняка придумают (тем более вероятен выход Игоря Бобкова с первых минут), но одной тройкой обыграть мощных омичей будет невероятно сложно. Возьмём комбинированную ставку 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 2.04.

Ставка: «Авангард» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.04.