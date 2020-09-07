«Торпедо» — СКА. Прогноз: Брагин, Бурдасов и Вей справятся с Варнаковым в Нижнем Новгороде

В прошлом сезоне нижегородцы давали фавориту бой, но победить так и не сумели.

8 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.81, успех «Торпедо» идёт за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — СКА 8 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Торпедо» — СКА 8 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Торпедо» — СКА (08.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам приходится сдавать тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а с дальше регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд хоккеистам приходится выходить через день. На 8 сентября запланированы сразу четыре матча. Самый поздний из них стартует в 19:30 мск в Нижнем Новгороде.

Местное «Торпедо» будет принимать СКА. Дебют сезона получился для соперников непростым, но вполне рабочим. Нижегородцы выдали два близких поединка: первый проиграли с разницей в одну шайбу «Салавату Юлаеву» (2:3), второй выиграли с разницей в одну шайбу у «Сибири» (4:3).

С уфимцами всё получилось справедливо: давление имелось, но атакующие действия выглядели предсказуемо. В равных составах забить так и не удалось, а все остальное сделал Маркус Гранлунд. А «Сибирь» неожиданно проспала дебют, получив три шайбы к 15-й минуте. Дальше проснулась и оформила нервную концовку, но не более того.

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С учётом всех факторов подопечные Дэвида Немировски выглядят здорово. Предсезонную подготовку они начали поздно, а несколько важных хоккеистов присоединились к коллективу за считанные дни до старта регулярного чемпионата. В обороне достаточно проблем, но Андрей Тихомиров пока справляется. Также радует большинство.

СКА тем временем добыл три очка из четырёх возможных, хотя по качеству хоккея не впечатлил. Сперва с горем пополам одолел «Нефтехимик» (2:1), который обошёлся без целого ряда игроков основы и был вынужден довериться молодёжи. Нижнекамцы при доле удачи могли бы рассчитывать на овертайм.

А в воскресенье подопечные Валерия Брагина уступили «Ак Барсу» (2:3 ОТ). К середине третьего периода горели с разницей в две шайбы, однако спаслись. Вторую шайбу забросили за 28 секунд до сирены, хотя в овертайме борьбы не случилось. Первый же бросок оказался решающим, отличился Найджел Доус.

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Понятно, что по уровню исполнителей петербуржцы имеют преимущество. Напрягает большое количество удалений. «Торпедо» здорово реализовывает лишнего, а потому каждый малый штраф рискует обернуться проблемами. Возникает соблазн проверить гол нижегородцев в большинстве, благо что коэффициент симпатичный (2.02).

В прошлом сезоне очные встречи получались нервными и близкими, хотя во всех четырёх случаях в конечном счёте выигрывал СКА. Возьмём Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за 2.06. Эта ставка доезжала в четырёх из пяти предыдущих очных встреч. Проблем с голами быть не должно, нижегородцы играют сами и дают играть другим.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — СКА 8 сентября 2020 года

По уровню исполнителей СКА имеет преимущество, однако «Торпедо» на старте сезона выглядит бодро. В прошлом сезоне нижегородцы исправно доставляли петербуржцам заметные проблемы, хотя выиграть так и не сумели. Пока у «армейцев» очень много удалений, а подопечные Дэвида Немировски классно разыгрывают лишнего. Возьмём гол хозяев в большинстве.

Ставка №1: «Торпедо» забьёт в большинстве за 2.02.

Ставка №2: СКА не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.06.