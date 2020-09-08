«Спартак» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд, Лехтеря и Сошников возьмут выходной

9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.34, успех «Салавата» идёт за 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «СЮ» 9 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев» 9 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.76, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» — «Салават» (09.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а дальше регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд хоккеистам приходится выходить через день. Неделя позади, баланс сил потихоньку становится очевидным, а клубы прогрелись и постепенно набирают форму.

На 9 сентября запланированы сразу пять матчей. Три из них стартуют в 19:30 мск. В Москве местный «Спартак» сразится с «Салаватом Юлаевым». Подопечные Олега Знарка находятся не в оптимальном физическом состоянии из-за скомканной предсезонки, сам тренер напрямую говорит об этом на пресс-конференциях. Однако начало регулярного чемпионата с учётом всех факторов следует признать вполне рабочим.

Команда не посыпалась после чувствительных 2:7 в Ярославле и взяла себя в руки. В Екатеринбурге не повезло: игра с «Автомобилистом» получилась равной, вот только Ян Коварж действовал выше всяких похвал. Пробить чеха так и не вышло (0:1), хотя моменты имелись. Исправились в дерби.

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Накануне красно-белые одержали волевую победу над «Динамо» (3:1). Не реализовали два удаления подряд в дебюте, пропустили в середине второго периода. Пришлось демонстрировать характер. Выстояли в меньшинстве уже при счёте 0:1, а потом ещё и забили ответную в формате «4-на-5». И дожали подсевшего противника.

Дальше будет ещё тяжелее. «Салават Юлаев» стартовал выше всяких похвал: три победы в основное время из трёх возможных. Досталось «Торпедо» (3:2), «Северстали» (4:1) и минскому «Динамо» (4:3). С нижегородцами разобрались достаточно уверенно, в Череповце вообще решили все вопросы за 35 минут. А вот в Беларуси пришлось потрудиться.

Уже к исходу восьми минут горели со счётом 0:2. Игра получилась вязкой, но реализация оказалась выше всяких похвал. Потому зрители увидели аж семь голов. Продолжает феерить Маркус Гранлунд (теперь финн оформил дубль), в нужный момент вновь выстреливает звено Александра Кадейкина. А ещё дебютный гол после возвращения из-за океана забил Михаил Воробьёв.

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Юха Метсола пустил «бабочку» в Минске, но затем собрался и несколько раз выручал. Томи Лямся на пресс-конференции сказал дежурные слова о том, что полностью доверяет голкиперу, так что, похоже, он снова займёт последний рубеж. Непосредственно по качеству хоккея и физической готовности уфимцы смотрятся чуть лучше, да и вратарская линия у гостей интереснее. У «Спартака» пока выходит Никита Беспалов.

Напрягает другое: «Салават Юлаев» проведёт четвёртый гостевой поединок подряд. И это за семь суток. Избежать провалов при таком графике очень сложно, а ведь линия обороны у «зелёных» далеко не самая надёжная. Думается, темп окажется не самым высоким, а потому планка тотала кажется завышенной.

У «Спартака» после провала в Ярославле в защите стало построже, команда выдала два низовых исхода подряд. «Салават Юлаев» хорош на пространстве, но подопечные Олега Знарка вряд ли его предоставят. А эффективно созидать на фоне усталости довольно сложно. Линия позволяет взять тотал меньше 5 гола за крепкий коэффициент 1.79.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев» 9 сентября 2020 года

«Спартак» находится не в оптимальном состоянии из-за скомканной предсезонки, а «Салават Юлаев» проведёт четвёртый выездной матч за неделю. На таком фоне темп вряд ли окажется высоким, а потому предпосылок для высокой результативности не ждём. Возьмём тотал меньше 5 гола за 1.79.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.79.