«Барыс» — «Динамо». Прогноз: Крикунов, Шипачёв и Яшкин добудут первую победу в сезоне

12 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Барыса» в основное время можно с коэффициентом 2.60, успех «Динамо» идёт за 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» 12 сентября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» 12 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.93, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.93. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.80.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» — «Динамо» Москва (12.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, дальше регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд хоккеистам приходится выходить через день. Неделя позади, баланс сил потихоньку становится очевидным, а клубы прогрелись и постепенно набирают форму.

Субботу можно смело назвать разгрузочным днём, запланированы всего три матча. Самый поздний из них стартует в 14:00 мск в Нур-Султане, где местный «Барыс» будет выяснять отношения с московским «Динамо». Старт сезона сложился для соперников по-разному: хозяева чувствуют себя комфортно, а вот гости явно разочарованы.

Собственно, только подопечные Владимира Крикунова в Западной конференции до сих пор не набрали ни одного очка. И, естественно, занимают в ней чистое последнее место. При этом нельзя сказать, что всё совсем уж плохо. Все три игры получились нервными и близкими, в каждой из них при доле везения можно было как минимум дойти до овертайма.

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Не вышло. 1:2 от «Авангарда» (ужасно отработали меньшинство), 1:3 от «Спартака» (провалили третий период, пропустили в большинстве) и 2:3 от «Локомотива» (опять провалили концовку). Разумеется, это не совпадение: предсезонка из-за коронавируса получилась скомканной, а Крикунов традиционно даёт летом большие нагрузки.

Первое звено никак не может прийти в себя из-за слабой физической готовности, приходится набирать форму через матчи. Тренерский штаб пробовал тасовать звенья во встрече с ярославцами, но ничего хорошего из этого не вышло. Команда отбилась в формате «три-на-пять», после чего просто встала и пропустила два гола.

Вроде бы шансы «Барыса» кажутся выше, тем более на своём льду. Но не всё так просто. Во-первых, клуб из Казахстана сейчас не блещет. Удалось одолеть только рижское «Динамо» (3:2) и «Куньлунь» (3:2), причём подопечные Алексея Ковалёва едва не добрались до овертайма. И это с откровенно слабым составом.

ЦСКА — «Спартак». Ставки на голы: Кокорин и Бакаев — мимо, главный кандидат на гол — Чалов Кокорин надеется попасть в заявку и начать с гола Акинфееву в дерби, но поверить в это сложно.

Минскому «Динамо» (4:5 ОТ) и ЦСКА (1:3) проиграли. То есть пять очков — это скорее приятный календарь, чем хорошее качество хоккея. «Барсы» пополнили баланс ровно там, где и должны были. Второй момент — с бело-голубыми у них в последнее время не складывается. Всего одна победа в семи предыдущих встречах, да и та в овертайме.

И третье. У москвичей возвращаются в строй Пулккинен и Линдберг. То есть наконец-то появится второе звено. С листа им будет сложно показать максимум, так что требовать от легионеров многого не стоит. Но в большинстве они точно пригодятся, да и обострить пару-тройку раз за счёт таланта наверняка смогут.

Потому мы бы отталкивались от гостей и выбирали бы между П2 с нулевой форой за 1.93 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.85. Вариант попроще — ИТБ 2 гола «Динамо» за 1.70.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» М 12 сентября 2020 года

Бело-голубые трижды проиграли в основное время, хотя определённо заслуживали большего. «Барыс» в последнее время превратился в их любимого клиента, а главное — Пулккинен и Линдберг возращаются в строй. Самое время исправлять ситуацию и брать первые очки в сезоне.

Ставка: победа «Динамо» с нулевой форой за 1.93.