«Айлендерс» — «Тампа». Прогноз на НХЛ: Варламов украдёт 3-й матч у Кучерова и Василевского

12 сентября в третьем матче полуфинала плей-офф НХЛ сыграют «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 3.34.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч серии матч НХЛ «Айлендерс» — «Тампа»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Айлендерс» — «Тампа» 12 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.39, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.71. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45.

Анализ и прогноз 3-го матча полуфинала Кубка Стэнли «Айлендерс» — «Тампа» (12.09.2020)

Пандемия осталась в прошлом, любителям хоккея есть из чего выбирать. КХЛ набирает обороты, а в НХЛ наступает самое вкусное. Лига вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли быстро подошёл к логическому завершению, абсолютно во всех парах состоялось по пять-шесть матчей. А вот полуфиналы конференций выдались шикарными: аж три седьмых игры.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все клубы в абсолютно равных условиях.

Пришло время финалов конференции. «Вегас» и «Даллас» минувшей ночью провели третий поединок, теперь черёд Восточной конференции. Здесь 12 сентября выяснять отношения продолжат «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто в 3:00 мск.

Счёт в серии 2-0 в пользу «молний», подопечные Барри Тротца находятся в крайне неприятном положении. С первым матчем всё понятно — там фаворит просто смял соперника, убив интригу уже к концу второго периода. Добегали до счёта 8:2, хотя тренер проигравших потом признавался, что в третьем периоде команда думала только о том, как бы поскорее покинуть лёд.

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А вот накануне шансы имелись. «Островитяне» открыли счёт уже на второй минуте. Ещё до перерыва, правда, пропустили, но вообще вплоть до конца второго периода смотрелись веселее. Очень здорово действовали в меньшинстве, а главное — не оставляли Семёна Варламова одного. Работы у россиянина было немного, но в нужный момент он выручал.

На фоне кадровых проблем созидание давалось гостям с трудом. Алекс Киллорн схватил матч-штраф за толчок Брока Нельсона на борт уже на шестой минуте (рискует пропустить третью встречу из-за дисквалификации), а в концовке первого периода повреждение получил Брейден Пойнт.

Нападающий попытался вернуться на лёд после перерыва. Хватило двух смен, чтобы понять бесперспективность затеи — он ушёл в раздевалку и больше не возвращался. С виду ничего страшного не случилось, хотя понятно, что во время полуфинала Кубка Стэнли никто не будет детально рассказывать о состоянии ключевого исполнителя.

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В общем, у «Айлендерс» имелось всё необходимое, чтобы сравнять счёт в серии. В третьем периоде «Лайтнинг» встрепенулись, добавили и даже выстояли в формате «3-на-5». Все вроде бы потихоньку готовились к овертайму, однако за девять секунд до сирены отличился Никита Кучеров. Времени отыграться у номинальных гостей не осталось.

Букмекеры не меняют котировки: победа фаворита всё так же идёт в районе двойки, а на аутсайдера дают около 3.30-3.40. «Тампа» действительно мощнее: она готова как закатывать оппонента в лёд, так и душить его в вязком хоккее. И всё же мы рискнём заиграть 1Х за крепкий коэффициент 1.89.

Собственно, всем понятно, что третий поединок — последний шанс зацепиться за серию. Выиграть четыре раза подряд у таких «молний» просто нереально. В принципе, во втором матче «Нью-Йорк» смотрелся бодро. По-прежнему не хватает первого звена, однако на фоне кадровых потерь соперника варианты возрастают.

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Спешить с возвращением Пойнта смысла нет, у подопечных Джона Купера всё и так замечательно. Пока никакой информации о статусе центрфорварда не поступало, но в случае его отсутствия Кучерову придётся очень тяжело. На наш взгляд, «островитяне» покажут характер и на зубах дотянут как минимум до овертайма.

Прогноз и ставки на 3-й матч серии «Айлендерс» — «Тампа» 12 сентября 2020 года

Третий матч — последний шанс «Айлендерс» зацепиться за серию, выиграть четыре раза подряд у таких «Лайтнинг» нереально. Накануне «островитяне» смотрелись здорово, но в концовке не повезло. Кадровые потери фаворита выравнивают ситуацию: Брейден Пойнт получил травму (о его участии информации пока нет), Алекс Киллорн рискует схватить дисквалификацию. Вариантов у подопечных Барри Тротца нет — надо прыгать выше головы и показывать характер.

Ставка: «Айлендерс» не проиграют за 1.89.