Даниил Медведев — Доминик Тим. Прогноз на US Open-2020: всё в руках первой ракетки России

12 сентября Даниил Медведев и Доминик Тим сыграют в матче полуфинала US Open. Начало — в 0:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Медведева, ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.86. Успех Тима оценён коэффициентом 2.07.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала US Open Медведев — Тим 12 сентября

Аналитики считают, что матч US Open Даниил Медведев — Доминик Тим получится упорным: ставки на тотал больше 41.5 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 41.5 гейма оценён коэффициентом 1.99. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.89.

Анализ матча US Open Даниил Медведев — Доминик Тим (12.09.2020)

US Open-2020 абсолютно точно войдёт в историю. Дело тут не только в отсутствии зрителей и ужесточения контроля за теннистами из-за пандемии коронавируса. Впервые с 2014 года у турнира Большого шлема будет новый победитель. До этого в течение шести лет выигрывали только Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

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Швейцарец и испанец в Нью-Йорк не приехали, а Джокович считался явным фаворитом по всем раскладам, но был дисквалифицирован после попадания мячом в линейную судью. Всё это лихо закрутило сюжет. Наступает время развязки: в борьбе за титул остались четверо, пришла пора полуфиналов.

Наиболее поздний из них многие эксперты называют скрытым финалом, что имеет под собой основание. Пабло Карреньо-Буста и Александр Зверев, конечно, большие молодцы, но битва Даниила Медведева и Доминика Тима обещает стать украшением US Open-2020. Оба теннисиста в полнейшем порядке.

Россиянин на пути к полуфиналу не проиграл ни единого сета. Больше того — в четырёх стартовых раундах он отдавал геймы словно по талонам, строго от пяти до девяти. Поначалу это можно было списать на откровенно слабую оппозицию: Федерико Дельбонис, Кристофер О’Коннелл и Джеффри-Джон Вулф — это несерьёзно.

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В четвёртом круге настал черёд крепкого Фрэнсиса Тиафо. Тот дал бой в первом сете, но на этом всё и закончилось. В двух оставшихся партиях американец забрал всего один гейм (4:6, 1:6, 0:6), в результате чего обсуждать пришлось показанный им средний палец, а не саму игру. Фаворит управился за 100 минут.

Первое внятное сопротивление Медведев встретил только накануне. Он убрал Андрея Рублёва в трёх сетах, но по факту дело могло затянуться. Вторая ракетка России находился в шаге от победы в первом сете — дошёл до тай-брейка, где вёл 5:1 и 6:3. А потом отдал пять розыгрышей подряд, начал бить ракеткой о корт, сумку и стул.

Словом, вновь поддался эмоциям и потерял психологический баланс. Такие ситуации Даниил считывает и доводит до ума как заправский гроссмейстер. Дальше игра протекала под его диктовку. Рублёв держал подачу, старался и делал всё возможное, но искры явно не хватало (7:6, 6:3, 7:6).

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Медведев провёл на корте 2,5 часа и даже вызывал физиотерапевта, однако в беседе с журналистами сказал, что чувствует себя замечательно. Проблем с физическим состоянием быть не должно, ведь до этого победы добывались фактически на одной ноге. Больше того — никак не удавалось отделаться от ощущения, что даже в четвертьфинале первая ракетка страны играла с запасом.

Теперь наступает черёд главного испытания на US Open-2020. Доминик Тим отдал на турнире всего один сет (Марину Чиличу в третьем круге), а накануне не заметил сопротивления Алекса де Минора. Старательный австралиец забрал всего семь геймов, встреча закончилась спустя 127 минут.

Австриец чертовски опасен. Техника сочетается с высочайшим темпом и мощью: великолепно действует на задней линии, уничтожает бекхэндом с одной руки, здорово подаёт и постоянно забегает под правую руку, выцеливая стремительные форхенды. С вариативностью здесь полный порядок, да и контроль над эмоциями опытный Тим не теряет.

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По очным встречам Доминик впереди, 2-1. Правда, одна из них состоялась на любимом грунте, а другая победа одержана ещё в 2018 году. Медведев тогда только набирал обороты, но всё равно добрался до тай-брейка решающей партии. А последняя игра осталась за россиянином: 6:3, 6:1 в четвертьфинале Монреаля-2019 на харде.

Соперники достойны друг друга, и всё же с котировками букмекеров можно согласиться. Шансы Медведева действительно смотрятся чуть выше. Сейчас он набрал потрясающий ход и блистательно держит подачу. Скажем, Рублёв за три сета не имел ни одного брейк-пойнта, а Тиафо дождался только одного.

Даниил прекрасно достаёт даже самые сложные мячи, так что давление Тима его вряд ли удивит. Похоже, встреча затянется и не обойдётся без тай-брейков. И вот тут начинаются вопросы, поскольку все знают о проблемах первой ракетки мира с пятыми партиями. Скорее всего, Доминик будет всячески нагнетать темп, а соперник, напротив, использовать любимый ломаный ритм и чередовать взрывы с замедлениями.

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Что из всего этого получится, сказать сложно. Можно проверить тотал больше 39.5 гейма за 1.69, а нам больше нравится тотал больше 10.5 гейма в первом сете за прекрасный коэффициент 2.50. Медведеву традиционно требуется время, чтобы прощупать оппонента. В то же время подачу он держит крайне уверенно, так что первый брейк наверняка заставит себя ждать.

Любители рисковать даже могут рассмотреть тай-брейк в первой партии, на него дают 3.26. Борьба за инициативу предстоит нешуточная.

Ставки на матч US Open Даниил Медведев — Доминик Тим 12 сентября 2020 года

Этот матч многие по праву называют скрытым финалом. Соперники действительно чертовски хороши. На харде Медведев должен иметь небольшое преимущество, сейчас он находится в великолепном состоянии. Но все знают о проблемах россиянина с пятыми сетами, а Тим его просто так не отпустит. Ждём напряжённой битвы за инициативу в первой партии. На наш взгляд, она затянется.

Ставка: тотал больше 10.5 гейма в первом сете за 2.50.