«Локомотив» — «Трактор». Прогноз: Кравцов, Калинин и Бывальцев удивят Скабелку в Ярославле

13 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Трактор». Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.80, успех «Трактора» идёт за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Трактор» 13 сентября

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — «Трактор» 13 сентября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.10, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» — «Трактор» (13.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Несколько хоккеистов «Нефтехимика» заболели во время турне по Латвии и Финляндии. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на карантин.

«Вест Хэм» — «Ньюкасл». Прогноз: Стив Брюс, Шелви и Уилсон накажут букмекеров за глупость «Молотобойцы» в 18 заключительных турах прошлого сезона АПЛ сыграли на ноль всего один раз.

Впрочем, пока первенство не приостановили. На воскресенье, 13 сентября, запланированы сразу семь поединков. В 17:00 мск в Ярославле местный «Локомотив» начнёт выяснять отношения с «Трактором». Старт сезона сложился для соперников по-разному, но кое-что их всё же роднит.

Предыдущий матч они проиграли. Для «железнодорожников» это оказалась первая неудача в сезоне, прежде были только победы в основное время. Шикарные 7:2 со «Спартаком», невзрачные 2:0 с «Амуром» и волевые 3:2 с московским «Динамо», когда удалось переломить ситуацию в третьем периоде.

А вот в Санкт-Петербурге ничего не получилось. СКА смотрелся интереснее и победил абсолютно по делу (4:2). Гости провалили дебют, получив две шайбы уже к девятой минуте. Одну в меньшинстве, вторую — после потери в своей зоне. Замена вратаря и выход Ильи Коновалова придали импульс.

«Ливерпуль» — «Лидс». Прогноз: Клопп, Салах и Мане обеспечат Бьельсе горячий приём в АПЛ «Павлины» вернулись в АПЛ спустя 16 лет. И сходу отправятся на «Энфилд» к действующему чемпиону.

После третьей шайбы «армейцы» сбавили обороты, а подопечные Андрея Скабелки боролись до конца. Интрига была вполне реальной, с финальным штурмом и бросками в пустые ворота. Один из них и поставил точку в матче за восемь секунд до финальной сирены. Теперь «Локомотив» возвращается домой.

Букмекеры не сомневаются в победе хозяев, что выглядит по меньшей мере странно. При всей симпатичности хоккея они пока выглядят нестабильно, да и в обороне ошибаются достаточно. «Трактор» потерпел два поражения в трёх поединках, но дело тут в невезении и слабой реализации, а не в качестве игры.

Челябинцы полностью превзошли «Автомобилист» (39:18 по броскам, 1:3 по счёту), вот только Якуб Коварж стоял стеной. Затем уверенно задушили скромный «Куньлунь» (3:1), а на десерт уступили «Сочи» в овертайме (2:3 ОТ). Тут доминация тоже оказалась несомненной. Счёт по броскам 34:15, в первом периоде вообще было 12:1.

«Фулхэм» — «Арсенал». Прогноз: Артета, Обамеянг, Джака и Виллиан настрадаются в дерби «Канониры» часто допускают осечки на выезде, а «дачники» хороши в защите.

Состав у Анвара Гатиятулина крепкий. Пока не хватает сыгранности, а главное — надёжных действий на последнем рубеже. В остальном «мишки» смотрятся очень симпатично и считать их безнадёжным аутсайдером явно не стоит. Благо что с ярославцами они играют успешно — две победы и поражение в овертайме в трёх предыдущих поединках.

Брать ли Х2 за 2.05 — дело вкуса. В принципе, линия позволяет даже заиграть П2 с форой (+1) за 1.79. Альтернативный вариант — ИТБ 1.5 гола «Трактора» за 1.79. В какой-то момент количество должно перейти в качество, а «железнодорожники» многовато ошибаются в обороне. Челябинцы имели аж четыре дня на восстановление и подготовку, так что проблем с энергией у них не будет.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — «Трактор» 13 сентября 2020 года

На своём льду «Локомотив» всегда опасен, но букмекеры недооценивают «Трактор». В новом сезоне команда показывает симпатичный хоккей. Пока категорически не везёт в завершении. Ярославцы многовато ошибаются в обороне, а «мишки» имели четыре дня на восстановление и подготовку. Думается, на фоне свежести они смогут зацепиться.

Ставка: «Трактор» не проиграет за 2.05.