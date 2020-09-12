ЦСКА — «Спартак». Влашич, Бакаев и Соболев не знают пощады!

13 сентября ЦСКА примет «Спартак» в матче 7-го туре чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.24. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.36.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России ЦСКА — «Спартак»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ ЦСКА — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Анализ и прогноз матча 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак М» (13.09.2020)

Сентябрьское окно сборных успешно закрыто, сборная России снова порадовала своих болельщиков и добыла две результативные победы. Теперь национальные команды соберутся только в октябре, так что пора вернуться в национальное первенство. РПЛ уже раскочегарилась – на носу седьмой тур.

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Вопрос по центральной игре тура даже не открывается. Когда наступает время дерби всея Руси, остальная жизнь в российском футболе на несколько часов (и это как минимум) замирает. В Москве сойдутся ЦСКА и «Спартак». Встреча стартует в 19:00 мск и пройдёт на «ВЭБ Арене».



Московские «армейцы» за шесть сыгранных матчей успели набрать ровно 10 очков. Это позволяет им держаться возле группы лидеров и замыкать пятёрку сильнейших. Например, действующий чемпион страны петербургский «Зенит», входящий в топ-3, оторвался только на три пункта.



На сентябрьскую паузу для сборных красно-синие уходили в отличном расположении духа. В шестом туре они гостили в Грозном у местного «Ахмата», который при Андрее Талалаеве показывает достойный футбол. И сумели одержать разгромную победу со счётом 3:0. Хотя, конечно, надо отметить, что счёт был не совсем по игре.

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Подопечные Виктора Гончаренко открыли забили уже на 11-й минуте, снова отличился Константин Кучаев, который расцвёл после смены позиции. Во втором тайме грозненцы имели массу возможностей отыграться, но где-то выручал гостей Игорь Акинфеев, где-то – каркас ворот. Ну а ещё два гола пришли уже в концовке после розыгрышей штрафных ударов. Тут отметился лидер атаки ЦСКА Никола Влашич.



Московский «Спартак» в новом сезоне чемпионата России пока что ни разу не проиграл. 14 набранных очков в шести турах позволяют единолично лидировать в турнирной таблице. Правда, преследователи буквально наступают на пятки: у «Зенита» после шести игр 13 баллов, а у «Сочи» – 12. Осечка почти наверняка будет стоить первого места.



Собственно, красно-белые в прошлом туре тоже одержали победу, ставшую для них третьей кряду. На этот раз жертвой оказался тульский «Арсенал», который приезжал на «Открытие Арену». Команда Доменико Тедеско взяла верх со счётом 2:1, пропустив первой на 36-й минуте, а на перерыв уйдя уже с преимуществом. Правда, здесь не лишним будет сказать, что игрок туляков Лесовой на 45-й минуте схлопотал глупое удаление.

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Впрочем, отдать должное нападению «Спартака» всё же стоит. Неслучайно красно-белые забивали во всех шести турах нынешнего сезона. Отлично разобрался с защитой Александр Соболев. А второй гол забил центральный защитник Самуэль Жиго, но после подачи Джордана Ларссона.



Вообще, 11-й номер в новом сезоне взял на себя роль лидера атаки и пока что уверенно с ней справляется. На пару с Соболевым у них шесть голов (по три у каждого) и три голевые передачи (у шведа два ассиста). В итоге набегает девять результативных действий, а это, на секундочку, 90% от общего числа голов москвичей.



Накануне дерби оба нападающих находятся в полной боевой готовности. Плюс в засаде остаётся Александр Кокорин, вернувшийся недавно в общую группу! А потому защите «армейцев», которая сейчас испытывает серьёзные кадровые потери, придётся крайне непросто.

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Из-за травм отсутствует основной защитник Игорь Дивеев. Также восстанавливается ветеран команды Кирилл Набабкин, который в начале сезона удачно выступал в тройке центральных. Повреждение получил и новичок клуба Бруно Фукс.



Следовательно, центр обороны будет экспериментальным, а в дерби это особенно опасно. Зато с линией атаки у ЦСКА полный порядок. Клуб за шесть туров оформил 10 голов. К слову, кроме него до двузначной отметки по этому показателю добрались только лишь три участника.



Здесь и Никола Влашич, который, судя по всему, перерос уровень РПЛ, и Константин Кучаев, который успел создать половину голов «армейцев» в новом сезоне. Не стоит забывать и о Фёдоре Чалове, который недавно вернулся после травмы и уже отдал результативную передачу. Оборона у «Спартака» нередко чудит, а потому гол хозяев в предстоящем поединке мы, вероятно, тоже сможем увидеть.

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Словом, ждём от матча яркого футбола, эмоций и, конечно же, голов в обе стороны. Классическая ставка обе забьют за вполне рабочий коэффициент 1.82 при таких раскладах смотрится интересно. Статистика личных встреч, кстати, на нашей стороне. В семи из десяти предыдущих дерби забивали оба клуба.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России ЦСКА — «Спартак» 13 сентября

Обе команды на старте сезона показывают яркий футбол и много забивают. Способствует этому довольно мощная линия атаки. Однако с обороной дела обстоят не так уж радужно. У ЦСКА кадровые проблемы, а у «Спартака» проблемы со стандартами, а также потеря концентрации. Так что ждём от дерби всея Руси эмоций и голов.



Ставка: обе забьют за 1.82.