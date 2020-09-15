«Тампа» — «Айлендерс». Прогноз: Кучеров, Василевский и Сергачёв отомстят за Пойнта

16 сентября в пятом матче полуфинала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 3.44.

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч серии матч НХЛ «Тампа» — «Айлендерс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа» — «Айлендерс» 16 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.23, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ и прогноз 5-го матча полуфинала Кубка Стэнли «Тампа» — «Айлендерс» (16.09.2020)

Пандемия осталась в прошлом, любителям хоккея есть из чего выбирать. КХЛ набирает обороты, а в НХЛ наступает самое вкусное. Лига вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли быстро подошёл к логическому завершению, абсолютно во всех парах состоялось по пять-шесть матчей. А вот полуфиналы конференций выдались шикарными: аж три седьмых игры.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным, все клубы в абсолютно равных условиях. Изначально Западная конференция проводила игры в Эдмонтоне, а Восточная — в Торонто. Начиная с полуфиналов Кубка Стэнли все матчи проходят в провинции Альберт.

16 сентября выяснять отношения продолжат «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». С ранними матчами покончено, команды выйдут на лёд «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне в 3:00 мск. На повестке дня пятая игра, которая способна оказаться последней. «Островитяне» проигрывают в серии 1-3 и находятся на краю пропасти.

Пока всё абсолютно по делу. «Молнии» просто лучше и увереннее. «Нью-Йорк» сопротивляется по мере возможностей, но в атаке мало что получается. Андрей Василевский держит планку и не совершает ошибок, а качественно созидать в равных составах у аутсайдера готово только первое звено. Маловато будет.

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Накануне начало получилось очень нервным. Первый гол состоялся после экватора встречи. Забили его подопечные Барри Тротца, но уже спустя 27 секунд чистого времени оказались в роли догоняющих. Прекрасный пас Янни Гурда застал соперника врасплох. Пока тот приход в себя, отличился Ондржей Палат.

Особой интриги не получилось. В дебюте третьего периода «Лайтнинг» забросили третью шайбу, а снятие вратаря спустя 10 секунд обернулось четвёртой. Так и доиграли — 1:4. Многое упирается в ещё одно событие: вернувшийся Брейден Пойнт сделал игру (гол и пас), но получил травму в середине третьего периода и на лёд не вернулся.

Собственно, «Айлендерс» охотились за ним с самого начала поединка. И в конце концов добились своего. Официальной информации по участию центрального нападающего в пятой встрече нет, что окончательно запутывает расклады. Рисковать им тренерский штаб точно не будет. Счёт в серии 3-1, торопиться некуда. Если Пойнт не будет готов, то в заявку не попадёт.

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Всё это повышает шансы номинальных гостей. Единственную игру без 21-го номера они забрали, но там слишком уж много ошибались хоккеисты «Тампы». Думается, на этот раз дебют вновь получится аккуратным и вязким. «Островитянам» больше нельзя терять концентрацию даже на 12 секунд, иначе — отпуск. А с такими «молниями» сложно совладать: дашь руку — откусят по локоть.

До новостей о статусе Пойнта лезть в исход слишком опасно, остаются ставки на голы и статистику. Проверим тотал больше 16.5 минуты штрафа за 2.06. Нервы на пределе, несколько некрасивых поступков мы уже увидели, причём с обеих сторон. Планку жёсткости никто опускать не будет, потому в какой-то момент игра вполне может взорваться.

Прогноз и ставки на 5-й матч серии «Тампа» — «Айлендерс» 16 сентября 2020 года

В предыдущем матче травму снова получил Брейден Пойнт, лезть в исход до новостей о его статусе слишком опасно. Остаются ставки на статистику. Проверим тотал больше 16.5 минут штрафа за 2.06. Стычек и грубых нарушений становится всё больше, а близость завершения серии только добавит хоккеистам нервозности. Думается, скамейки штрафников пустовать не будут.

Ставка: тотал больше 16.5 минут штрафа за 2.06.