«Тампа» — «Айлендерс». Прогноз: Кучеров, Василевский и Сергачёв отомстят за Пойнта

16 сентября в пятом матче полуфинала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 3.44.
Коэффициенты букмекеров на 5-й матч серии матч НХЛ «Тампа» — «Айлендерс»
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа» — «Айлендерс» 16 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.23, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.
Анализ и прогноз 5-го матча полуфинала Кубка Стэнли «Тампа» — «Айлендерс» (16.09.2020)
Пандемия осталась в прошлом, любителям хоккея есть из чего выбирать. КХЛ набирает обороты, а в НХЛ наступает самое вкусное. Лига вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли быстро подошёл к логическому завершению, абсолютно во всех парах состоялось по пять-шесть матчей. А вот полуфиналы конференций выдались шикарными: аж три седьмых игры.
Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным, все клубы в абсолютно равных условиях. Изначально Западная конференция проводила игры в Эдмонтоне, а Восточная — в Торонто. Начиная с полуфиналов Кубка Стэнли все матчи проходят в провинции Альберт.
16 сентября выяснять отношения продолжат «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». С ранними матчами покончено, команды выйдут на лёд «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне в 3:00 мск. На повестке дня пятая игра, которая способна оказаться последней. «Островитяне» проигрывают в серии 1-3 и находятся на краю пропасти.
Пока всё абсолютно по делу. «Молнии» просто лучше и увереннее. «Нью-Йорк» сопротивляется по мере возможностей, но в атаке мало что получается. Андрей Василевский держит планку и не совершает ошибок, а качественно созидать в равных составах у аутсайдера готово только первое звено. Маловато будет.
Накануне начало получилось очень нервным. Первый гол состоялся после экватора встречи. Забили его подопечные Барри Тротца, но уже спустя 27 секунд чистого времени оказались в роли догоняющих. Прекрасный пас Янни Гурда застал соперника врасплох. Пока тот приход в себя, отличился Ондржей Палат.
Особой интриги не получилось. В дебюте третьего периода «Лайтнинг» забросили третью шайбу, а снятие вратаря спустя 10 секунд обернулось четвёртой. Так и доиграли — 1:4. Многое упирается в ещё одно событие: вернувшийся Брейден Пойнт сделал игру (гол и пас), но получил травму в середине третьего периода и на лёд не вернулся.
Собственно, «Айлендерс» охотились за ним с самого начала поединка. И в конце концов добились своего. Официальной информации по участию центрального нападающего в пятой встрече нет, что окончательно запутывает расклады. Рисковать им тренерский штаб точно не будет. Счёт в серии 3-1, торопиться некуда. Если Пойнт не будет готов, то в заявку не попадёт.
Всё это повышает шансы номинальных гостей. Единственную игру без 21-го номера они забрали, но там слишком уж много ошибались хоккеисты «Тампы». Думается, на этот раз дебют вновь получится аккуратным и вязким. «Островитянам» больше нельзя терять концентрацию даже на 12 секунд, иначе — отпуск. А с такими «молниями» сложно совладать: дашь руку — откусят по локоть.
До новостей о статусе Пойнта лезть в исход слишком опасно, остаются ставки на голы и статистику. Проверим тотал больше 16.5 минуты штрафа за 2.06. Нервы на пределе, несколько некрасивых поступков мы уже увидели, причём с обеих сторон. Планку жёсткости никто опускать не будет, потому в какой-то момент игра вполне может взорваться.
Прогноз и ставки на 5-й матч серии «Тампа» — «Айлендерс» 16 сентября 2020 года
В предыдущем матче травму снова получил Брейден Пойнт, лезть в исход до новостей о его статусе слишком опасно. Остаются ставки на статистику. Проверим тотал больше 16.5 минут штрафа за 2.06. Стычек и грубых нарушений становится всё больше, а близость завершения серии только добавит хоккеистам нервозности. Думается, скамейки штрафников пустовать не будут.
Ставка: тотал больше 16.5 минут штрафа за 2.06.
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