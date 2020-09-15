«Амур» — «Динамо Р». Прогноз: Скудра, Проскуряков и Паршин оставят Якупова на дне КХЛ

16 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Динамо Рига». Начало встречи — в 12:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Амура» в основное время можно с коэффициентом 2.10, успех «Динамо» идёт за 3.02.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — «Динамо Р» 16 сентября

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Амур» — «Динамо Р» 16 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.93, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.93. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Амур» — «Динамо Рига» (16.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.

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Впрочем, первенство приостанавливать не стали. Среду, 16 сентября, вполне можно считать разгрузочным днём. Запланированы всего два матча. Самый ранний из них начнётся уже в 12:00 мск в Хабаровске. Местный «Амур» на «Платинум-Арене» будет выяснять отношения с рижским «Динамо».

Обе команды слабо начали сезон. «Тигры» наряду с «Куньлунем» остаются единственными участниками КХЛ, которые до сих пор остаются без набранных очков. Шесть поражений из шести возможных, все — в основное время. На разницу шайб лучше не смотреть — 10:28. Никто в лиге не пропускает так часто.

Конечно, на то есть объективные причины. Вспышка коронавируса и травмы привели к тому, что играть приходилось полуторным составом. Постепенно хоккеисты основы возвращаются в строй, скоро к ним добавятся легионеры. Но физическая форма крайне слабая, а набирать её приходится через матчи. Что влияет на результаты.

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Если ситуация не исправится в самое ближайшее время, шансы на плей-офф умрут совсем скоро. Возвращение в Хабаровск перелома не внесло: 1:5 от ЦСКА и 2:4 от московского «Динамо». Во втором случае шансы имелись. Быстро открыли счёт, вели до середины второго периода. Но умудрились пропустить в большинстве, а в третьем периоде не использовали свои моменты.

Следующий соперник попроще, зато он будет очень зол. Рижане набрали два очка в трёх матчах, получили пять суток отдыха и накануне прилетели в Новосибирск. К 50-й минуте вели 3:0, к 59-й — 3:1. И умудрились проиграть. Дважды пропустили в формате «5-на-6», а за 13 секунд до конца овертайма Юусо Пуустинен оформил хет-трик (3:4 ОТ).

И вроде хочется посетовать на невезение, но достаточно взглянуть на статистику бросков — 15:42. В равных составах клуб из Латвии практически ничего не создал, да и большинство не впечатлило. С тремя очками подопечные Петериса Скудры находятся за пределами зоны плей-офф, хотя состав вроде бы вполне неплохой.

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В общем, обе команды будут предельно мотивированы. Букмекеры отдают заметное преимущество хозяевам, что вызывает сомнения. Сил гостям должно хватить, ведь до поединка с «Сибирью» они отдыхали пять суток. А состав у них явно крепче. Тем более пока у хабаровчан нет легионеров.

Вариант попроще — Х2 за 1.73, мы же рискнём проверить П2 с нулевой форой за отличный коэффициент 2.35. Также стоит подумать о голе «Динамо» в первом периоде за 2.10. Петерис Скудра часто разговаривает с хоккеистами на повышенных тонах, после случившегося в Новосибирске проблем с мотивацией у рижан не возникнет.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Амур» — «Динамо Р» 16 сентября 2020 года

Букмекеры считают фаворитом хозяев, хотя у них шесть поражений в основное время подряд и 28 пропущенных шайб. Состав у рижан сильнее (у «Амура» по-прежнему нет легионеров), усталости быть не должно из-за пяти суток паузы перед началом выезда. На наш взгляд, шансы гостей никак не ниже.

Ставка: победа рижского «Динамо» с нулевой форой за 2.35.