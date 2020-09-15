«Амур» — «Динамо Р». Прогноз: Скудра, Проскуряков и Паршин оставят Якупова на дне КХЛ

16 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Динамо Рига». Начало встречи — в 12:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Амура» в основное время можно с коэффициентом 2.10, успех «Динамо» идёт за 3.02.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — «Динамо Р» 16 сентября
Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Амур» — «Динамо Р» 16 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.93, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.93. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.00.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Амур» — «Динамо Рига» (16.09.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.
Впрочем, первенство приостанавливать не стали. Среду, 16 сентября, вполне можно считать разгрузочным днём. Запланированы всего два матча. Самый ранний из них начнётся уже в 12:00 мск в Хабаровске. Местный «Амур» на «Платинум-Арене» будет выяснять отношения с рижским «Динамо».
Обе команды слабо начали сезон. «Тигры» наряду с «Куньлунем» остаются единственными участниками КХЛ, которые до сих пор остаются без набранных очков. Шесть поражений из шести возможных, все — в основное время. На разницу шайб лучше не смотреть — 10:28. Никто в лиге не пропускает так часто.
Конечно, на то есть объективные причины. Вспышка коронавируса и травмы привели к тому, что играть приходилось полуторным составом. Постепенно хоккеисты основы возвращаются в строй, скоро к ним добавятся легионеры. Но физическая форма крайне слабая, а набирать её приходится через матчи. Что влияет на результаты.
Если ситуация не исправится в самое ближайшее время, шансы на плей-офф умрут совсем скоро. Возвращение в Хабаровск перелома не внесло: 1:5 от ЦСКА и 2:4 от московского «Динамо». Во втором случае шансы имелись. Быстро открыли счёт, вели до середины второго периода. Но умудрились пропустить в большинстве, а в третьем периоде не использовали свои моменты.
Следующий соперник попроще, зато он будет очень зол. Рижане набрали два очка в трёх матчах, получили пять суток отдыха и накануне прилетели в Новосибирск. К 50-й минуте вели 3:0, к 59-й — 3:1. И умудрились проиграть. Дважды пропустили в формате «5-на-6», а за 13 секунд до конца овертайма Юусо Пуустинен оформил хет-трик (3:4 ОТ).
И вроде хочется посетовать на невезение, но достаточно взглянуть на статистику бросков — 15:42. В равных составах клуб из Латвии практически ничего не создал, да и большинство не впечатлило. С тремя очками подопечные Петериса Скудры находятся за пределами зоны плей-офф, хотя состав вроде бы вполне неплохой.
В общем, обе команды будут предельно мотивированы. Букмекеры отдают заметное преимущество хозяевам, что вызывает сомнения. Сил гостям должно хватить, ведь до поединка с «Сибирью» они отдыхали пять суток. А состав у них явно крепче. Тем более пока у хабаровчан нет легионеров.
Вариант попроще — Х2 за 1.73, мы же рискнём проверить П2 с нулевой форой за отличный коэффициент 2.35. Также стоит подумать о голе «Динамо» в первом периоде за 2.10. Петерис Скудра часто разговаривает с хоккеистами на повышенных тонах, после случившегося в Новосибирске проблем с мотивацией у рижан не возникнет.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Амур» — «Динамо Р» 16 сентября 2020 года
Букмекеры считают фаворитом хозяев, хотя у них шесть поражений в основное время подряд и 28 пропущенных шайб. Состав у рижан сильнее (у «Амура» по-прежнему нет легионеров), усталости быть не должно из-за пяти суток паузы перед началом выезда. На наш взгляд, шансы гостей никак не ниже.
Ставка: победа рижского «Динамо» с нулевой форой за 2.35.
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