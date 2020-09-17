«Лион» — «Ним». Прогноз: Мемфис Депай, Дембеле и Руди Гарсия натерпятся от «крокодилов»

18 сентября «Лион» примет «Ним» в матче 4-го тура чемпионата Франции. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 8.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.90.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Франции «Лион» — «Ним» 18 сентября

Букмекеры считают, что матч французской Лиги 1 «Лион» — «Ним» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги 1 «Лион» — «Ним» (18.09.2020)

Новый сезон чемпионата Франции успешно стартовал и начинает набирать обороты. Без казусов, конечно, не обошлось, но на носу уже четвёртый тур, жизнь продолжается. Главная неприятность – перенос игр из-за коронавируса.

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«Лиону» и «Ниму» повезло, серьёзных потерь в связи с коронавирусом у них нет. А потому свой матч четвёртого тура они сыграют. Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Люмьер», а начнётся в 22:00 мск. «Лион» в новом сезоне провел все три возможные игры. Проблем с физической подготовкой точно нет. Однако с результатами пока не вяжется.



Да, получилось в первой игре побить «Дижон» (4:1), а затем поделить очки с крепким «Бордо» на выезде (0:0). Хотя с жирондинцами даже можно было рассчитывать на большее, но подвела реализация. Только вот свою последнюю игру «ткачи» проиграли, а потому подняться выше 11-й строчки не смогли.



Собственно, в матче прошлого тура они гостили у «Монпелье» и уступили со счётом 1:2. На 38-й минуте встречи с пенальти счёт открыл полузащитник хозяев. За несколько минут до перерыва хавбек «Лиона» Уссем Ауар был удалён с поля. Во втором тайме Саванье оформил дубль и упрочил преимущество «Монпелье», но на 81-й минуте красную карточку получил защитник хозяев. А через минуту Мемфис Депай реализовал 11-метровый удар, отквитав один гол.

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«Ним» тоже провел все три возможные игры, а потому проблем с тонусом тоже не имеет. Однако вышло даже чуть менее удачно. Сейчас клуб с тремя очками находится в нижней части турнирной таблицы чемпионата Франции, хотя дебют вышел прекрасным.



В стартовом туре получилось разгромить скромный «Брест» (4:0), но затем последовали два поражения. Сперва от «Нанта» (1:2), а затем от «Ренна» (2:4). В последнем случае «крокодилы» даже выглядели чуть конструктивнее своего соперника в атаке и могли забивать больше.



Вообще, в новом сезоне с голами у «Нима» всё весьма неплохо. Он забивал в каждом из трёх поединков, а всего соорудил целых семь мячей, что для не самого результативного чемпионата Франции очень много. На данный момент в Лиге 1 такой же показатель только лишь у лидирующего «Ренна».

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Понятно, что «Лион» снова попытается забрать инициативу в свои руки и добиться победы, разница в уровне исполнителей позволяет рассчитывать на успех. Однако, на наш взгляд, выйти сухим из воды у него не получится. «Крокодилы» демонстрируют яркий футбол в атаке, так что ждём от предстоящего противостояния много голов. Тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.72 при таких раскладах выглядит заманчиво.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Лион» — «Ним» 18 сентября 2020 года

Понятно, что «Лион» постарается забрать инициативу в свои руки и одержать победу. Однако легко три очка ему точно не дадутся. «Ним» в новом сезоне показывает крайне яркую игру в атаке, забив семь голов за 270 минут. На наш взгляд, стоит ожидать не менее трёх голов в предстоящем поединке.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.72.