«Парма» — «Наполи». Прогноз: Бруну Алвеш, Эрнани, Дармиан и Жервиньо не остановят Инсинье

20 сентября состоится матч 1-го тура чемпионата Италии «Парма» — «Наполи». Начало игры — в 13:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Пармы» оценён букмекерами коэффициентом 5.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.35.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Парма» — «Наполи»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Парма» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.31. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Серии А «Парма» — «Наполи» (20.09.2020)

Предыдущий сезон остался в прошлом, топ-5 лиги возвращаются в строй. Первой стартовала французская Лига 1, в первой половине сентября пришёл черёд английской Премьер-лиги и испанской Примеры. В Германии уже сыграли первый раунд национального кубка, теперь наступает праздник для любителей итальянского футбола.

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Программа первого тура итальянской Серии А продолжится 20 сентября четырьмя матчами. Самый ранний из них стартует в 13:30 мск в Парме, где местный одноимённый клуб на стадионе «Эннио Тардини» будет выяснять отношения с «Наполи». Вроде бы фаворит понятен, но не всё так просто.



«Наполи» сумел спасти предыдущий сезон, несмотря на слабый старт. Дженнаро Гаттузо дал результат. Самое главное, что под его руководством получилось взять долгожданный трофей — Кубок Италии. В качестве бонуса — выход в плей-офф Лиги чемпионов, где шансы на попадание в четвертьфинал уничтожил Лионель Месси.



Выступление в национальном первенстве также получилось нормальным. Претендовать на топ-4 после кошмарного старта не представлялось возможным. Кубок Италии по умолчанию гарантировал попадание в Лигу Европы, однако неаполитанцы не стали валять дурака. Остаток сезона провели достойно и финишировали седьмыми с 62 очками.

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«Парма» долгое время претендовала на зону еврокубков, однако после возобновления сезона посыпалась. Кошмарный отрезок с одним набранным очком в восьми поединках свёл шансы на попадание в Лигу Европы к нулю. В последних четырёх турах добыли три победы, но было уже слишком поздно.



По уровню исполнителей, естественно, гости имеют заметное преимущество. Дело в том, что «крестоносцы» лишились 20-летнего Деяна Кулусевски, который перебрался в «Ювентус». Швед определял игру коллектива в минувшем сезоне, забив 10 голов в итальянской Серии А. Заменить его будет непросто.



У «Наполи» потеря ровно одна — Аллан, его купил «Эвертон». Зато форвард Виктор Осимхен дебютировал крайне бодро — оформил хет-трик за восемь минут в товарищеском матче. Соперники по итогам прошлого чемпионата вошли в число семи клубов, забивших и пропустивших более 50 раз. Так что проблем со зрелищностью возникнуть не должно.

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Напрягают только очные встречи. В прошлом сезоне «партенопейцы» потерпели два поражения с одинаковым счётом 1:2. На своём поле имели колоссальное преимущество и пропустили решающий мяч на 93-й минуте, на выезде тоже владели инициативой, но получили два гола с пенальти. Последний из них — на 87-й минуте.



В общем, те игры больше тянут на несчастные случаи. Без Кулусевски хозяевам будет сложнее, так что очки «Наполи» наверняка наберёт. Мы бы выбирали между Х2 + обе забьют за 1.93 и лобовой победой гостей за 1.67. Судя по контрольным матчам, они хорошо готовы к сезону.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Парма» — «Наполи» 20 сентября 2020 года

В прошлом сезоне обе команды забили и пропустили больше 50 раз, так что проблемы с голами вряд ли возникнут. Состав у «Наполи» заметно интереснее, тем более хозяева лишились ключевого полузащитника — Деян Кулусевски попробует свои силы в «Ювентусе». «Парма» наверняка найдёт свой гол, но шансы гостей смотрятся заметно выше.



Ставка: обе забьют + «Наполи» не проиграет за 1.93.