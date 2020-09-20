«Марсель» — «Лилль». Прогноз: Виллаш-Боаш, Пайет и Манданда снова останутся без победы

«Лилль» уступает по подбору исполнителей, зато очень надёжен в обороне.

20 сентября «Марсель» и «Лилль» сыграют в матче 4-го тура чемпионата Франции. Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Марселя» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех «Лилля» оценён букмекерами коэффициентом 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «Марсель» — «Лилль» 20 сентября

Букмекеры уверены, что матч Лиги 1 «Марсель» — «Лилль» 20 сентября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.55, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.64. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.28.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги 1 «Марсель» — «Лилль» (20.09.2020)

Французский футбол отсутствовал невероятно долго. Боссы Лиги 1 капитулировали перед пандемией коронавируса, решив не доигрывать чемпионат страны и досрочно подвести итоги. Предыдущие матчи были сыграны ещё 8 марта, целых 10 туров ушли в небытие. Разумеется, титул всё равно достался «ПСЖ».

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В конце августа стартовал новый сезон. «ПСЖ» и «Лион» присоединились уже после сентябрьского окна для сборных, поскольку получили дополнительный отдых в связи с участием в плей-офф Лиги чемпионов. Проблемы коронавирусом никуда не делись — несколько игр уже перенесли.

Программа четвёртого тура французской Лиги 1 продолжится 20 сентября семью матчами. Наиболее поздний из них стартует в 22:00 мск, где местный одноимённый клуб на стадионе «Велодром» будет выяснять отношения с «Лиллем». Вывеска громкая, ведь в прошлом сезоне соперники попали в топ-4.

Старт получился вполне рабочим. Подопечные Андре Виллаш-Боаша набрали шесть очков из девяти возможных. Хлопнули на выезде «Брест» со счётом 3:2, после чего обставили «ПСЖ» в гостях (1:0). Победа получилась яркая и громкая, но обошлась она слишком уж дорого. Всё дело в заварушке, которая состоялась на 97-й минуте.

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По её итогам два футболиста южан получили красные карточки — Дарио Бенедетто и Жордан Амави. В третьем туре пришлось на фоне кадровых проблем принимать крепкий «Сент-Этьен». Ничего хорошо из этого не вышло — 0:2. Пропустили быстрый гол, пришлось брать мяч под свой контроль и действовать первым номером. Стандарты успеха не принесли, а на 75-й минуте гости забили ещё.

«Лилль» стартовал чуть удачнее, набрав семь очков. И входит в группу преследователей, которые ведут погоню за «Сент-Этьеном» (тот обошёлся без осечек). С крепким «Ренном» на своём поле скатали ничью (1:1), после чего добыли две победы со счётом 1:0 над соперниками попроще.

Досталось «Реймсу» и «Метцу». Разумеется, «Марсель» превосходит их по уровню исполнителей, да ещё и будет выступать на своём поле. Однако «доги» очень хороши в обороне. Никаких проблем с организацией тут нет, центр обороны в порядке, забросы и подачи с фланга щёлкают как орешки.

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Хозяева будут владеть территориальным преимуществом, но они часто испытывают сложности с организованными командами. «Лилль» катает низы и забивает строго по одному мячу, а «Марсель» пробил верх лишь в одном матче. Тотал меньше 2.5 смотрится надёжно, но отпугивает скромный коэффициент 1.64.

Мы бы выбирали между Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00 и П2 с нулевой форой за 2.39. Гости прекрасно умеют выжимать максимум из имеющихся возможностей, а у «Марселя» по-прежнему не будет дисквалифицированного Амави. Ждём закрытого футбола, при котором всё может решить один гол.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Марсель» — «Лилль» 20 сентября 2020 года

«Марсель» часто испытывает проблемы с организованными командами, которые отдают мяч и пляшут от обороны. «Лилль» как раз из таких. Он забивает строго по одному голу за игру, но этого хватило, чтобы набрать семь очков в трёх турах. Хозяева не отличаются стабильностью, так что шансы «догов» зацепиться за очки кажутся солидными.

Ставка: «Лилль» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.