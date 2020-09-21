«Автомобилист» — «Витязь». Прогноз: Дацюк и Сёмин уйдут в тень, всё решат Коварж с Ежовым

Екатеринбуржцы набрали 13 очков в семи матчах, а вот у «Витязя» дела совсем не клеятся.

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22 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 1.53, успех «Витязя» идёт за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» 22 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» 22 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.66, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.90. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» (22.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс», а теперь проблемы начались в «Локомотиве».

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Впрочем, первенство пока не приостановили, остальные клубы играют в полном объёме. На вторник, 22 сентября, запланировано сразу пять матчей. Два из них стартуют в 17:00 мск. В Екатеринбурге на арене «Уралец» местный «Автомобилист» будет выяснять отношения с «Витязем».

Уральцы соблюдают традицию. Вне зависимости от имени тренера и изменений в составе они каждый год здорово открывают регулярный чемпионат. Так получается и на этот раз. Позади уже семь матчей, а «Автомобилист» остаётся единственным клубом КХЛ, который в каждом случае набирал очки.

Шесть побед и одно поражение от «Торпедо» по буллитам — замечательный результат. Разумеется, он позволяет команде находиться наверху турнирной таблицы Восточной конференции. Поначалу уровень оппозиции был откровенно слабеньким — сплошь середняки да аутсайдеры.

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Однако накануне подопечные Билла Питерса одолели мощный «Авангард», а это уже серьёзно. Заруба получилась знатная. Пожалуй, эта игра должна считаться одним из главным претендентов на звание лучшей в сентябре. Высокие скорости, много ярких моментов, постоянные смены лидера и большое количество голов.

Вполне справедливо, что дело в итоге дошло до овертайма. А там удачливее оказались хозяева: Дацюк отдал, Макеев решил (4:3 ОТ). Впереди встреча с «Витязем», который после разгромной победы над «Ак Барсом» в Казани со счётом 4:0 откровенно разочаровывает. В пяти последующих поединках состоялись четыре поражения в основное время.

Единственную победу на тоненького добыли над средненькой «Северсталью» в серии буллитов при абсолютно равной игре (2:1). Клуб из Подольска находится за пределами зоны плей-офф, хотя состав имеет вполне крепкий. Нужно побыстрее исправлять положение, благо что время на размышление имелось.

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Игру с «Йокеритом» перенесли из-за коронавируса у соперника, а потому подопечные Михаила Кравеца получили аж 4,5 дня на восстановление и работу над ошибками. Думается, они будут готовы. «Автомобилисту» придётся выходить на лёд черёз день, а главное — бойня с «Авангардом» определённо забрала большое количество сил и эмоций.

Думается, «Витязь» после серии неудач не станет форсировать события на чужом льду, а уральцы постараются обойтись малой кровью. Потому планка тотала кажется завышенной. Града голов не ждём, тотал меньше 5 шайбы за 1.90 выглядит нормально.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» 22 сентября 2020 года

«Витязь» набрал в пяти предыдущих матчах всего два очка, в серии буллитов превзойдя «Северсталь». После такого команда наверняка постарается сыграть построже, тем более в гостях у сильного соперника. А «Автомобилист» накануне выдал шикарный матч с «Авангардом», забравший море сил и эмоций. Думается, на этот раз голов будет поменьше. Тотал меньше 5 шайб за 1.90 смотрится хорошо.

Ставка: тотал меньше 5 шайбы за 1.90.