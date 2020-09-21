«Нефтехимик» — «Амур». Прогноз: аутсайдеры КХЛ сыграют строго, Барулин не подведёт

22 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Амур». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Нефтехимика» в основное время можно с коэффициентом 2.03, успех «Амура» идёт за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Амур» 22 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Нефтехимик» — «Амур» 22 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.76, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.20. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Нефтехимик» — «Амур» (22.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс», а теперь проблемы начались в «Локомотиве».

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Впрочем, первенство пока не приостановили, хотя переносов стало многовато. На вторник, 22 сентября, запланировано сразу пять матчей. Наиболее поздний из них стартует в 19:30 мск в Нижнекамске, где местный «Нефтехимик» будет выяснять отношения с хабаровским «Амуром».

Соперники были бы худшими клубами КХЛ на данный момент, если бы в лиге не существовал «Куньлунь». Старт сезона получился для них тяжелейшим: всего одна победа и по два очка в копилке. Правда, «волки» провели только шесть поединков, а вот «тигры» успели выйти на лёд восемь раз.

Обе команды имели серьёзные кадровые проблемы на фоне вспышек коронавируса, из-за чего приходилось ставить в состав молодёжь. Естественно, это сказалось на результатах. На Дальнем Востоке уже не выдержали и сменили главного тренера, коллектив принял Сергей Светлов.

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Это довольно опытный и крепкий тренер, который прекрасно знаком со спецификой работы. В 2010 году он недолго руководил «Амуром», после чего дважды заезжал во Владивосток и возглавлял «Адмирал». В 2014 году даже вывел «моряков» в плей-офф с восьмого места на Востоке, где они зацепили одну победу. Второе пришествие с учётом всех финансовых проблем также получилось достойным.

Тренер сообщил, что легионеры уже прибыли в Хабаровск и вскоре выйдут на лёд, но к выезду в Нижнекамск они не успеют. Потому шансы хозяев кажутся выше. Состав постепенно приближается к оптимальному, после провала в Хельсинки команда достойно сопротивлялась грандам.

«Нефтехимик» проиграл во всех случаях в основное время, но выглядел вполне пристойно — 2:5 от СКА, 3:6 от «Автомобилиста» и 1:2 от «Авангарда». «Амур» — первый за долгое время соперник, с которым подопечные Вячеслава Буцаева должны брать очки. Все козыри у них на руках.

«Тампа» — «Даллас». Прогноз: Кучеров и Сергачёв расколдуют Худобина, Василевский подтащит В первом матче «шерифы» имели преимущество в свежести и добились разгромной победы.

Состав покрепче. Преимущество своего льда. И два лишних дня на восстановление, ведь хабаровчане в воскресенье гостили в Челябинске. Неудивительно, что букмекеры отдают преимущество хозяевам, а вот планка тотала кажется завышенной. Соперникам позарез нужны очки, а атака у них далека от оптимального состояния.

Потому ждём довольно аккуратный и закрытый хоккей, при котором вероятность голевого парада кажется невысокой. Линия позволяет взять тотал меньше 5 шайб за прекрасный коэффициент 1.80. Альтернативный вариант — 1Х + тотал меньше 6.5 гола за 1.76.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Амур» 22 сентября 2020 года

Соперники провалили сезон на фоне проблем с коронавирусом, нужно срочно выправлять положение. Думается, игра получится закрытой и аккуратной: турнирное положение давит, а атака далека от оптимального состояния с обеих сторон. На тотал меньше 5 шайб дают крепкий коэффициент 1.80 — вполне здорово.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.80.