«Крылья Советов» — «Динамо Бр». Прогноз: Гацкан и Чернов продолжат погоню за «Оренбургом»

Самарцы одержали четыре победы подряд, ни разу не пропустив на этом отрезке.

23 сентября «Крылья Советов» и «Динамо» Брянск сыграют в матче 11-го тура ФНЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Крыльев» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 13.50.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Динамо Бр» 23 сентября

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Динамо» Брянск 23 сентября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.07, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.40.

Анализ и прогноз матча 11-го тура ФНЛ «Крылья Советов» — «Динамо» Брянск (23.09.2020)

ФНЛ набирает обороты. Лучшая лига мира вернулась в строй ещё 1 августа. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. На дворе середина сентября, а впереди уже 11-й тур.

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Все девять матчей (два отменены из-за коронавируса) состоятся в один день. А именно — в среду, 23 сентября. В 18:00 в Самаре местные «Крылья Советов» начнут выяснять отношения с брянским «Динамо». Соперники находятся в разных половинах турнирной таблицы, но тут нужно учитывать контекст.

У хозяев всё здорово. Старт получился провальным, пошли слухи о возможной отставке Игоря Осинькина. Однако постепенно несколько футболистов покинули команду, а работа целого ряда новичков и главного тренера стала приносить плоды. В последнее время набран солидный ход.

Самарцы идут на серии из четырёх побед. Что любопытно — все с разным счётом и все всухую. 3:0 с крепким «Нижним Новгородом», 1:0 с «Чертаново», 2:0 с «Томью» и 4:0 с «Иртышом». Разгром в Домодедово (именно там проводят домашние игры омичи) получился абсолютно заслуженным.

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Больше того — «Крылья Советов» создали достаточно, чтобы забивать ещё больше. Но и так хорошо, ситуацию удалось выправить быстро и безболезненно. 19 очков в 10 турах — результат рабочий, это третье место в турнирной таблице. «Оренбург» ушёл на семь баллов, зато вторую строчку занимает «Спартак-2», который на повышение в классе не претендует.

В общем, уже к концу сентября самарцы стали хозяевами своей судьбы. «Динамо» из Брянска, напротив, начало сезон выше всяких похвал: четыре победы в шести стартовых турах. А вот дальше случилась вспышка коронавируса. Регламент в ФНЛ на такие случаи крайне жёсткий — никаких переносов, только технические поражения.

Бело-голубые получили три «технаря» подряд, да ещё и сидели на карантине две недели. То есть не имели возможности нормально тренироваться, а это неизбежно сказывается на физической подготовке. Впрочем, в прошлом туре они смогли дожать на своём поле скромный «Текстильщик» (1:0).

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Игра шла на низких скоростях и катилась к нулевой ничьей, однако на 86-й минуте отличился Николай Мараев. Стандартные положения у гостей в полном порядке, но вообще после долгой паузы им будет крайне сложно выстоять в Самаре. Потому линия букмекерских контор кажется логичной.

Думается, гости уйдут в глухую оборону и постараются вытерпеть. Соревноваться в открытом футболе с «Крыльями» на фоне проблем с кондициями нет никакого смысла. Абсолютно во всех матчах клуба из Брянска доезжала ставка «обе забьют — нет», вот только сейчас на неё дают скучный коэффициент 1.42.

Придётся выкручиваться. На наш взгляд, «Динамо» много не пропустит, но фаворит своего всё же добьётся. Мы бы выбирали между П1 всухую за 1.64 и П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.73. Найти что-то лучше при такой линии крайне сложно.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Динамо Брянск» 23 сентября 2020 года

Самарцы долго запрягали, но всё же нашли свою игру: четыре победы подряд (все — всухую) вывели их на третье место в ФНЛ. «Динамо» хорошо стартовало, а дальше провело две недели на карантине из-за коронавируса и фактически не могло нормально тренироваться. Гости уйдут в глухую оборону в надежде выстоять, но свой гол «Крылья» наверняка найдут.

Ставка: победа «Крыльев Советов» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.73.