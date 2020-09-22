СКА — «Сибирь». Прогноз: Аскаров, Ткачёв, Аалтонен и Бурдасов не смогут порадовать Брагина

23 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Сибирь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.34, успех «Сибири» идёт за 7.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Сибирь» 23 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Сибирь» 23 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.80. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА — «Сибирь» (23.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс», а теперь проблемы начались в «Локомотиве».

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Впрочем, первенство пока не приостановили, хотя переносов стало многовато. Среда, 23 сентября, получается разгрузочной. Запланирована всего одна игра. В 19:30 мск в Санкт-Петербурге местный СКА в Ледовом дворце начнёт выяснять отношения с «Сибирью» из Новосибирска.

Старт сезона получился для соперников диаметрально противоположным. У хозяев всё замечательно. Вроде бы после смены тренера и заметных перестановок в составе сентябрь должен был уйти на притирку, однако на деле всё получается выше всяких похвал. В восьми матчах добыто шесть побед, все — в основное время.

Оба поражения состоялись от грандов, причём в гостях и на тоненького. С «Ак Барсом» в Казани доигрались до овертайма (2:3 ОТ), с «Авангардом» в Балашихе показали характер (3:4). Получили 0:3 к исходу 16-й минуты, не опустили рук, отыгрались. А затем пропустили дурацкую шайбу в большинстве и остались ни с чем. Обидно, но бывает.

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Великолепно проявляет себя юный Ярослав Аскаров, который накануне был признан лучшим вратарём недели в КХЛ. Абсолютно по делу — сперва засушил «Спартак» (2:0 и 33 сейва), затем много выручал против «Торпедо» (2:1, 29 спасений). Двумя победами в родных стенах «армейцы» закрыли обидное поражение от «Авангарда».

И вот что мы имеем сейчас — 13 очков в восьми матчах, чистое первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь», напротив, на фоне кадровых проблем завалила гостевую серию. В родных стенах улучшила положение (пять очков в четырёх матчах) и вползла в зону плей-офф, однако накануне разочаровала в Минске.

Подопечные Николая Заварухина умудрились пропустить две шайбы за 63 секунды после начала игры. Харри Сятери тут же покатил на скамейку, но это не помогло. Отыграли один гол — спустя 29 секунд получили третий с буллита. Прежде систематических потерь концентрации «снеговики» не допускали. Третий период они провели великолепно и едва не зацепились за очки (4:5). И всё же не хватило.

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На стороне СКА преимущество в уровне исполнителей, свой лёд и двое лишних дней на отдых. Кроме того, они в третий раз кряду сыграют дома, а вот «Сибирь» была вынуждена лететь из Минска. Вроде бы всё очевидно, но линия букмекеров выглядит сомнительно. Да, шансы подопечных Валерия Брагина без вопросов выше.

Но не настолько же! На П1 дают смешной коэффициент 1.34, хотя «Сибирь» в близком к оптимальному составе редко выдаёт два слабых матча подряд. Кроме того, петербуржцы в восьми матчах добыли лишь одну разгромную победу — 5:2 с «Нефтехимиком». Да и там проигрывали до 37-й минуты, а затем реализовали два удаления подряд и соперник посыпался.

Как ни крути, а П2 с форой (+2) за 1.95 выглядит здорово. Сейчас у СКА нет такого запаса, чтобы громить крепких оппонентов, пусть даже на своём льду. Альтернативный вариант — ИТМ 3.5 шайбы СКА за 1.90. Сятери и партнёрам нужно реабилитироваться за провал в Минске. Николай Заварухин на пресс-конференции прямым текстом сказал, что большое количество голов — это не хоккей новосибирцев.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Сибирь» 23 сентября 2020 года

«Сибирь» накануне наломала дров в Минске, но вообще после возвращения легионеров она выглядит гораздо опаснее. СКА добыл шесть побед в восьми матчах, однако лишь одна из них оказалась разгромной. Новосибирцы держат уровень и редко выдают две слабых игры подряд, так что П2 с форой (+2) смотрится надёжно.

Ставка: победа «Сибири» с форой (+2) за 1.95.