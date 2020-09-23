«Вольфсбург» — «Десна». Прогноз: Арнольд и Кастельс выбьют украинский клуб из Лиги Европы

24 сентября состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Вольфсбург» — «Десна», букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:15 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Вольфсбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех «Десны» оценён букмекерами коэффициентом 15.50. Поставить на ничью предлагают за 6.60.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Вольфсбург» — «Десна» 24 сентября

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Вольфсбург» — «Десна» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. Поставить на обе забьют можно за 2.19.

Анализ и прогноз матча квалификации ЛЕ «Вольфсбург» — «Десна» (24.09.2020)

Мировой футбол постепенно возвращается в привычную колею. В начале сентября состоялась первая международная пауза после пандемии коронавируса, набирают обороты национальные первенства. В самом разгаре квалификации еврокубков, а там и до групповых стадий недалеко.

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Лиге чемпионов традиционно отдали вторник и среду, а Лиге Европы достался четверг. Пришло время третьего квалификационного раунда, который будет состоять из одного матча. Хозяин поля определяется жеребьёвкой. 90 минут, победитель забирает всё. В случае ничьей — дополнительное время и серия пенальти.



В Вольфсбурге местный одноимённый клуб на стадионе «Фольксваген-Арена» будет выяснять отношения с «Десной» из Чернигова. Украинский коллектив впервые в истории попал в еврокубки, вот только с жеребьёвкой явно не повезло. Вариантов с куда более приятными соперниками хватало, но не сложилось.



«Волки» стартовали со второго квалификационного раунда, спокойно убрав в Албании местный «Кукеси» (4:0). Забили два мяча к 33-й минуте, после чего сбавили обороты и никуда не спешили. Что, впрочем, не помешало отличиться ещё дважды ближе к концовке. В Бундеслиге старт тоже получился неплохим.

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В первом туре подопечные Оливера Гласнера выдали ничью на своём поле с мощным «Байером» (0:0). Не пропустить от «фармацевтов» — задача непростая. Хозяева отдали территорию, однако оказались ближе к победе. Взятие ворот не засчитали после вмешательства VAR.



Баланс сил в этой паре вопросов не вызывает. «Вольфсбург» имеет огромный запас по уровню исполнителей, да ещё и будет играть на своём поле. В то же время «Десна» может похвастать крепкой обороной, так что много она вряд ли пропустит. В составе украинского клуба есть знакомые имена — Филипп Будковский, например, заезжал в «Анжи» и выступал в еврокубках с «Зарей».



Клуб из Чернигова не так давно скатал нулевую ничью в чемпионате Украины с киевским «Динамо». У немцев с обороной тоже всё хорошо. Достаточно сказать, что в прошлом сезоне чемпионата Германии они пропустили 46 мячей — лучший показатель за пределами топ-5. Атака «Десны» явно уступает подавляющему большинству клубов Бундеслиги.

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Лезть в большие форы не рискнём: гости обладают организованной обороной, а у хозяев достаточно кадровых потерь (Гилавоги, Мбабу, Вильям, Понграчич). К тому же «Вольфсбург» — довольно прагматичная команда, гнаться за крупным счётом и тратить лишние силы она не любит. Мы бы выбирали между П1 всухую за 1.87 и комбинированной ставкой П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.10. Ждём чего-то вроде 2:0 или 3:0.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Вольфсбург» — «Десна» 24 сентября 2020 года

У «Вольфсбурга» огромное преимущество в уровне исполнителей и опыте, плюс своё поле. «Десна» обладает организованной обороной (недавно не пропустила от киевского «Динамо»), потому крупного счёта тут быть не должно. Но «волки» тоже хороши в защите, так что ждём победы фаворита всухую.

Ставка: победа «Вольфсбурга» всухую за 1.87.