«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Сульшер, Погба и де Хеа покинут дно таблицы АПЛ

26 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех «Брайтона» оценивается букмекерами коэффициентом 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Брайтон» — «МЮ» 26 сентября

Эксперты считают, что матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 26 сентября будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт в букмекерских конторах за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 3.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Анализ и прогноз матча 3-го тура АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» (26.09.2020)

Многострадальный сезон-2019/2020 остался позади. Для английского футбола он получился непростым, но историческим: долгожданное чемпионство «Ливерпуля», возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд этих клубов, возвращение «Лидса» в АПЛ.

«Автомобилист» — «Динамо Мн». Прогноз: Дацюк, Коварж и Трямкин не справятся с Козуном Минчане одержали три победы подряд и идут третьими в Западной конференции.

Наступило время сезона-2020/2021. Суперкубок Англии уже отыграли, международная пауза также осталась позади. 12 сентября стартовал чемпионат Англии. Оба клуба из Манчестера пропустили первый тур, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков. Они подключились неделю спустя.



Программа третьего тура английской Премьер-лиги стартует в субботу, 26 сентября, четырьмя матчами. Самый ранний из них стартует в 14:30 мск в Брайтоне энд Хоув, где местный одноимённый клуб на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» будет выяснять отношения с «Манчестер Юнайтед».



Старт сезона получился для манкунианцев неудачным. Первый тур они пропустили, а во втором с треском проиграли в родных стенах скромному «Кристал Пэлас» со счётом 1:3. Что самое обидное — результат получился абсолютно справедливым. Гости быстро вышли вперёд, потом на территорию не претендовали, но оборонялись очень уверенно.

«Авангард» — «Куньлунь». Прогноз: Толчинский, Зернов и Шумаков ответят на неудачу в Казани «Куньлунь» накануне одержал первую победу в сезоне, правда, техническую.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера владели мячом 76% времени, имели огромное количество стандартов, однако сподобились только на один гол. Правда, во вторник они поправили настроение разгромом «Лутон Таун» в Кубке английской лиги (3:0), да только и там качество футбола оставляло желать лучшего.



Первый мяч забили перед перерывом с пенальти, а ещё два — после 88-й минуты, когда хозяевам уже было нечего терять. Проблемы с центром обороны очень серьёзные, пара Магуайр-Линделеф категорически не впечатляет. С созиданием тоже не всё гладко, хотя потенциал Донни ван де Бека вопросов не вызывает.



Ближайший соперник очень опасен. «Брайтон» стартовал выше всяких похвал. Сперва устроил на своём поле баню «Челси». Проиграл со счётом 1:3, хотя смотрелся даже лучше: владел мячом, поддавливал, создал больше моментов. Совсем не везло в завершении, да ещё и рикошеты были в пользу синих.

«Оснабрюк» — «Ганновер». Прогноз: Яка Бийол останется на лавке, но красным это не помешает «Ганновер» нацеливается на выход в элиту, а соперник в прошлом сезоне бился за выживание.

Зато во втором туре никто не помешал разгромить крепкий «Ньюкасл» на его поле (3:0). Всё стало ясно уже к седьмой минуте, техничный Ниль Мопе за это время успел оформить дубль. «Сорокам» пришлось действовать активнее, а с позиционными атаками у них всё по-прежнему грустно.



Если «МЮ» не добавит и снова сыграет примерно на том же уровне, то наверняка вновь потеряет очки. «Чайки» сейчас действительно хороши: физическая подготовка в полном порядке, а владеть мячом они всегда готовы. Единственная проблема — дисквалификация центрального полузащитника Ива Биссумы, но варианты у Грэма Поттера есть.



1Х за 2.16 смотрится соблазнительно, напрягает только статистика очных встреч. В трёх предыдущих встречах «дьяволы» одерживали победы (3:0, 3:1 и 2:1). Ещё один тренд — вот уже четыре матча подряд соперники пробивают верх. Обе забьют за 1.78 смотрится довольно надёжно, в защите у фаворита хватает шероховатостей.

Зубайра Тухугов — Хаким Даводу. Прогноз на бой UFC 253: шумный друг Хабиба задавит канадца Победа над Даводу должна помочь Тухугову получить соперника из топ-15.

Если хотите поднять коэффициент, логично выбирать между тоталом больше 2.5 мяча за 1.94 и комбинированной ставкой Х2 + обе забьют за 2.11. Хозяева заставят «Манчестер Юнайтед» попотеть, но разница в исполнительском мастерстве наверняка проявятся. Как это было в матче с «Челси».

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Брайтон» — «Ман Юнайтед» 26 сентября 2020

«МЮ» на старте сезона разочаровывает. В центре обороны большие проблемы, созидание тоже даётся с трудом. «Брайтон» тем временем показывает бойкий футбол: едва не отобрал очки у «Челси», разгромил «Ньюкасл». Таким манкунианцам хозяева наверняка забьют, но разница в исполнительском мастерстве поможет подопечным Сульшера.



Ставка: «МЮ» не проиграет + обе забьют за 2.11.