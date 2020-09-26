«Атлетико» — «Гранада». Прогноз: Симеоне и Суарес не уйдут от беды. Сольдадо покажет себя

27 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Гранада». Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Гранады» оценён букмекерами коэффициентом 8.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Гранада»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Гранада» 27 сентября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.42, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.63. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.20. Если обе забьют, сыграет ставка 2.44.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Примеры «Атлетико Мадрид» — «Гранада» (27.09.2020)

Летняя пауза в чемпионате Испании получилась небольшой из-за коронавируса, зато шума было много. Лионель Месси всё же остался в «Барселоне» и в открытую критиковал Жозепа Бартомеу, Фёдор Смолов завершил аренду в «Сельте» и вернулся в «Локомотив», «Валенсия» терпела бедствие.

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Международная пауза осталась позади, следом распаковали новый розыгрыш испанской Примеры. Правда, первый тур обошёлся без грандов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» получили дополнительный отдых от руководства лиги, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков.

Со второго тура Ла Лиги в дело вступил мадридский «Реал», а с третьего старт берут остальные — «Атлетико», «Барселона» и «Севилья». «Матрасники» на своём стадионе «Ванда Метрополитано» примут «Гранаду», которая начала нынешний сезон выше всяких похвал. Игра состоится 27 сентября, начало — в 17:00 мск.

Собственно, после двух туров чемпионата Испании «насриды» возглавляют турнирную таблицу, что уже о многом говорит. Соперники оказались довольно крепкие: в первом туре досталось «Атлетику» из Бильбао (2:0), а во втором — «Алавесу» (2:1). Как видно, забивают подопечные Диего Пенаса Мартинеса много.

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В прошлом сезоне «Гранада» оставила приятное впечатление именно смелым и организованным футболом, за счёт которого пробралась в еврокубки. Уровень физической подготовки очень высок, команда вышла на пик, чтобы не ударить в грязь лицом в Лиге Европы. Пока всё получается.

Там удалось преодолеть два квалификационных раунда — разнесли «Теуту» (4:0) и дожали «Локомотив» из Тбилиси (2:0). В сухом остатке имеем вот что — четыре победы в четырёх официальных матчах, разница голов 10:1. Очень недурно. Справедливости ради, клуб из Бильбао создал не меньше, а «Алавес» не дотерпел совсем чуть-чуть.

Но вообще «Гранада» сейчас готова замечательно, а вот что из себя представляет «Атлетико» сказать сложно. Из-за проблем с коронавирусом «матрасники» долгое время оставались без Диего Симеоне (находился на изоляции), официальных игр они пока не проводили. Удалось заполучить Луиса Суареса, но и тут всё не так однозначно.

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Дело в том, что уругваец прибыл в Мадрид только накануне. До матча третьего тура у него будет всего одна тренировка с командой, ставить его в основной состав на таком фоне тренерский штаб вряд ли рискнёт. Видимо, в лучшем случае Суарес выйдет на замену после перерыва.

Кроме того, в трёх предыдущих поединках «Гранада» оказывала фавориту достойное сопротивление. Дважды проиграла со счётом 0:1, а ещё в одном случае даже зацепилась за ничью (1:1). Пожалуй, коэффициент 1.48 на П1 кажется перебором, логичнее играть от аутсайдера.

Мы бы выбирали между П2 с форой (+1) за 1.97 и ИТМ 1.5 гола «Атлетико» за 1.92. Гости прекрасно готовы физически, проблем с усталостью у них быть не должно: сезон только начался, а тренерский штаб не стеснялся проводить ротацию. Если хозяева и победят, то с трудом.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Атлетико» — «Гранада» 27 сентября 2020 года

«Гранада» уже провела четыре официальных матча, в которых добыла четыре победы с общим счётом 10:1. «Атлетико» ещё не играл, Луис Суарес в лучшем случае появится на поле после перерыва, а Диего Симеоне долго находился на самоизоляции из-за коронавируса. В трёх предыдущих очных встречах АТМД дважды победил в один мяч, ещё в одном случае соперники скатали ничью. П2 с форой (+1) смотрится здорово.

Ставка: победа «Гранады» с форой (+1) за 1.97.