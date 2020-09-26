«Арсенал» — «Ростов». Прогноз: позорный вылет из Лиги Европы подстегнёт Карпина и Ерёменко

27 сентября «Арсенал» примет «Ростов» в матче 9-го тура чемпионата России. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям: поставить на победу дончан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.59. Успех туляков оценён букмекерами коэффициентом 3.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.25.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Арсенал» Тула — «Ростов»
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.
Анализ и прогноз матча 9-го тура РПЛ «Арсенал» Тула — «Ростов» (27.09.2020)
В Российской Премьер-Лиге на повестке дня девятый тур. Совсем скоро минует первая треть сезона. Формат начинает приобретать былой вид: игры внутреннего первенства проводятся в конце недели, а на буднях команды выступают в еврокубках, там на финишную прямую выходит квалификация.
Программа девятого тура откроется 26 сентября тремя поединками, а продолжится 27 сентября – сразу четырьмя. В самом раннем воскресном матче сойдутся тульский «Арсенал» и «Ростов». Их встреча начнётся в 14:00 мск и пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле.
Туляки под руководством Сергея Подпалого показывают не самый выразительный футбол. Всего лишь две победы и две ничьи за восемь туров – откровенно говоря, слабовато для команды, которая в прошлом сезоне дебютировала в Лиге Европы. Сейчас же в таблице РПЛ они занимают 12-ю строчку, набрав восемь баллов.
Одна из побед случилась в прошлом туре. «Пушкари» принимали «Сочи» (3:2), который выглядит сейчас весьма неплохо. В матче было забито аж пять на двоих, что нечасто встретишь на просторах чемпионата России. В целом, соперники смотрелись вполне сопоставимо, но хозяевам повезло чуточку больше.
«Ростов» Валерия Карпина после неубедительного старта вроде бы начал обретать силы. В предыдущих пяти турах РПЛ он ни разу не проиграл и добыл три победы. Это позволило ростовскому клубу с 14 очками в копилке запрыгнуть на седьмую строчку. На первый взгляд всё более чем неплохо.
Только тут надо бы сказать, что последняя победа ростовчан стала технической. Случилось это из-за того, что у их соперника «Ротора» были проблемы с коронавирусом. Возможно, именно нехватка тонуса и привела дончан к натуральной катастрофе в этот четверг.
Дело в том, что в середине недели «Ростов» играл в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. К сожалению, безуспешно. Он принимал на своём поле израильский «Маккаби» из Хайфы и уступил со счётом 1:2. Хозяева неплохо начали, забили быстрый гол, но потом несколько сели к своим воротам и пропустили дважды.
Впрочем, на фоне тульского «Арсенала» подопечные Валерия Карпина справедливо идут фаворитом. С забитыми мячами у них в РПЛ пока что не вяжется, но зато в обороне порядок. К слову, за семь сыгранных туров они пропустили только пять голов – по два от «Зенита» и «Динамо» и один от «Краснодара». В остальных четырёх случаях ростовская команда не пропускала.
Да и статистика личных встреч тоже на стороне «Ростова». За 10 игр с туляками клуб проиграл только два раза. При таких раскладах Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.74 смотрится шикарно. На вылет из Лиги Европы дончанам нужно отвечать.
Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Арсенал» — «Ростов» 27 сентября 2020 года
«Арсенал» Сергея Подпалого испытывает заметный спад. На его фоне «Ростов» Валерия Карпина справедливо идёт фаворитом в линии букмекеров. Ростовчане мало пропускают, да и статистика личных встреч также на их стороне. Гостям нужно отвечать на вылет из Лиги Европы, так что проблем с мотивацией не возникнет.
Ставка: «Ростов» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.74.
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