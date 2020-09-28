«Реал Сосьедад» — «Валенсия». Прогноз: нет Черышева — нет победы. Хави Грасию ждёт беда

«Летучие мыши» пропустили пять мячей в трёх турах, хотя соперники были довольно скромными.

29 сентября состоится матч 4-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Валенсия». Начало встречи — в 20:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Валенсии» оценён букмекерами коэффициентом 6.10.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Валенсия»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Валенсия» 29 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.06, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.93. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.20. Если обе забьют, сыграет ставка 1.97.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Валенсия» (29.09.2020)

Чемпионат Испании стартовал с места в карьер. С начала сезона прошло две недели, а на носу уже четвёртый тур. Играть приходится практически без пауз. Первый тур обошёлся без грандов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» получили дополнительный отдых от руководства лиги, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков.

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Со второго тура Ла Лиги в дело вступил мадридский «Реал», а с третьего старт взяли остальные — «Атлетико», «Барселона» и «Севилья». Программа четвёртого тура Примеры откроется во вторник, 29 сентября, двумя матчами. Наиболее ранний состоится в Сан-Себастьяне, где местный «Реал Сосьедад» будет выяснять отношения с «Севильей».

Вывеска симпатичная, хотя стартовали соперники довольно средненько. У баскам вопросов меньше: пять очков в трёх турах. На своём поле смогли не пропустить от мадридского «Реала» и удержать ничью. Действующий чемпион Испании создал больше, однако подавляющего преимущества не имел.

После этого они на выезде хлопнули «Эльче» (3:0). Разгром получился непростым: первый гол состоялся только на исходе часа игры, а ещё два пришли в концовке. Новичок Ла Лиги действовал вторым номером, поскольку обладает откровенно скромным составом. «Реал Сосьедад» просто взял свои очки.

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Разочаровала разве что ничья в первом туре с «Вальядолидом» (1:1). Там в атаке не получалось вообще ничего (два удара в створ за 90 минут), а вот хозяева упустили несколько хороших моментов и даже проверили на прочность каркас ворот. Впрочем, у «Валенсии» проблем сейчас заметно больше.

Сезон изначально обещал получиться сложным, слишком уж глубокий кризис накрыл клуб: финансовые проблемы, продажа лидеров. Единственная победа одержана в стартовом туре в дерби с «Леванте» вопреки логике. У подопечных Хави Грасии залетело абсолютно всё, а вот «лягушки» упустили множество отличных возможностей (4:2).

Дальше — заслуженное поражение на выезде от «Сельты» (1:2) и ничья в родных стенах с новичком элитного дивизиона «Уэской» (1:1). Самое грустное, что аутсайдер оказался гораздо ближе к победе. В общем, пока тенденция очевидна: за счёт неплохой группы атаки удаётся забивать, но проблемы в обороне слишком серьёзны.

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Вполне логично, что при таких исходных данных «Реал Сосьедад» на своём поле идёт явным фаворитом. Удивляет скорее категорическое неверие букмекеров в результативность. На тотал больше 2.5 гола дают больше двойки, а на обе забьют — 1.97. Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите 1Х + обе забьют за 2.26.

Логика простая: Гамейро, Вальехо и Макси Гомес своё дело знают даже без Черышева (Денис снова травмирован), пока «Валенсия» забивает в каждом туре. В остальном баски сейчас просто крепче: состав ровнее, оборона надёжнее, негативного шума вокруг клуба меньше. Потому ждём тут чего-то вроде 1:1 или 2:1.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Валенсия» 29 сентября 2020 года

«Валенсия» набрала четыре очка в трёх матчах со скромными соперниками, хотя не заслуживала даже этого. Неплохая группа атаки придумывает гол-два за счёт индивидуальных действий, а вот в обороне всё совсем грустно. «Реал Сосьедад» сейчас тоже не в лучшем состоянии, но на своём поле шансы басков заметно выше.

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет + обе забьют за 2.26.