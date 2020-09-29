«Эвертон» — «Вест Хэм». Прогноз: Ярмоленко обеспечит неприятности Анчелотти, Хамесу и Диню

30 сентября «Эвертон» примет «Вест Хэм Юнайтед» в матче 4-го раунда Кубка лиги Англии. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех лондонцев оценён букмекерами коэффициентом 4.65. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.15.

Букмекерские коэффициенты на матч Кубка лиги «Эвертон» — «Вест Хэм» 30 сентября

Букмекеры считают, что матч Кубка лиги Англии «Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47.

Анализ и прогноз матча Кубка английской лиги «Эвертон» — «Вест Хэм» (30.09.2020)

Новый футбольный сезон в Англии стартовал месяц назад, а теперь набрал солидный ход. И в Суперкубке сыграли, и в Английской Премьер-лиге благополучно отгремел третий тур. Теперь на носу четвёртый раунд Кубка лиги, там в борьбе осталось всего 16 клубов.

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Программа запечатана в три дня. Один поединок пройдёт 29 сентября, ещё четыре – 30 сентября, а закроют раунд три игры 1 октября. Среди прочих в среду будут сражаться две интересных команды из АПЛ: «Эвертон» и «Вест Хэм Юнайтед». Их встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.



«Эвертон» в прошлом раунде Кубка лиги страны встречался на выезде со скромным представителем Первой лиги – третьего по силе английского дивизиона – «Флитвуд Тауном». Табло зафиксировало итоговый счёт 5:2 в пользу гостей. Победа далась достаточно просто, хотя они играли экспериментальным составом.



Затем состоялся матч третьего тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», снова на выезде. Тут уже Карло Анчелотти выставил боевой состав и снова отпраздновал победу. Правда, поскромнее, со счётом 2:1. Впрочем, надо сказать, что ливерпульцы и тут смотрелись интереснее и забрали три очка заслуженно.

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Вообще, в новом сезоне «ириски» очень неплохо стартовали. За пять игр во всех турнирах они наколотили 16 голов, а достали из сетки своих ворот только пять. Сейчас, к слову, они находятся в группе лидеров в турнирной таблице чемпионата Англии, победив в трёх турах. Чертовски классный дебют.



«Вест Хэм Юнайтед» в новом сезоне пока что выглядит лучше, чем в предыдущем. Да, за три тура в АПЛ получилось добыть только три очка из девяти возможных. Зато в матче прошлого тура клуб побил крепкий «Вулверхэмптон» со счётом 4:0.



В Кубке лиги страны «молотобойцы» тоже успели пошуметь. Сперва вышвырнули «Чарльтон Атлетик» (3:0), а в матче предыдущего раунда уверенно разобрались с «Халл Сити» (5:1). Любопытно, что на счету Александра Ярмоленко, который в последнее время не часто попадает в старт, в этом матче две голевые передачи и два забитых мяча.

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«Эвертон» сейчас хорош, а на своём поле вовсе справедливо идёт фаворитом. Однако «Вест Хэм» под руководством Дэвида Мойеса вполне может удивить. На наш взгляд, вполне можно подумать над ставкой обе забьют за коэффициент 1.70.



Также при желании можно проверить ИТБ1 1.5 мяча за 1.71. Дело в том, что, согласно статистике личных встреч, такой вариант заходил в 9 из 12 предыдущих игр между соперниками в Ливерпуле. Голов тут должно быть достаточно.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед» 30 сентября 2020 года

«Эвертон» здорово начал сезон: добыл три победы в трёх турах АПЛ и дошёл до четвёртого раунда Кубка лиги страны. Однако «Вест Хэм Юнайтед» на старте нового сезона тоже выглядит неплохо. Правда, пока скорее по качеству футбола, чем по результатам. Например, в прошлой игре чемпионата Англии он разнес «Вулверхэмптон» со счётом 4:0. Ливерпульцы, конечно, фаворит, но лондонцы вполне могут ответить.



Ставка 1: индивидуальный тотал «Эвертона» больше 1.5 мяча за 1.71.



Ставка 2: обе забьют за 1.70.