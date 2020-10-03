«Арсенал» — «Шеффилд». Прогноз: Артета и Ляказетт после прохода «Ливерпуля» ошибутся в АПЛ

4 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Шеффилда» оценён букмекерами коэффициентом 6.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Шеффилд»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68.

Анализ и прогноз матча 4-го тура АПЛ «Арсенал» — «Шеффилд» (04.10.2020)

Сезон-2020/2021 набирает обороты. Чемпионат Англии стартовал 12 сентября. Позади всего три недели, а сыграны уже три полных тура и четыре раунда Кубка английской лиги. Правда, оба клуба из Манчестера пропустили первый тур, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков. У них по игре в запасе.

«Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз: хитрый Ходжсон устроит ад Лэмпарду, Вернеру и Канте Синие слабо стартовали в АПЛ и успели вылететь из Кубка лиги от резервистов «Тоттенхэма».

Программа четвёртого тура английской Премьер-лиги продолжится в воскресенье, 4 октября, шестью матчами. В 16:00 мск в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» местный «Арсенал» начнёт выяснять отношения с «Шеффилд Юнайтед». В прошлом году «клинки» стали для фаворита большой проблемой.



В двух матчах чемпионата Англии «канониры» так и не смогли победить. 0:1 в гостях и 1:1 в родных стенах. Правда, в Кубке страны всё сложилось. В четвертьфинале подопечные Микеля Артеты вырвали победу благодаря голу Дани Себальоса на 91-й минуте (2:1). И в итоге стали обладателями трофея.



Начало сезона получилось для «Арсенала» событийным. С одним только «Ливерпулем» успели пересечься трижды! Сперва забрали Суперкубок Англии в серии пенальти, затем абсолютно по делу уступили на «Энфилде» в чемпионате страны (1:3), зато спустя два дня взяли реванш в Кубке лиги. И тоже по пенальти (0:0, 5:4 пен).

«Боруссия Д» — «Фрайбург». Прогноз: 2:3 от «Баварии» — лишь начало проблем Санчо и Витселя У дортмундцев плотный график, проблемы в обороне и очень колючий соперник.

Разумеется, оба тренера провели широкую ротацию и поберегли лидеров, всё же график нынче крайне плотный. Мерсисайдцы владели заметным территориальным преимуществом, однако Бернд Лено в нужный момент подтащил. Ну а в серии 11-метровых удалов гости оказались точнее.



И вот что получается в сухом остатке. «Арсенал» за три недели набрал шесть из девяти возможных очков в АПЛ и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги. Единственное поражение — от действующего чемпиона, а две победы в национальном первенстве добыты над «Фулхэмом» (3:0) и «Вест Хэмом» (2:1).



С «дачниками» всё стало понятно уже в дебюте, а вот в дерби с «молотобойцами» откровенно повезло. «Канониры» определённо находятся в хорошем состоянии, букмекеры это видят. А вот «Шеффилд» старт сезона натурально провалил. Три поражения в трёх турах английской Премьер-лиги, вылет из Кубка лиги (в серии пенальти уступили «Бёрнли»).

«Штутгарт» — «Байер». Прогноз: Беллараби, Демирбай и Шик раздавят новичка Бундеслиги Клуб из Леверкузена победил семь раз в восьми предыдущих очных встречах.

И ведь нельзя сказать что главное открытие прошлого английского сезона резко разучилось играть. Вовсе нет, дело скорее в невезении. С «Астон Виллой» (0:1) остались в меньшинстве на 12-й минуте, не реализовали пенальти и пропустили единственный мяч с углового, хотя с игры «львы» ничего толком не создали.



С «Лидс Юнайтед» (0:1) пропустили единственный мяч на 88-й минуте, а до этого упустили несколько хороших моментов. Единственная однозначная неудача случилась с «Вулверхэмптоном» (0:2) — там получили два гола в дебюте и оживить интригу не сумели. Словом, «клинки» по-прежнему опасны.



Потому 1.58 на П1 кажется перебором. У «Арсенала» очень плотный график, всё же несколько лидеров приняли участие в битве Кубки лиги против «Ливерпуля». А вот «Шеффилд Юнайтед» готовился в недельном цикле и должен быть замечательно готов физически. И необычайно зол, естественно. Всё же четыре поражения подряд.

«Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз: Луис Суарес, Фелиш и Сауль продырявят оборону Эмери «Жёлтая субмарина» старается играть в контроль, но защита пока слишком слаба.

Потому просто так «клинки» фаворита не отпустят. Брать ли Х2 за 2.56 — дело вкуса. Коэффициент отличный, однако подопечные Микеля Артеты сейчас хороши. А вот П2 с форой (+1) за крепкие 1.89 смотрится надёжно. Ставка посмелее — ИТМ 1.5 гола «Арсенала» за 2.12.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Шеффилд» 4 октября 2020 года

«Арсенал» находится в отличном состоянии, однако график крайне плотный, а соперник — неудобный. «Шеффилд» здорово играл с лондонцами в прошлом сезоне, но пока потерпел четыре поражения в четырёх матчах. При этом играет достойно, мешает тотальное невезение: то удаление, то гол на 88-й минуте, то слабая реализация. Возьмём П2 с форой (+1), «клинки» Артету просто так не отпустят…



Ставка: победа «Шеффилда» с форой (+1) за 1.89.