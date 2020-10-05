«Витязь» — «Локомотив». Прогноз: Скабелка и Ткачёв не дождутся гостеприимства от Ежова

6 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 2.32, успех «Витязя» идёт за 2.55.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — «Локомотив» 6 октября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Витязь» — «Локомотив» 6 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.55. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 13.00.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Витязь» — «Локомотив» (06.10.2020)
Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.
Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Иностранные клубы уже вернулись в дело, однако проблемы наблюдаются у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева» и СКА.
Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. На вторник, 6 октября, запланированы сразу пять матчей. В 19:30 мск в Подольске местный «Витязь» начнёт выяснять отношения с ярославским «Локомотивом».
Подопечные Михаила Кравеца пришли в себя после неубедительного отрезка. В пяти поединках добыто четыре победы, хотя соперники были весьма непростыми. Досталось «Автомобилисту» (4:3 ОТ), «Металлургу» (4:1), «Авангарду» (2:1 Б) и рижскому «Динамо» (6:1). Три клуба из четырёх рассчитывают претендовать как минимум на финал конференции.
Единственное поражение состоялось в Уфе. Команды выдали натуральный концерт, вместивший в себя 11 шайб. «Салават» оказался точнее (6:5), а коллектив из Московской области компенсировал три гола в большинстве тремя пропущенными в меньшинстве. Тем не менее полёт нормальный.
В зоне плей-офф закрепились — 12 очков, пятое место. Разгром рижан добавит уверенности, хотя поражения в пять шайб подопечные Петериса Скудры не заслуживали. К середине второго периода было 1:1, а к 56-й минуте — 3:1. Дальше гости пропустили четвёртую и просто бросили играть, поскольку поняли, что шансы зацепиться потеряны.
Удивляет, что букмекеры считают «Витязь» аутсайдером. Ход набран солидный, двое суток на отдых имелись, свой лёд никуда не делся. Да и соперник в непростом состоянии. У «Локомотива» четыре поражения в пяти матчах, хотя ничего страшного не случилось. Одно из них — техническое, а все остальные — на тоненького.
Трижды уступили в одну шайбу. «Нефтехимику» (2:3), «Металлургу» (3:4 Б) и «Йокериту» (2:3). Между этими неудачами закралась эмоциональная победа над «Ак Барсом» (4:3). Состав пока нельзя назвать оптимальным (всего два легионера, достаточно молодёжи), однако и вторым он точно не является.
Накануне Андрей Скабелка переходил на игру в три звена, пытаясь спастись в битве с «Йокеритом». Из-за коронавируса возможности для ротации скромные, а дополнительная нагрузка на лидеров рискует аукнуться. На наш взгляд, шансы хозяев с учётом всех факторов как минимум не хуже. Потому будем играть против линии.
Вариантов достаточно. Брать ли П1 за 2.55 — дело вкуса, всё же ярославцы держат планку и никого просто так не отпускают. На 1Х дают не самый стадный коэффициент 1.65. Если докупить тотал (1Х + ТМ 6.5 гола), получатся прекрасные 2.25. Соперники в последнее время часто укладываются в шесть шайб, исключение — та самая битва в Уфе.
Ну и наиболее сбалансированный вариант — П1 с нулевой форой за 2.08. Здесь всё просто: шансы хозяев не ниже, а коэффициент превышает двойку. В случае ничьей в основное время произойдёт возврат средств. Вроде бы недурно.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Витязь» — «Локомотив» 6 октября 2020 года
Букмекеры считают «Витязь» аутсайдером, хотя тот одержал четыре победы в пяти матчах, имеет преимущество своего льда и имел двое суток на восстановление. Состав у «Локомотива» боевой, но не оптимальный. Ярославцы стабильно навязывают борьбу, однако постоянно не хватает совсем чуть-чуть — три поражения в одну шайбу в четырёх встречах. На наш взгляд, шансы хозяев тут не ниже, потому сыграем против линии.
Ставка: победа «Витязя» с нулевой форой за 2.08.
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