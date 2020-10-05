«Краснодар» спасёт Россию в таблице коэффициентов УЕФА? Лэмпард и Лотетеги, берегитесь!

1 октября в Женеве состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021. До старта осталось не так уж много: первый тур запланирован на 20-21 октября, сразу после международной паузы. Самое время рассмотреть прогнозы букмекеров на успех российских клубов. С «Зенитом» и «Локомотивом» разобрались, ещё один представитель – «Краснодар».

Лэмпард спокойно выведет «Челси» в плей-офф, фокусы Кепы остались в прошлом

«Краснодар» финишировал третьим в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги, а потому свой путь в Лиге чемпионов начал с раунда плей-офф квалификации. Там клубу из одноимённого города достался греческий ПАОК, который успел выбить «Бешикташ» и «Бенфику». Впрочем, подопечных Мурада Мусаева это не смутило – в итоге прошли дальше, обыграв греков по сумме двух встреч со счётом 4:2.

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Понервничать, впрочем, пришлось, но это уже детали. Таким образом, краснодарцы впервые в своей истории вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Попали в третью корзину, а потому подбор соперников изначально обещал быть непростым. В принципе, примерно так и получилось.



Один из противников – лондонский «Челси» – уже второй сезон выступает под руководством легенды клуба Фрэнка Лэмпарда. Получается вполне удачно. По итогам прошлого розыгрыша АПЛ лондонцы финишировали на четвёртом месте, обеспечив прямое попадание в групповую стадию ЛЧ.



В прошлом еврокубковом сезоне «пенсионеры» вместе с Лэмпардом ударно выступили в группе с серьёзными конкурентами и благополучно вышли в 1/8 финала. Однако наткнулись на стену в виде мюнхенской машины Ханси Флика. «Бавария» не оставила никаких шансов обновлённому лондонскому клубу, одержав по сумме двух матчей убедительную победу со счётом 7:1.



Впрочем, «Челси» до сих пор работает над поиском себя, новой игры и оптимальных связок. Команда провела умопомрачительную трансферную кампанию. Получилось заполучить выдающихся футболистов топовых чемпионатов Европы на любой вкус: как самых талантливых, так и чертовски опытных.



Ворота с недавних пор защищает экс-голкипер французского «Ренна» Эдуард Менди, который за 24 сыгранных тура в прошлом усеченном сезоне Лиги 1 насушил девять «сухарей». Также оборонительную линию пополнили центральный защитник «ПСЖ» Тьяго Силва и один из лучших крайних защитников Англии Бен Чиллвел.

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Многого ждут от немецкой парочки из ведущих клубов Бундеслиги. Это Тимо Вернер из «РБ Лейпциг», который в прошлом сезоне бился за звание лучшего бомбардира с Робертом Левандовски, и Кай Хаверц из «Байера», не раз выручавший леверкузенцев в трудные моменты.



Немцы, правда, пока что не раскрыли в полной мере свой потенциал, с голами дела складывают туговато. Умные открывания присутствуют, а вот взаимопонимания с партнёрами явно не хватает. Однако через некоторое время Фрэнки наверняка поможет им раскрыться, через три-четыре недели должно стать лучше.

Букмекеры считают «Челси» фаворитом группы Е, что видится вполне логичным раскладом. Коэффициент на первое место синих в квартете — 1.95. То есть со ставки в 1000 рублей в случае успеха вы получите 1950 рублей. На выход в плей-офф можно поставить с крохотным коэффициентом 1.18.



Интересной здесь выглядит ставка на забитые голы. Если лондонцы за шесть туров забьют более 10.5 мяча, сыграет коэффициент 1.85. То есть в случае выигрыша с 1000 рублей можно будет получить 1850. Такой вариант более чем возможен, ведь по потенциалу атака англичан крайне мощная.



Ведь даже без результативных действий лидеров группы нападения команда Лэмпарда за четыре тура в АПЛ уже забила 10 голов. То ли ещё будет. Пока лондонцам не хватает баланса и строгости в обороне (с усилением обороны и переводом Кепы на лавку должно стать лучше), а вот по результативности никаких вопросов давно уже нет.

Действующий победитель Лиги Европы снова подарит очки «Краснодару»

Следующий противник тоже хорош. Это действующий победитель Лиги Европы – испанская «Севилья». В прошлом сезоне она достаточно просто вышла из группы ЛЕ и подтвердила статус хозяйки турнира, оставив позади «ЧФР Клуж», «Рому», «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». А в финале одолела «Интер».

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В элитную корзину жеребьёвки Лиги чемпионов красно-белые попали благодаря победе в Лиге Европы. «Краснодару», можно сказать, повезло, ведь ему вполне могли достаться «Бавария», «ПСЖ» или «Ювентус». Испанцы, конечно, тоже не подарок, но мюнхенцам или парижанам определённо уступают.



Благо что «Краснодар» уже играл с севильцами, причем успешно. Было это не так давно, на групповом этапе Лиги Европы сезона-2018/2019. Тогда российский клуб даже одержал победу на своём поле со счётом 2:1. С тех пор составы команд поменялись не так сильно. Да и присутствие болельщиков (пусть и 30% от общей вместимости стадиона) в этот раз тоже должно помочь.



Внутренние первенства различных стран Европы уже раскочегарились, с еврокубками плотность графика только увеличится. А играть на несколько фронтов всегда тяжело, не исключены и травмы с дисквалификациями. При удачных раскладах краснодарцы вполне могут брать от одного до трёх очков с испанцами. Скамейка у Хулена Лопетеги довольно короткая.



Однако «Севилья» по-прежнему остаётся одним из фаворитов группы. Букмекеры оценивают её победу в квартете коэффициентом 2.80. На выход команды из группы можно поставить с коэффициентом 1.45, в противном случае сыграет коэффициент 2.55.

«Ренн» очень мало пропускает и лидирует в чемпионате Франции

Попасть в групповой этап Лиги чемпионов французам помог коронавирус. Боссы Лиги 1 решились на досрочное завершение сезона из-за пандемии. «Ренн» на момент 28-го тура замыкал тройку лидеров в таблице, опережая «Лилль» всего лишь на один балл.

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Однако в нынешнем сезоне красно-чёрные в каждом матче доказывают, что такое положение дел не случайно. После шести туров в чемпионате Франции они возглавляют турнирную таблицу, не потерпев ни одного поражения. Причём получилось забить больше всех (14 голов), а пропустить не так уж много (7 голов).



Понятно, что французы не считаются главными претендентами на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Коэффициент на их победу в группе в букмекерских конторах внушительный – 6.50. А на обыкновенный выход из группы можно поставить с коэффициентом 2.50.



Только вот удивить «Ренн» вполне может. Ни один из соперников не сможет похвастаться такой же победной серией, как у «Баварии», а потому набирать очки реально с каждым из них. Особенно у себя дома. Красно-чёрные — весьма колючий коллектив, умеющий караулить ошибки и наказывать.



В прошлом сезоне чемпионата Франции на своём поле красно-чёрные успели провести 14 игр до ухода на карантин. За это время они добыли девять побед (одна из которых над «ПСЖ»), потерпели только три поражения, забили 25 голов, а пропустили всего 14. Послужной список весьма богат.



Громких имён в составе не так много (Стивен Н’Зонзи, Мбайе Ньянг, недавно арендовали Даниэле Ругани), зато никаких проблем с организацией тут нет. Очень обученный коллектив, который редко оформляет привозы. Однако продажа основного вратаря Эдуарда Менди может сильно навредить обороне. В этом шанс российского клуба.

Мурад Мусаев сумеет сохранить лицо в Лиге чемпионов

Букмекеры считают краснодарцев явными аутсайдерами в группе Е. Первое место после шести туров для команды из одноименного города оценивается небоскрёбным коэффициентом 17.00, шансы минимальны. При этом эксперты пророчат ей большое количество пропущенных мячей.



Если Матвей Сафонов достанет из своей сетки за время групповой стадии более 10.5 мяча, сыграет коэффициент 1.72. То есть со ставки в 1000 рублей можно будет выиграть 1720. В случае же, если молодой российский вратарь не пропустит ни разу, зайдёт коэффициент 1000.0.

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Отчасти, прогнозы справедливы. «Краснодар» стабильностью не отличается, защита многое позволяла даже ПАОКу, а тягаться с «Челси» и «Севильей» за выход и группы будет невероятно трудно. Всё-таки разница в классе присутствует, и заметная. Однако шансы у клуба показать себя во всей красе в группе Е непременно будут.



Подопечные Мурада Мусаева неплохо себя проявили в раунде плей-офф квалификации. Забили четыре гола ПАОКу, который выглядел до этого внушительно. При этом одна из побед, домашняя, вовсе оказалось волевой. Да и в прошлом сезоне «быки» в квалификации ЛЧ даже отгрузили «трёшку» «Порту» в Португалии (3:2).



Шансы на успех у «Краснодара» не такие уж и туманные: лондонцы после громкой трансферной кампании не отличаются стабильностью, им требуется время на притирку. Синие в принципы играют сами и дают играть другим, в матчах с ними должно быть весело. У французов ушёл основной вратарь, да и в целом состав не самый мощный. У испанцев довольно короткая скамейка. И так далее.



Варианты побороться как минимум за третью строчку точно появятся, а если очень повезёт — даже зацепиться за вторую позицию. В то же время «быки» имеют солидные проблемы в центре обороны, так что как минимум одно разгромное поражение на групповой стадии они наверняка схватят. В остальном ситуация рабочая: соперники крепкие, но никакой безнадёги тут нет и близко.